BBC για χανταϊό: «Υπάρχει Έλληνας στο Hondius» - Εκκενώνεται στην Τενερίφη το πλοίο

Snapshot Η Ισπανία ξεκίνησε την εκκένωση των 150 επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MS Hondius λόγω θανατηφόρου ξέσπασματος σπάνιου χανταϊού, με αυστηρό υγειονομικό έλεγχο και σταδιακή απομάκρυνση με λέμβους.

Τρεις επιβάτες έχουν ήδη πεθάνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ όλοι οι υπόλοιποι παραμένουν ασυμπτωματικοί και μεταφέρονται για επαναπατρισμό σε οργανωμένες πτήσεις.

Οι ισπανικές αρχές και το νοσοκομείο Candelaria είναι σε πλήρη επιφυλακή με ειδικές μονάδες απομόνωσης και ιατρικό προσωπικό εκπαιδευμένο για τη διαχείριση λοιμωδών νοσημάτων.

Το ξεσπασμα του ιού συνδέεται με περιοχή στην Αργεντινή όπου ζουν τρωκτικά φορείς, ενώ ο ιός θεωρείται πιο επικίνδυνος από τα συνήθη στελέχη χανταϊού.

Περίπου 30 μέλη πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο για την επιστροφή στην Ολλανδία, ενώ οι υπόλοιποι θα υποβληθούν σε εβδομάδες απομόνωσης λόγω της μακράς περιόδου επώασης του ιού.

Σε μια επιχείρηση που οι ισπανικές αρχές χαρακτηρίζουν «πρωτοφανή», η Ισπανία ξεκίνησε την εκκένωση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MS Hondius, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά της Τενερίφης στα Κανάρια Νησιά, μετά το θανατηφόρο ξέσπασμα του σπάνιου χανταϊού.

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Mónica García, δήλωσε ότι η επιχείρηση «εξελίσσεται ομαλά» και πως όλοι οι επιβάτες που εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλοίο παραμένουν ασυμπτωματικοί. Παρ’ όλα αυτά, το επίπεδο επιφυλακής είναι εξαιρετικά υψηλό, καθώς ήδη τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Οι επιβάτες απομακρύνονται σταδιακά από το πλοίο με μικρές λέμβους και μεταφέρονται στην ακτή υπό αυστηρό υγειονομικό έλεγχο. Από εκεί, ειδικά ναυλωμένες πτήσεις τούς περιμένουν στο αεροδρόμιο της Τενερίφης για τον επαναπατρισμό τους στις χώρες καταγωγής τους.

Πρώτοι αποβιβάστηκαν 14 Ισπανοί πολίτες, ενώ ακολουθούν Ολλανδοί, Έλληνες και Γερμανοί επιβάτες, καθώς και μέλη του πληρώματος που θα μεταφερθούν με πτήσεις που οργανώνει η Ολλανδία, όπως μεταδίδει το BBC.

Στη συνέχεια αναμένονται πτήσεις προς τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η τελευταία πτήση εκκένωσης προγραμματίζεται να αναχωρήσει τη Δευτέρα με προορισμό την Αυστραλία.

Το πλοίο έφτασε στο λιμάνι της Γκραναντίγια λίγο πριν από την αυγή της Κυριακής, έναν μήνα μετά τον πρώτο θάνατο επιβάτη εν πλω. Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε το τεράστιο πλοίο αγκυροβολημένο ανοιχτά της ακτής, περικυκλωμένο από σκάφη της στρατιωτικής αστυνομίας, ενώ στη στεριά είχε ήδη στηθεί μια γιγαντιαία επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση περισσότερων από 100 επιβατών και μελών πληρώματος.

Λίγο μετά τις 07:00 το πρωί, ιατρικά κλιμάκια επιβιβάστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο προκειμένου να εξετάσουν όλους τους επιβαίνοντες για πιθανά συμπτώματα του ιού.

Οι ισπανικές αρχές είχαν προετοιμαστεί σχολαστικά για την άφιξη του πλοίου. Το MS Hondius δεν επιτράπηκε να προσεγγίσει την ακτή και γύρω του δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας ενός ναυτικού μιλίου καθώς πλησίαζε την Τενερίφη.

Στο νοσοκομείο Candelaria της Τενερίφης, δεκάδες εντατικολόγοι βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής σε περίπτωση που κάποιος από τους επιβάτες εμφανίσει σοβαρή επιδείνωση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ειδική μονάδα απομόνωσης έχει εξοπλιστεί πλήρως με αναπνευστήρα, διαγνωστικά τεστ και εξοπλισμό αντιμετώπισης λοιμωδών νοσημάτων.

«Είμαστε απολύτως έτοιμοι», δήλωσε η επικεφαλής εντατικολόγος Μαρ Μαρτίν, τονίζοντας ότι παρότι το συγκεκριμένο στέλεχος του χανταϊού δεν έχει εμφανιστεί ξανά στην περιοχή, το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

Το ταξίδι του πλοίου έχει εξελιχθεί σε πραγματικό εφιάλτη. Η διαδρομή του ξεκίνησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου. Στις 11 Απριλίου καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος επιβάτη στη θάλασσα. Στις 24 Απριλίου η σύζυγός του μεταφέρθηκε αεροπορικώς από την Αγία Ελένη στη Νότια Αφρική, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ακόμη μία γυναίκα πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ. Ένας δεύτερος ασθενής μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο και στις 2 Μαΐου σημειώθηκε ακόμη ένας θάνατος πάνω στο πλοίο.

Το ξέσπασμα συνδέεται με χωματερή στο νοτιότερο άκρο της Αργεντινής, περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλή σε παρατηρητές πουλιών. Εκεί ζουν τρωκτικά που μεταφέρουν τον ιό. Αν και συνήθως ο χανταϊός δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, το συγκεκριμένο στέλεχος των Άνδεων θεωρείται πιο επικίνδυνο.

Ο γενικός διευθυντής του World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ο οποίος βρίσκεται στην Τενερίφη για να επιβλέψει την επιχείρηση, επαίνεσε τις ισπανικές αρχές για την «σταθερή και αποτελεσματική αντίδρασή τους» απέναντι στην κρίση.

Παράλληλα επιχείρησε να καθησυχάσει τους κατοίκους της Ισπανίας, οι οποίοι παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις λόγω των τραυματικών εμπειριών της πανδημίας Covid.

«Η ανησυχία σας είναι απολύτως λογική, επειδή η εμπειρία της Covid παραμένει νωπή στη μνήμη όλων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος ευρείας διασποράς είναι περιορισμένος τόσο λόγω της φύσης του ιού όσο και χάρη στα μέτρα που έχει λάβει η ισπανική κυβέρνηση.

Η άφιξη του πλοίου προκάλεσε πάντως έντονες αντιδράσεις στα Κανάρια Νησιά. Την Παρασκευή εργαζόμενοι του λιμανιού συγκεντρώθηκαν έξω από το τοπικό κοινοβούλιο διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία θεωρούν ανεπαρκή.

Η ένταση κορυφώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου όταν ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Fernando Clavijo, δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στο πλοίο να δέσει στο λιμάνι, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση αποβίβασης δεν θα ολοκληρωνόταν μέσα σε μία ημέρα. Χρειάστηκε παρέμβαση της κεντρικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη για να αποφευχθεί πολιτική σύγκρουση.

Ο ίδιος μάλιστα προκάλεσε νέα αναστάτωση όταν υποστήριξε δημόσια ότι «ένας αρουραίος φορέας του χανταϊού θα μπορούσε να βγει από το πλοίο μέσα στη νύχτα και να θέσει σε κίνδυνο τους κατοίκους των Καναρίων». Η ισπανική γραμματεία Υγείας έσπευσε να απαντήσει ότι ένα τέτοιο σενάριο «δεν αποτελεί πραγματικό κίνδυνο».

Παρά τους φόβους, αρκετοί κάτοικοι εμφανίζονται πιο ψύχραιμοι.

«Ο ιός είναι επικίνδυνος, φυσικά. Αλλά λένε ότι χρειάζεται πολύ στενή επαφή για να μεταδοθεί», δήλωσε κάτοικος της Σάντα Κρουζ της Τενερίφης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κατάσταση δεν θα εξελιχθεί σοβαρά.

Δεν θα αποβιβαστούν όλοι οι επιβαίνοντες από το πλοίο. Περίπου 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο MS Hondius για να το οδηγήσουν πίσω στην Ολλανδία.

Για τους περισσότερους όμως, το τέλος της πολυήμερης αγωνίας στη θάλασσα φαίνεται να πλησιάζει. Αυτό που ακολουθεί, ωστόσο, είναι ίσως ακόμη δυσκολότερο: εβδομάδες απομόνωσης και καραντίνας, καθώς η περίοδος επώασης του ιού μπορεί να φτάσει έως και τις εννέα εβδομάδες.

