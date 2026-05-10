Από εδώ ξεκίνησε ο χανταϊός: Αυτό είναι το «σημείο μηδέν» που έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό

Snapshot Το σημείο εκκίνησης της διασποράς του χανταϊού Andes θεωρείται η βόρεια Παταγονία και όχι η πόλη Ουσουάια στη Νότια Αργεντινή.

Ο πρώτος ασθενής μηδέν ήταν ο Ολλανδός ορνιθολόγος Λέο Σχιλπερόορντ, που κόλλησε τον ιό στη βόρεια Παταγονία πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Ο ιός μεταδίδεται μέσω εισπνοής αέρα μολυσμένου από περιττώματα, ούρα ή σάλιο τρωκτικών και έχει προκαλέσει τουλάχιστον 32 θανάτους στη βόρεια Παταγονία.

Η περίοδος επώασης του ιού είναι τουλάχιστον μία εβδομάδα, γεγονός που αποκλείει την πιθανότητα μόλυνσης του ζευγαριού στη Νότια Χιλή ή στην Ουσουάια.

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εννέα επιβεβαιωμένα κρούσματα hantavirus στην Αργεντινή, με έναν ασθενή σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καλέσει σε ψυχραιμία σχετικά με τον κίνδυνο πανδημίας. Snapshot powered by AI

Το επίκεντρο του φονικού ιού που μεταδίδεται από αρουραίους και στοίχισε τη ζωή σε τρεις επιβάτες κρουαζιερόπλοιου βρίσκεται «σχεδόν σίγουρα» 1.500 μίλια βορειότερα από το σημείο όπου πιστεύουν οι Αργεντινοί ερευνητές ότι ξεκίνησε, αποκαλύπτει η Mail on Sunday.

Επίσημες αναφορές υποστήριζαν ότι το θανατηφόρο στέλεχος του χανταϊού– η μοναδική παραλλαγή που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο – προήλθε από μια τεράστια χωματερή και περιοχή παρατήρησης πουλιών στην πόλη Ουσουάια, στο νοτιότερο άκρο της Αργεντινής.

Ωστόσο, η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι ο «ασθενής μηδέν», ο Ολλανδός ορνιθολόγος Λέο Σχιλπερόορντ, 70 ετών, που επιβιβάστηκε στο MV Hondius μαζί με τη σύζυγό του Μίριαμ, 69 ετών, είχε επισκεφθεί πρόσφατα τη βόρεια Παταγονία, όπου έχουν καταγραφεί 101 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου, συμπεριλαμβανομένων 32 θανάτων, τους τελευταίους μήνες.

Μιλώντας από την Ουσουάια, ο Χουάν Πετρίνα, διευθυντής επιδημιολογίας της πολιτείας Τιέρα ντελ Φουέγο, δήλωσε: «Ο ιός δεν υπήρξε ποτέ εδώ. Δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται οι πληροφορίες ότι το ζευγάρι κόλλησε τον ιό στη τοπική χωματερή. Ακόμη κι αν πήγαν εκεί, κάτι που δεν γνωρίζουμε, ο αρουραίος colilargo που μεταφέρει τον ιό δεν βρίσκεται εκεί. Βρίσκονταν στη βόρεια Παταγονία 25 έως 30 ημέρες πριν φτάσουν στην Ουσουάια. Σχεδόν σίγουρα κόλλησαν εκεί την ασθένεια. Έφτασαν εδώ το απόγευμα της 29ης Μαρτίου, επομένως είχαν μόνο δύο πλήρεις ημέρες πριν επιβιβαστούν στο πλοίο. Η περίοδος επώασης είναι τουλάχιστον μία εβδομάδα».

Το στέλεχος του ιού που σκότωσε τόσο τον κ. όσο και την κ. Σχιλπερόορντ, καθώς και έναν τρίτο ανώνυμο επιβάτη, είναι γνωστό ως στέλεχος Andes και εντοπίζεται στις επαρχίες Νεουκέν, Ρίο Νέγκρο και Τσουμπούτ της βόρειας Παταγονίας.

Ο ιός μεταδίδεται μέσω εισπνοής αέρα που έχει μολυνθεί από περιττώματα, ούρα ή σάλιο τρωκτικών.

Οι αρχές της Αργεντινής ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν πόσοι από τους 32 θανάτους που έχουν καταγραφεί από τον περασμένο Ιούνιο προκλήθηκαν από την παραλλαγή Andes.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε επίσης επισκεφθεί τη Χιλή πριν ταξιδέψει νοτιότερα για να επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο στην Ουσουάια την 1η Απριλίου.

Ωστόσο, αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Χιλής δήλωσε την Παρασκευή ότι η περίοδος επώασης της νόσου δεν ταιριάζει με το ταξίδι τους, τονίζοντας: «Δεν κόλλησαν τον ιό στη χώρα μας».

Ο κ. Σχιλπερόορντ ήταν ο πρώτος που πέθανε πάνω στο πλοίο στις 11 Απριλίου, με τον καπετάνιο να ενημερώνει τους επιβάτες ότι πέθανε «από φυσικά αίτια», γεγονός που οδήγησε συνεπιβάτες να αγκαλιάσουν τη χήρα του για να τη στηρίξουν.

Η κ. Σχιλπερόορντ συνόδευσε το φέρετρο του συζύγου της στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής στις 24 Απριλίου, όμως άρχισε να εμφανίζει γαστρεντερικά συμπτώματα. Πέθανε δύο ημέρες αργότερα.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής επιβεβαίωσε χθες ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή εννέα κρούσματα hantavirus στη χώρα, με έναν άνδρα ασθενή να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Παρότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προσπαθήσει να υποβαθμίσει τους φόβους ότι η παραλλαγή Andes του hantavirus θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πανδημία τύπου Covid, το 2018 σημειώθηκε ένα περιστατικό «υπερμετάδοσης».

Ένας άνδρας στην αγροτική περιοχή Τσουμπούτ της Αργεντινής πήγε σε πάρτι γενεθλίων ενώ είχε υψηλό πυρετό, μολύνοντας 34 ανθρώπους. Από αυτούς, οι 11 πέθαναν.

Ο Τιμ Χάκμαν, ανιψιός του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Gene Hackman – του οποίου η σύζυγος, Betsy Arakawa, πέθανε από hantavirus τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους – δήλωσε: «Εύχομαι σε όλους καλή τύχη. Ελπίζω όσοι επηρεάζονται από αυτό να έχουν γύρω τους μια ισχυρή ομάδα στήριξης».

Η κ. Αρακάουα πιστεύεται ότι μολύνθηκε από τον ιό αφού καθάρισε φωλιά αρουραίων σε αποθήκη στο ράντσο του ζευγαριού στο Νέο Μεξικό.

Διαβάστε επίσης