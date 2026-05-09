Ο χανταϊός «πέρασε» και στην Ιταλία - Υπό επιτήρηση τέσσερα άτομα, σε καραντίνα μία γυναίκα

Τέσσερις άνθρωποι ήρθαν σε επαφή με γυναίκα η οποία είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο Mv Hondius

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Στιγμιότυπο από αεροδιακομιδή ασθενή με χανταϊό

  • Τέσσερις επιβάτες πτήσης της KLM στην Ιταλία τέθηκαν υπό υγειονομική επιτήρηση μετά από επαφή με γυναίκα που είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο Mv Hondius και κατέληξε από χανταϊό.
  • Οι τέσσερις Ιταλοί πολίτες δεν έχουν παρουσιάσει συμπτώματα και η επιτήρηση είναι προληπτική.
  • Μία γυναίκα στη Φλωρεντία τέθηκε σε καραντίνα και απομονώθηκε μέχρι να ολοκληρωθούν οι κλινικές εξετάσεις για πιθανή μόλυνση.
  • Η επαφή της γυναίκας με το θύμα στη Νότια Αφρική δεν θεωρείται στενή ή παρατεταμένη, αλλά παρακολουθείται η κατάσταση και γίνονται ιχνηλατήσεις επαφών.
  • Οι υγειονομικές δομές στην Τοσκάνη βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης.
«Συναγερμός» έχει σημάνει και στην Ιταλία για τον χανταϊό, καθώς το ιταλικό υπουργείο Υγείας, έθεσε σε διαδικασία επιτήρησης τέσσερις επιβάτες πτήσης της αεροπορικής εταιρίας KLM, που ήρθαν σε επαφή με γυναίκα, η οποία είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο Mv Hondius.

Η επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου νοσηλεύτηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ και κατέληξε από τον χανταϊό, ωστόσο, όπως έχει γίνει γνωστό, παρέμεινε στο αεροσκάφος μόνο για λίγα λεπτά και στη συνέχεια κατέβηκε, γεγονός που φέρεται να περιορίζει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, τα στοιχεία επικοινωνίας των τεσσάρων επιβατών συλλέχθηκαν και διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες της Καλαβρίας, της Καμπανίας, της Τοσκάνης και του Βένετο, όπου διαμένουν, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων αυξημένης ετοιμότητας.

Όπως υπογραμμίζεται, οι τέσσερις Ιταλοί πολίτες δεν έχουν παρουσιάσει συμπτώματα και η απόφαση να ενεργοποιηθεί η υγειονομική επιτήρηση έχει προληπτικό χαρακτήρα.

Μία γυναίκα σε καραντίνα

Μετά την ενημέρωση του υπουργείου, η σύμβουλος Υγείας της Περιφέρειας Τοσκάνης, Μόνια Μίνι, ανακοίνωσε ότι μία γυναίκα που κατοικεί στη Φλωρεντία τέθηκε προληπτικά σε καραντίνα.

Όπως δήλωσε, οι υγειονομικές υπηρεσίες ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και προχώρησαν στην απομόνωση της γυναίκας έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες κλινικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν έχει μολυνθεί από τον ιό.

Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Τοσκάνης διευκρίνισε ότι η επαφή της γυναίκας με το θύμα στη Νότια Αφρική σημειώθηκε κατά τη διαδικασία επιβίβασης και δεν θεωρείται ούτε στενή ούτε παρατεταμένη.

Παρά ταύτα, οι αρχές αποφάσισαν την κλινική παρακολούθησή της καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου επώασης, καθώς και την ιχνηλάτηση των επαφών της από τη στιγμή της πιθανής έκθεσης έως σήμερα.

Ο περιφερειάρχης της Τοσκάνης, Ευγένιο Τζιάνι, υπογράμμισε ότι οι υγειονομικές δομές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, επισημαίνοντας πως, αν και τα στοιχεία δείχνουν περιορισμένο κίνδυνο μετάδοσης, καμία πληροφορία δεν αντιμετωπίζεται με εφησυχασμό.

Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι ενδέχεται να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα χανταϊού μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων στο πλοίο MV Hondius.

Ωστόσο, άφησε και μια αχτίδα αισιοδοξίας, σημειώνοντας ότι η έξαρση μπορεί να περιοριστεί εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ότι συνολικά έχουν καταγραφεί πέντε επιβεβαιωμένα και τρία ύποπτα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων των τριών θανάτων.

Πρόσθεσε: «Δεδομένης της περιόδου επώασης του ιού Andes, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τις έξι εβδομάδες, είναι πιθανό να αναφερθούν περισσότερα κρούσματα», είπε, αναφερόμενος στο σπάνιο στέλεχος που εντοπίστηκε στο Hondius και το οποίο μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Λέιντεν στην Ολλανδία ανακοίνωσε αργότερα ότι ακόμη ένας ασθενής βρέθηκε θετικός στον ιό.

Ωστόσο, ο διευθυντής εκτάκτων αναγκών και αντιμετώπισης κρίσεων του ΠΟΥ, Άμπντι Ραχμάν Μαχαμούντ, υπογράμμισε:

«Πιστεύουμε ότι αυτή θα είναι μια περιορισμένη έξαρση, εφόσον εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών».

Τι είναι ο χανταϊός και πώς μεταδίδεται

Ο χανταϊός, ο οποίος απαντάται σε όλο τον κόσμο, μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με τα ούρα ή τα κόπρανα μολυσμένων τρωκτικών, όπως αρουραίοι και ποντίκια, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι άνθρωποι μολύνονται συνήθως όταν σωματίδια του ιού από περιττώματα, σάλιο ή ούρα τρωκτικών αιωρούνται στον αέρα, κυρίως όταν καθαρίζονται χώροι όπου βρίσκονται αρουραίοι και ποντίκια.

Σύμφωνα με το ιατρικό περιοδικό The Lancet, το όνομά του προέρχεται από την περιοχή του ποταμού Χαντάν στη Νότια Κορέα, όπου ταυτοποιήθηκε ο ιός τη δεκαετία του 1970.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Ο χανταϊός ανήκει σε μια οικογένεια ιών που μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρές νόσους: το Πνευμονικό Σύνδρομο Χανταϊού (HPS), μια σοβαρή ασθένεια που προσβάλλει τους πνεύμονες, και τον Αιμορραγικό Πυρετό με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS), μια σοβαρή ασθένεια που προσβάλλει τα νεφρά.

Η πρώτη νόσος θεωρείται πιο επικίνδυνη, καθώς έχει ποσοστό θνησιμότητας περίπου 40%, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας για τον αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο κυμαίνεται από το 1% έως το 15%.

Η ασθένεια ξεκινά με συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης. Ειδικοί αναφέρουν ο χανταϊός ότι μπορεί να ξεκινήσει με απλά συμπτώματα όπως ο πυρετός, η ρίγη, οι μυϊκοί πόνοι και, ενδεχομένως, με πονοκέφαλο.

«Στα αρχικά στάδια της ασθένειας, μπορεί να μην είναι δυνατό να διακρίνει κανείς τη διαφορά μεταξύ του χανταϊού και της γρίπης», δήλωσε η Dr. Σόνια Μπαρτολόμε του Ιατρικού Κέντρου UT Southwestern στο Ντάλας.

Τα συμπτώματα του Πνευμονικού Σύνδρομο Χανταϊού εμφανίζονται συνήθως μία έως οκτώ εβδομάδες μετά την επαφή με μολυσμένο τρωκτικό. Καθώς η λοίμωξη εξελίσσεται, οι ασθενείς ενδέχεται να αισθανθούν σφίξιμο στο στήθος, καθώς οι πνεύμονες γεμίζουν με υγρό.

Το Πνευμονικό Σύνδρομο Χανταϊού, εμφανίζεται συχνότερα στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική.

Τα συμπτώματα του Αιμορραγικού Πυρετού με Νεφρικό Σύνδρομο συνήθως εμφανίζονται εντός μίας ή δύο εβδομάδων μετά την έκθεση.

Ποια είναι η θεραπεία

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή φάρμακο για τον χανταϊό, αλλά η έγκαιρη ιατρική φροντίδα μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Παρά πολλά χρόνια έρευνας, η Μισέλ Χάρκινς, πνευμονολόγος στο Κέντρο Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού, είπε ότι πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, συμπεριλαμβανομένου του γιατί μπορεί η συγκεκριμένη νόσος να είναι ήπια για μερικούς ανθρώπους και πολύ σοβαρή για άλλους και πώς αναπτύσσονται τα αντισώματα. Αυτή και άλλοι ερευνητές παρακολουθούν ασθενείς για μεγάλες χρονικές περιόδους με την ελπίδα να βρουν μια θεραπεία.

Ειδικοί προτείνουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε να προβληθείτε από χανταϊό είναι να ελαχιστοποιήσετε την επαφή σας με τρωκτικά και τα περιττώματά τους. Να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια και χλωρίνη για τον καθαρισμό των περιττωμάτων τρωκτικών.

Επίσης, προειδοποιούν να μην σκουπίζετε ή να μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τη διάδοση του ιού στον αέρα.

