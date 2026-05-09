Χανταϊός: Δεν θα δέσει τελικά σε λιμάνι της Τενερίφης το κρουαζιερόπλοιο

Snapshot Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius δεν θα δέσει σε λιμάνι της Τενερίφης αλλά θα αράξει στα ανοιχτά του βιομηχανικού λιμένα Γραναδίγια για λόγους ασφαλείας.

Οι 14 Ισπανοί επιβάτες θα αποβιβαστούν πρώτοι και θα μεταφερθούν για νοσηλεία, ενώ άλλοι επιβάτες θα επαναπατριστούν οργανωμένα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Θα απαγορεύεται η ναυσιπλοΐα σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από το πλοίο και όλα τα μέτρα προστασίας θα τηρούνται αυστηρά.

Η αρχική πηγή μετάδοσης του χανταϊού φαίνεται να είναι η βόρεια Παταγονία, ενώ οι τοπικές αρχές της Αργεντινής συνεχίζουν την έρευνα για την προέλευση του ιού. Snapshot powered by AI

Σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο (9/5) οι υπουργοί Υγείας και Εσωτερικών της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία και Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, αντίστοιχα, γνωστοποίησαν ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όταν φτάσει στην Τενερίφη, δεν θα δέσει σε κάποιο λιμάνι, αλλά, για λόγους ασφαλείας, θα πιάσει αρόδου στα ανοιχτά του βιομηχανικού λιμένα Γραναδίγια, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Είχαν προηγηθεί ισχυρές εντάσεις, καθώς εξαγριωμένοι κάτοικοι της Τενερίφης απείλησαν να μπλοκάρουν το λιμάνι ώστε να εμποδίσουν την κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με το θανατηφόρο ξέσπασμα του χανταϊού να δέσει στο νησί.

Οι υπουργοί επανέλαβαν ότι οι επιδημιολόγοι που βρίσκονται ήδη στο σκάφος όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα χανταΐου, διενεργούν ενδελεχή αξιολόγηση για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι επιβάτες που θα αποβιβαστούν θα είναι ασυμπτωματικοί.

Οι δεκατέσσερις Ισπανοί επιβαίνοντες του πλοίου MV Hondius – 13 επιβάτες και ένα μέλος πληρώματος – θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν από το πλοίο, όταν φτάσει νωρίς αύριο το πρωί.

Οι υπόλοιποι από τους 147 επιβαίνοντες θα αποχωρήσουν σταδιακά και με τάξη, εκτός από 30 μέλη πληρώματος που θα παραμείνουν στο πλοίο, όπως ανακοίνωσε η ιδιοκτήτρια ναυτιλιακή εταιρεία, ώστε το πλοίο να μπορέσει να συνεχίσει μετά το ταξίδι του προς την Ολλανδία, όπου θα απολυμανθεί.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα τηρούν σχολαστικά τα μέτρα προστασίας, τόνισαν οι Ισπανοί υπουργοί, που συμπλήρωσαν ότι από τη στιγμή που το κρουαζιερόπλοιο εισέλθει στη θαλάσσια ζώνη των Καναρίων Νήσων θα απαγορεύεται η ναυσιπλοΐα οποιουδήποτε σκάφους σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από το Hondius.

«Δεν θα υπάρξει κανένας απολύτως κίνδυνος. Όλες οι περιοχές από τις οποίες θα διέρχονται θα είναι απομονωμένες. Δεν θα υπάρχει καμία επαφή με πολίτες», διαβεβαίωσε ο Μαρλάσκα.

Οι 14 Ισπανοί θα μεταφερθούν με αεροσκάφος της ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας στη Μαδρίτη, όπου θα εισαχθούν στο νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια, ενώ για άλλους Ευρωπαίους επιβαίνοντες ο υπουργός ενημέρωσε ότι έχουν ήδη προγραμματιστεί πτήσεις επαναπατρισμού προς Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ιρλανδία και Ολλανδία.

Οι Βρετανοί που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο θα απομονωθούν σε ένα νοσοκομείο

Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό στο κρουαζιερόπλοιο θα μεταφερθούν σε ένα νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία για να απομονωθούν μετά από τον επαναπατρισμό τους, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να δέσει αύριο στο ισπανικό νησί της Τενερίφης, ενώ μετά οι 22 Βρετανοί υπήκοοι που βρίσκονται σε αυτό, θα ταξιδέψουν αεροπορικώς στη Βρετανία.

Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους σε κατοίκους Τενερίφης: «Ξέρω ότι ανησυχείτε»

Νωρίτερα, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, είχε προβεί στην ακόλουθη ανάρτηση, πριν την απόφαση να μη δέσει τελικά το κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη: «Προς τον λαό της Τενερίφης,

Το όνομά μου είναι Τέντρος και υπηρετώ ως Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ του ΟΗΕ που είναι υπεύθυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία. Δεν είναι συνηθισμένο να γράφω απευθείας στους ανθρώπους μιας μόνο κοινότητας, αλλά σήμερα αισθάνομαι ότι δεν είναι μόνο σκόπιμο, είναι και απαραίτητο.

Θέλω να σας μιλήσω απευθείας, όχι μέσω δελτίων τύπου ή τεχνικών ενημερώσεων, αλλά ως άνθρωπος προς έναν άλλο, γιατί το αξίζετε.

Ξέρω ότι ανησυχείτε. Ξέρω ότι όταν ακούτε τη λέξη «ξέσπασμα» και παρακολουθείτε ένα πλοίο να πλέει προς τις ακτές σας, αναδύονται αναμνήσεις που κανένας μας δεν έχει καταπραΰνει πλήρως. Ο πόνος του 2020 είναι ακόμα πραγματικός και δεν τον απορρίπτω ούτε στιγμή.

Αλλά χρειάζομαι να με ακούσετε καθαρά: δεν πρόκειται για άλλον έναν COVID-19. Ο τρέχων κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τον χανταϊό παραμένει χαμηλός. Οι συνάδελφοί μου και εγώ το έχουμε πει αυτό κατηγορηματικά και θα σας το πω ξανά τώρα.

Ο ιός στο MV Hondius είναι το στέλεχος του ιού hantavirus των Άνδεων. Είναι σοβαρός. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειές τους. Ο κίνδυνος για εσάς, που ζείτε την καθημερινότητά σας στην Τενερίφη, είναι χαμηλός. Αυτή είναι η εκτίμηση του ΠΟΥ και δεν την κάνουμε εύκολα.

Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν συμπτωματικοί επιβάτες στο πλοίο. Ένας εμπειρογνώμονας του ΠΟΥ βρίσκεται σε αυτό το πλοίο. Υπάρχουν ιατρικά εφόδια. Οι ισπανικές αρχές έχουν ετοιμάσει ένα προσεκτικό, βήμα προς βήμα σχέδιο: οι επιβάτες θα μεταφερθούν στην ξηρά στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίλλια, μακριά από κατοικημένες περιοχές, σε σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα, μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατριστούν απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Δεν θα τους συναντήσετε. Οι οικογένειές σας δεν θα τους συναντήσουν.

Θέλω επίσης να πω κάτι άλλο, κάτι που υπερβαίνει την επιστήμη.

Ευχαριστώ προσωπικά τον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για την απόφαση της Ισπανίας να παραλάβει αυτό το πλοίο. Την χαρακτήρισα πράξη αλληλεγγύης και ηθικού καθήκοντος. Γιατί αυτό είναι. Θέλω να γνωρίζετε ότι το αίτημα του ΠΟΥ προς την Ισπανία δεν υποβλήθηκε αυθαίρετα. Υποβλήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χωρών και του ΠΟΥ κατά την αντιμετώπιση συμβάντων δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, πρέπει να προσδιοριστεί το πλησιέστερο λιμάνι με επαρκή ιατρική ικανότητα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των επιβαινόντων. Η Τενερίφη πληρούσε αυτό το πρότυπο. Η Ισπανία το τήρησε. Σχεδόν 150 άτομα από 23 χώρες βρίσκονται στη θάλασσα εδώ και εβδομάδες, μερικοί από αυτούς θρηνούν, όλοι φοβισμένοι, όλοι λαχταρούν την πατρίδα τους. Η Τενερίφη επιλέχθηκε επειδή διαθέτει την ιατρική ικανότητα, την υποδομή και την ανθρωπιά για να τους βοηθήσει να φτάσουν σε ασφάλεια.

Και επειδή το πιστεύω τόσο βαθιά, θα είμαι εκεί και εγώ ο ίδιος. Σκοπεύω να ταξιδέψω στην Τενερίφη για να παρακολουθήσω από πρώτο χέρι αυτή την επιχείρηση, να σταθώ δίπλα στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, το προσωπικό του λιμανιού και τους αξιωματούχους που την πραγματοποιούν και να αποτίσω προσωπικά τα σέβη μου σε ένα νησί που ανταποκρίθηκε σε μια δύσκολη κατάσταση με χάρη, αλληλεγγύη και συμπόνια. Η ανθρωπιά σας αξίζει να γίνεται αντιληπτή, όχι απλώς να αναγνωρίζεται από απόσταση. Όπως έχω πει πολλές φορές: οι ιοί δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική και δεν σέβονται τα σύνορα. Η καλύτερη ανοσία που έχουμε όλοι μας είναι η αλληλεγγύη.

Η Τενερίφη επιδεικνύει αυτή την αλληλεγγύη σήμερα. Ο καπετάνιος του πλοίου, Γιαν Ντομπρογκόφσκι, το πλήρωμα και η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο έχουν δείξει υποδειγματική συνεργασία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Εκ μέρους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και εκ μέρους αυτών των επιβατών και των οικογενειών τους σε όλο τον κόσμο, ευχαριστώ τον λαό της Τενερίφης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους.

Παρακαλώ φροντίστε τον εαυτό σας και ο ένας τον άλλον. Εμπιστευτείτε τις προετοιμασίες που έχουν γίνει. Και να ξέρετε ότι ο ΠΟΥ στέκεται δίπλα σας και με κάθε άτομο σε αυτό το πλοίο, σε κάθε βήμα.

Με σεβασμό, φροντίδα και ευγνωμοσύνη,

Τέντρος».

To the people of Tenerife,



Ανατροπή με το «σημείο μηδέν»

Το «σημείο μηδέν» από όπου ξεκίνησε η μετάδοση και διασπορά του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναζητούν οι αρχές.

Οι περισσότερες επίσημες αναφορές, υποστηρίζουν ότι το θανατηφόρο στέλεχος του ιού που έχει προκαλέσει ήδη τον θάνατο τριών επιβατών του πλοίου, προήλθε από μια τεράστια χωματερή και χώρο παρατήρησης πουλιών στην πόλη Ουσουάια στο νότιο άκρο της Αργεντινής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Mail on Sunday, το ζευγάρι Ολλανδών, που επιβιβάστηκε στο MV Hondius μεταφέροντας τον ιό και ήταν το πρώτο που πέθανε, είχε πρόσφατα επισκεφθεί τη βόρεια Παταγονία, όπου υπήρξαν 101 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου, συμπεριλαμβανομένων 32 θανάτων, τους τελευταίους μήνες.

Χθες το βράδυ, μιλώντας από την Ουσουάια, ο Χουάν Πετρίνα, διευθυντής επιδημιολογίας της πολιτείας της Γης του Πυρός, δήλωσε στη Mail on Sunday: «Ο ιός δεν ήταν ποτέ εδώ. Δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται οι πληροφορίες που λένε ότι το ζευγάρι κόλλησε τον ιό στην τοπική πηγή. Ακόμα κι αν όντως πήγε εκεί, κάτι που δεν γνωρίζουμε, ο αρουραίος κολιλάργκο, που μεταφέρει τον ιό, δεν είναι εκεί».

Και πρόσθεσε: «Ήρθαν εδώ από μια περιοχή όπου έχουν υπάρξει κρούσματα. Βρίσκονταν στη βόρεια Παταγονία 25 έως 30 ημέρες πριν έρθουν στην Ουσουάια. Σχεδόν σίγουρα κόλλησαν την ασθένεια εκεί. Έφτασαν εδώ το απόγευμα της 29ης Μαρτίου, οπότε είχαν μόνο δύο ολόκληρες ημέρες πριν επιβιβαστούν στο πλοίο. Η περίοδος επώασης είναι τουλάχιστον μία εβδομάδα».

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής δήλωσε την Παρασκευή ότι πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους των 24 επαρχιακών υπουργείων υγείας της χώρας για να προσπαθήσει να εντοπίσει τις κινήσεις του ζευγαριού και να βρει την αρχική πηγή της επιδημίας.

Πώς η κλιματική αλλαγή ευνοεί την εξάπλωση του ιού

Ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως μέσω επαφής με ούρα, σάλιο ή περιττώματα μολυσμένων τρωκτικών. Στην Αργεντινή και τη Χιλή, ο κύριος φορέας του ιού είναι το ποντίκι με μακριά ουρά.

«Αυτά τα τρωκτικά είναι σε θέση να προσαρμοστούν καλύτερα στις κλιματικές αλλαγές, κάτι που θα μπορούσε να ευθύνεται για την αύξηση των κρουσμάτων που βλέπουμε», εξήγησε ο Εντουάρντο Λόπεζ, ειδικός σε μολυσματικές ασθένειες και σύμβουλος της κυβέρνησης της Αργεντινής κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει αυτά τα περιβάλλοντα με τρόπους που ευνοούν την εξάπλωση των τρωκτικών.

«Η Αργεντινή έχει γίνει πιο τροπική εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο ειδικός λοιμωξιολόγος Ούγκο Πίτσι. «Αυτό έχει οδηγήσει όχι μόνο σε αύξηση νοσημάτων όπως ο δάγκειος πυρετός και ο κίτρινος πυρετός, αλλά και σε οικολογικές αλλαγές που επιτρέπουν στα τρωκτικά που μεταφέρουν τον χανταϊό να πολλαπλασιάζονται».

Η άνοδος της θερμοκρασίας, οι μεταβολές στις βροχοπτώσεις και η περιβαλλοντική υποβάθμιση αλλάζουν ριζικά τα οικοσυστήματα της χώρας. Οι παρατεταμένες ξηρασίες αναγκάζουν τα τρωκτικά να εγκαταλείπουν τους φυσικούς τους βιότοπους αναζητώντας τροφή και νερό, ενώ οι έντονες βροχοπτώσεις προκαλούν εκρηκτική ανάπτυξη βλάστησης και σπόρων- συνθήκες ιδανικές για αύξηση των πληθυσμών τους.

«Όταν αυξάνονται οι βροχοπτώσεις, αυξάνεται και η διαθεσιμότητα της τροφής. Οι πληθυσμοί τρωκτικών μεγαλώνουν και, αν υπάρχουν μολυσμένα ζώα, αυξάνεται και η πιθανότητα μετάδοσης στους ανθρώπους», δήλωσε ο Ραούλ Γκονζάλες Ίτιγκ, καθηγητής γενετικής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα και ερευνητής στον κρατικό επιστημονικό φορέα CONICET.

Η Αργεντινή έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια ακραία κλιματική αστάθεια, με ιστορικές ξηρασίες αλλά και ασυνήθιστα έντονες βροχοπτώσεις και πυρκαγιές. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτή η μεταβλητότητα διευρύνει σταδιακά τη γεωγραφική εξάπλωση του χανταϊού.

Ενώ παλαιότερα τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονταν στην Παταγονία, σήμερα περίπου το 83% των περιστατικών καταγράφεται στις βόρειες επαρχίες της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας- ένδειξη ότι ο ιός εξαπλώνεται σε νέες οικολογικές ζώνες.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα επιδεινώνει τον κίνδυνο

Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι η αποψίλωση των δασών, η επέκταση κατοικημένων περιοχών σε αγροτικές εκτάσεις και η αυξανόμενη ανθρώπινη παρουσία σε φυσικούς βιότοπους ενισχύουν τον κίνδυνο μετάδοσης.

Οι δασικές πυρκαγιές επιτείνουν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα, καθώς αναγκάζουν τόσο ανθρώπους όσο και άγρια ζώα να μετακινηθούν σε νέες περιοχές. Σύμφωνα με τον Ρομπέρτο Ντεμπάγκ, αντιπρόεδρο της Λατινοαμερικανικής Εταιρείας Εμβολιολογίας, αυτές οι μετακινήσεις αυξάνουν τις πιθανότητες επαφής με μολυσμένα τρωκτικά.

Παράλληλα, η αύξηση του τουρισμού σε απομακρυσμένες φυσικές περιοχές της νότιας Αργεντινής φαίνεται να ενισχύει την έκθεση στον ιό.

«Όποιος ταξιδεύει σε περιοχή υψηλού κινδύνου που δεν έχει καθαριστεί επαρκώς από πυκνή βλάστηση εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο», προειδοποίησε ο Ντεμπάγκ.

