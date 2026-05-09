Στα Κανάρια Νησιά ο επικεφαλής του ΠΟΥ ενόψει της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου Hondius

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Γκερεγεσούς, μεταβαίνει στα Κανάρια Νησιά για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο Hondius με κρούσματα χανταϊού

  • Έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού έχουν καταγραφεί μεταξύ οκτώ υπόπτων, με τρεις νεκρούς, ενώ δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία για τον ιό.
  • Ο ΠΟΥ διαβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού στον γενικό πληθυσμό είναι εξαιρετικά χαμηλός και απαιτείται στενή φυσική επαφή για μετάδοση.
  • Το κρουαζιερόπλοιο Hondius αναμένεται να φθάσει στην Τενερίφη αύριο Κυριακή, με την αποβίβαση των επιβατών να προγραμματίζεται μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας λόγω καιρικών συνθηκών.
  • Τρεις επιβάτες αποβιβάστηκαν ήδη στο Πράσινο Ακρωτήρι την Τετάρτη, ενώ η πιθανότητα μόλυνσης στην αρχική αποβίβαση στην Ουσουάια θεωρείται πρακτικά μηδενική.
Σήμερα, Σάββατο 9 Μάϊου, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς μεταβαίνει στα Κανάρια Νησιά για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φθάσει στο ισπανικό αρχιπέλαγος αύριο Κυριακή, όπως δήλωσαν χθες πηγές του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Ο τελευταίος απολογισμός του ΠΟΥ χθες έκανε λόγο για συνολικά έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ 8 υπόπτων περιπτώσεων —συμπεριλαμβανομένων ενός ζευγαριού Ολλανδών επιβατών και μιας Γερμανίδας που έχουν χάσει τη ζωή τους— του ιού αυτού που είναι γνωστός αν και σπάνιος και για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Τρεις άνθρωποι αποβιβάστηκαν στο Πράσινο Ακρωτήρι την Τετάρτη.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ θα συνοδεύσει τους Ισπανούς υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών στην Τενερίφη για να «διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων επιθεώρησης και παρέμβασης», διευκρίνισαν οι πηγές.

Ωστόσο ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού στον παγκόσμιο πληθυσμό είναι «εξαιρετικά χαμηλός» έσπευσε να διαβεβαιώσει χθες ο ΠΟΥ.

«Πρόκειται για έναν επικίνδυνο ιό, αλλά μόνο για το άτομο που έχει μολυνθεί πραγματικά. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαϊερ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Η στενή επαφή σημαίνει πρακτικά μύτη με μύτη (...) Δεν πρόκειται για νέα Covid», υπογράμμισε.

Το κρουαζιερόπλοιο Hondius, που ανήκει στην ολλανδική εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions, αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου.

«Η πιθανότητα μόλυνσης στην Ουσουάια είναι πρακτικά μηδενική», δήλωσε χθες ο Χουάν Πετρίνα, αξιωματούχος των υγειονομικών υπηρεσιών στην επαρχία της Γης του Πυρός, σε συνέντευξη Τύπου.

Το σκάφος πλέει αυτή στιγμή προς την Τενερίφη στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται αύριο, Κυριακή.

Η αποβίβαση των επιβατών πρέπει να γίνει κάποια στιγμή από το μεσημέρι της Κυριακής έως τη Δευτέρα, το «μοναδικό παράθυρο» ευκαιρίας λόγω των καιρικών συνθηκών, δήλωσε αξιωματούχος από την τοπική κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων.

