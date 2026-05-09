«Είστε οι φύλακες άγγελοί μου»: Το μοιραίο λάθος της χήρας του πρώτου νεκρού από χανταϊό στο Hondius

Snapshot Το ταξίδι στο MV Hondius μετατράπηκε σε υγειονομικό εφιάλτη λόγω της μετάδοσης του σπάνιου και επικίνδυνου ιού Χανταϊού με την παράλλαξη Andes.

Ο θάνατος ενός 70χρονου επιβάτη και η λανθασμένη ανακοίνωση ότι δεν πρόκειται για μεταδοτική ασθένεια οδήγησαν σε χαλάρωση των μέτρων και ευρεία διάδοση του ιού στο πλοίο.

Η σύζυγος του πρώτου θύματος, που είχε ήδη μολυνθεί, πέθανε δύο ημέρες μετά την αποβίβασή της, ενώ συνολικά τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι νόσησαν.

Οι υγειονομικές αρχές διεξάγουν διεθνή επιχείρηση ιχνηλάτησης επαφών, καθώς οι επιβάτες προέρχονταν από 28 χώρες και είχαν ταξιδέψει σε διάφορες περιοχές μετά το ταξίδι.

Το πλοίο κατευθύνεται προς την Τενερίφη για αυστηρό έλεγχο, ενώ οι επιστήμονες προσπαθούν να αποτρέψουν περαιτέρω μετάδοση και να εντοπίσουν την προέλευση της μόλυνσης.

Μια ανακοίνωση που καθησύχασε τους πάντες. Αγκαλιές συμπαράστασης σε μια χήρα. Κοινά γεύματα, πάρτι, δραστηριότητες και δεκάδες άνθρωποι σε στενή επαφή μέσα σε ένα πλοίο που έπλεε απομονωμένο στον Ατλαντικό.

Αυτό που κανείς δεν γνώριζε εκείνη τη στιγμή ήταν ότι πάνω στο MV Hondius κυκλοφορούσε ήδη ένας από τους πιο επικίνδυνους και σπάνιους ιούς στον κόσμο.

Σήμερα, τρεις άνθρωποι είναι νεκροί, αρκετοί ακόμη έχουν νοσήσει, ενώ οι υγειονομικές αρχές σε πολλές χώρες προσπαθούν να εντοπίσουν όσους ήρθαν σε επαφή με επιβάτες της κρουαζιέρας που εξελίχθηκε σε διεθνή υγειονομικό συναγερμό.

Η «ονειρική» αποστολή που κατέληξε σε θρίλερ

Η «Atlantic Odyssey» της Oceanwide Expeditions θεωρούνταν ένα από τα πιο ξεχωριστά ταξίδια εξερεύνησης στον κόσμο. Για 39 ημέρες, οι επιβάτες θα ταξίδευαν από τη Γη του Πυρός μέχρι την Αγία Ελένη και το Πράσινο Ακρωτήριο, περνώντας από μερικά από τα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη.

Οι 114 επιβάτες που επιβιβάστηκαν την 1η Απριλίου στο MV Hondius είχαν πληρώσει έως και 25.000 λίρες για να ζήσουν μια εμπειρία ζωής όπως να παρατηρήσουν φάλαινες, πιγκουίνους και σπάνια πουλιά, να εξερευνήσουν παγωμένα τοπία και νύχτες κάτω από τα αστέρια του Νότιου Ατλαντικού.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, το ταξίδι θα μετατρεπόταν σε εφιάλτη.

Ο «ασθενής μηδέν»

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από έναν 70χρονο Ολλανδό επιβάτη και τη σύζυγό του, οι οποίοι πριν επιβιβαστούν στο πλοίο ταξίδευαν με βαν σε περιοχές της Αργεντινής και της Χιλής κάνοντας birdwatching.

Οι αρχές εξετάζουν εάν εκεί εκτέθηκαν στον Χανταϊό της παραλλαγής των Άνδεων

(Andes) -το μοναδικό γνωστό στέλεχος που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ο άνδρας άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα λίγες ημέρες μετά την αναχώρηση του πλοίου και πέθανε στις 11 Απριλίου. Και τότε έγινε το πρώτο - και ίσως καθοριστικότερο - λάθος.

Η ανακοίνωση που αποδείχθηκε καταστροφική

Στις 12 Απριλίου, ο καπετάνιος ενημέρωσε τους επιβάτες πως ο θάνατος του 70χρονου οφειλόταν σε φυσικά αίτια. «Είπε ότι ο γιατρός είχε διαβεβαιώσει πως δεν ήταν κάτι μεταδοτικό και ότι το πλοίο ήταν ασφαλές», περιγράφει ο Ρούχι Τσενέτ, επιβάτης της κρουαζιέρας.

Η ανακοίνωση καθησύχασε τους πάντες. Κανένα μέτρο απομόνωσης δεν εφαρμόστηκε. Δεν χρησιμοποιήθηκαν μάσκες και οι δραστηριότητες συνεχίστηκαν κανονικά.

Η επαφή με τη χήρα

Το «μοιραίο λάθος» ήταν πως οι επιβάτες έσπευσαν να παρηγορήσουν τη χήρα του άνδρα, χωρίς να γνωρίζουν ότι και εκείνη είχε ήδη μολυνθεί.

«Όλοι την αγκάλιαζαν. Της μιλούσαν, την παρηγορούσαν. Μας αποκαλούσε “φύλακες αγγέλους” της», λέει ο Τσενέτ. «Κοιτώντας πίσω, είναι τρομακτικό να σκέφτεσαι ότι ο ιός κυκλοφορούσε ήδη ανάμεσά μας», πρόσθεσε.

Το ένα λάθος μετά το άλλο

Παρά τον θάνατο του επιβάτη, στο πλοίο όλα συνέχισαν κανονικά. Οι επιβάτες έτρωγαν μαζί στους μπουφέδες, συμμετείχαν σε ομαδικές δραστηριότητες, παρακολουθούσαν διαλέξεις, έκαναν γυμναστική και συγκεντρώνονταν καθημερινά στο σαλόνι του πλοίου. «Οι άνθρωποι κάθονταν συνεχώς ο ένας δίπλα στον άλλο», λέει ο Σενέτ. «Κανείς δεν είχε ιδέα ότι ένας θανατηφόρος ιός κυκλοφορούσε στο πλοίο».

Ο Ρούχι Τσένετ, επιβάτης στο MV Hondius

Το δεύτερο μεγάλο λάθος ήταν πως, ακόμη και μετά τον πρώτο θάνατο, δεν πραγματοποιήθηκαν άμεσα εξειδικευμένες εξετάσεις.

Σύμφωνα με επιβάτες, στο πλοίο υπήρχε μόνο ένας γιατρός, χωρίς δυνατότητα εργαστηριακών αναλύσεων. «Αυτά τα πλοία θα έπρεπε να διαθέτουν εργαστήρια ώστε να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τι συμβαίνει όταν πεθαίνει ένας επιβάτης», σχολιάζει ο Τσενέτ.

Η χήρα πέθανε δύο ημέρες μετά

Στις 24 Απριλίου, το πλοίο έφτασε στην Αγία Ελένη, όπου αρκετοί επιβάτες αποβιβάστηκαν για να επιστρέψουν στις χώρες τους. Ανάμεσά τους ήταν και η σύζυγος του πρώτου θύματος. Ο Ρούχι Τσενέτ θυμάται ότι ήδη έδειχνε εξαντλημένη. «Δυσκολευόταν ακόμη και να περπατήσει». Δύο ημέρες αργότερα πέθανε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Ο ιός είχε εξαπλωθεί

Λίγες ημέρες αργότερα καταγράφηκε και τρίτος θάνατος, καθώς μια Γερμανίδα επιβάτης πέθανε πάνω στο πλοίο στις 2 Μαΐου. Αρκετοί είναι και οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που εμφάνισαν συμπτώματα.

Μια Γερμανίδα επιβάτης πέθανε στο πλοίο στις 2 Μαΐου από τον Χανταϊό

Ανάμεσά τους, ο γιατρός του πλοίου, ο Βρετανός αρχηγός της αποστολής Μάρτιν Άνστι, ακόμη ένας επιβάτης καθώς και ταξιδιώτες που είχαν ήδη επιστρέψει σε χώρες όπως η Ελβετία και η Βρετανία. Συνολικά, οι αρχές εξετάζουν τουλάχιστον οκτώ πιθανά κρούσματα.

Ο Βρετανός αρχηγός της αποστολής Μάρτιν Άνστ

Παγκόσμιος συναγερμός

Το πρόβλημα πλέον δεν περιορίζεται μόνο στο πλοίο. Οι επιβάτες προέρχονταν από 28 διαφορετικές χώρες και αρκετοί είχαν ήδη ταξιδέψει αεροπορικώς μετά την αποβίβασή τους.

Έτσι ξεκίνησε μια τεράστια διεθνής επιχείρηση ιχνηλάτησης επαφών. Οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα για περιοχές όπως το απομονωμένο νησί Tristan da Cunha, όπου το πλοίο είχε πραγματοποιήσει στάση και οι επιβάτες είχαν αποβιβαστεί κανονικά, χωρίς κανείς να γνωρίζει ότι ενδέχεται να υπάρχει μεταδοτικός ιός πάνω στο σκάφος.

Ένας Βρετανός κάτοικος του νησιού, μάλιστα νοσηλεύεται ήδη ως ύποπτο κρούσμα.

Ο γιατρός αρρώστησε και επιβάτης ανέλαβε τη φροντίδα

Όταν αρρώστησε ακόμη και ο μοναδικός γιατρός του πλοίου, το πλήρωμα αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια από τους ίδιους τους επιβάτες.

Τότε εμφανίστηκε ο συνταξιούχος ογκολόγος Στίβεν Κορνφελντ. «Κατά κάποιον τρόπο βρέθηκα να αναλαμβάνω τον ρόλο του γιατρού του πλοίου», δήλωσε.

Με ελάχιστα μέσα, οξυγόνο, μάσκες και βασικά φάρμακα, προσπαθούσε να παρακολουθεί ασθενείς των οποίων η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί μέσα σε λίγες ώρες. «Με τον Χανταϊό μπορεί κάποιος να περάσει πολύ γρήγορα από σταθερή κατάσταση σε κρίσιμη», εξήγησε.

Τι είναι ο Χανταϊός

Οι περισσότεροι Hantavirus μεταδίδονται μέσω περιττωμάτων ή ούρων μολυσμένων τρωκτικών και δεν μεταδίδονται μεταξύ ανθρώπων. Ωστόσο, το στέλεχος των Άνδεων (Αndes) αποτελεί εξαίρεση.

Μπορεί να μεταδοθεί μέσω στενής και παρατεταμένης ανθρώπινης επαφής και προκαλεί το εξαιρετικά επικίνδυνο πνευμονικό σύνδρομο Hantavirus, με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.

Το 2018, ξέσπασμα του ίδιου στελέχους στην Αργεντινή είχε οδηγήσει σε δεκάδες κρούσματα και 11 θανάτους μετά από ένα πάρτι γενεθλίων.

Το πλοίο κατευθύνεται στην Τενερίφη

Το MV Hondius, αντί να καταλήξει στο Πράσινο Ακρωτήριο όπως είχε προγραμματιστεί, κατευθύνεται πλέον προς την Τενερίφη. Εκεί οι αρχές προετοιμάζονται για την υποδοχή του πλοίου υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, επιστήμονες και υγειονομικές υπηρεσίες σε Ευρώπη, Αφρική και Νότια Αμερική προσπαθούν να εντοπίσουν την ακριβή προέλευση της μόλυνσης και να αποτρέψουν νέα αλυσίδα μετάδοσης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εμφανίζεται καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία και ότι ο ιός απαιτεί στενή και παρατεταμένη επαφή για να μεταδοθεί.

Ωστόσο, για τους επιβάτες του MV Hondius, όλα έχουν αλλάξει. Και πλέον, το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο εφιάλτης θα τελειώσει μέσα στο πλοίο ή αν οι συνέπειες αυτής της μοιραίας αλυσίδας λαθών θα συνεχίσουν να εμφανίζονται και τις επόμενες εβδομάδες...

