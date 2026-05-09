Χανταϊός ώρα... μηδέν: Αυξήθηκαν τα κρούσματα, μάχη με το χρόνο για να βρεθεί εμβόλιο

Snapshot Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε έξι κρούσματα χανταϊού σε κρουαιερόπλοιο, με τρεις θανάτους, και εντοπίστηκε ο ιός Andes.

Υπάρχουν ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα σε διάφορες χώρες, ενώ οι υγειονομικές αρχές προχωρούν σε απομάκρυνση των επιβατών και ιχνηλάτηση επαφών.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά και σπάνια από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ η μετάδοση στο πλοίο θεωρείται ότι ξεκίνησε πριν από την επιβίβαση.

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων αναπτύσσει νέο εμβόλιο κατά του χανταϊού με τεχνολογία «ensilication» που προστατεύει το εμβόλιο από υψηλές θερμοκρασίες και διευκολύνει τη διανομή του σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η τεχνολογία θερμικής σταθεροποίησης μπορεί να επιτρέψει τη μεταφορά εμβολίων χωρίς ανάγκη ψύξης, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερη πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Ο αριθμός των κρουσμάτων χανταϊού που συνδέονται με ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο αυξήθηκε σε έξι, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Από αυτά, τα τρία άτομα έχουν πεθάνει, ενώ μέσω PCR τεστ επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για τον ιό Andes, έναν τύπο χανταϊού.

Ο ΠΟΥ ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν ακόμη δύο πιθανά κρούσματα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Η επιδημία καταγράφηκε αρχικά στις 2 Μαΐου στο πλοίο MV Hondius, με ολλανδική σημαία, το οποίο μετέφερε 147 επιβάτες.

To κρουαζιερόπλοιο MV Hondius AP

Άλλοι 34 επιβάτες έχουν ήδη αποχωρήσει από το πλοίο μετά το ξέσπασμα.

Την Παρασκευή, οι βρετανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι και τρίτος Βρετανός επιβάτης θεωρείται ύποπτο κρούσμα χανταϊού.

Το άτομο είχε αποβιβαστεί στο νησί Tristan da Cunha, ένα απομακρυσμένο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στον νότιο Ατλαντικό, όπου είχε σταματήσει το πλοίο τον Απρίλιο, σύμφωνα με την UK Health Security Agency.

Δύο ακόμη Βρετανοί που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο έχουν επιβεβαιωμένα μολυνθεί από τον ιό. Ο ένας νοσηλεύεται στην Ολλανδία και ο άλλος στη Νότια Αφρική.

Τέσσερις ασθενείς παραμένουν νοσηλευόμενοι σε Νότια Αφρική, Ολλανδία και Ελβετία, ενώ ένα ύποπτο κρούσμα που μεταφέρθηκε στη Γερμανία βρέθηκε τελικά αρνητικό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η κατάσταση «φαίνεται να είναι υπό έλεγχο» όταν ρωτήθηκε για τον χανταϊό.

«Δεν μεταδίδεται εύκολα. Ελπίζουμε ότι αυτό ισχύει», είπε σε δημοσιογράφους.

Τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν την απομάκρυνση των Αμερικανών επιβατών του πλοίου με ιατρική πτήση επαναπατρισμού προς την Ομάχα της Νεμπράσκα.

Σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions, στο πλοίο βρίσκονται 17 Αμερικανοί πολίτες.

Και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συμφωνήσει να απομακρύνει τους δικούς του πολίτες από το πλοίο.

Το πλοίο απέπλευσε από το Πράσινο Ακρωτήριο στις 6 Μαΐου και αναμένεται να φτάσει την Κυριακή στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, όπου οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα επιτρέψουν στους επιβάτες να αποβιβαστούν.

Οι επιβάτες θα μεταφερθούν σε «εντελώς απομονωμένο και αποκλεισμένο χώρο», δήλωσε η επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Ισπανίας, Βιρτζίνια Μπαρκόνες.

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι το πρώτο κρούσμα πιθανότατα μολύνθηκε πριν από την επιβίβαση, ενδεχομένως κατά τη διάρκεια ταξιδιού σε Αργεντινή και Χιλή, ενώ η μετάδοση φαίνεται πως συνεχίστηκε πάνω στο πλοίο.

Ύποπτο κρούσμα χανταϊού ανασύρεται από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φορώντας προστατευτικό εξοπλισμό σε ένα φορείο.

Ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως μέσω εισπνοής μολυσμένων περιττωμάτων τρωκτικών και δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ωστόσο, ο ιός Andes που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο θεωρείται ότι σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων.

Παρόλα αυτά, μία αεροσυνοδός της KLM που αρρώστησε αφού εργάστηκε σε πτήση από το Γιοχάνεσμπουργκ προς το Άμστερνταμ στις 25 Απριλίου, στην οποία επέβαινε μολυσμένος επιβάτης του πλοίου, βρέθηκε αρνητική.

Μια Ολλανδή, της οποίας ο σύζυγος πέθανε πάνω στο πλοίο, επιδεινώθηκε τόσο πολύ κατά τη διάρκεια της διεθνούς πτήσης προς την Ευρώπη ώστε αποβιβάστηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου και πέθανε.

Οι ολλανδικές αρχές πραγματοποιούν ιχνηλάτηση επαφών μεταξύ των επιβατών που είχαν έρθει σε επαφή με τη γυναίκα πριν αποβιβαστεί από το αεροσκάφος.

Ξεκινά η ανάπτυξη εμβολίου - Τι είναι η τεχνολογία «ensilication» που θα χρησιμοποιεί

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων εργάζεται πυρετωδώς για την ανάπτυξη ενός νέου εμβολίου κατά του χανταϊού, του επικίνδυνου ιού που βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο λόγω των κρουσμάτων σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.

Στο ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχουν ειδικοί από τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Αφρική, με βασικό στόχο όχι μόνο τη δημιουργία αποτελεσματικού εμβολίου αλλά και τη δυνατότητα εύκολης μεταφοράς του ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς ανάγκη βαθιάς κατάψυξης.

Κεντρικό ρόλο στην έρευνα έχει η καθηγήτρια Χημείας Άσελ Σαρτμπάεβα από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναπτύσσει μια καινοτόμο τεχνολογία που ονομάζεται «ensilication». Πρόκειται για μια μέθοδο κατά την οποία το εμβόλιο καλύπτεται από εξαιρετικά λεπτά στρώματα ανόργανου υλικού, τα οποία το προστατεύουν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τις απότομες μεταβολές του περιβάλλοντος.

Όπως εξηγεί η ίδια, σήμερα πολλά εμβόλια απαιτούν αυστηρές συνθήκες ψύξης για να διατηρηθούν αποτελεσματικά, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τη διανομή τους σε φτωχές ή απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου. Η νέα τεχνολογία φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το δεδομένο.

«Η ανάπτυξη ενός εμβολίου θα ήταν τεράστιο επίτευγμα, γιατί θα μπορούσαμε να προλαμβάνουμε τα περιστατικά της νόσου ή τουλάχιστον να περιορίζουμε τις σοβαρές επιπτώσεις της λοίμωξης», ανέφερε η καθηγήτρια Σαρτμπάεβα.

Σύμφωνα με την ίδια, η ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ συνεργάζεται με ερευνητές στο Τέξας, οι οποίοι έχουν ήδη αναπτύξει το αντιγόνο κατά του χανταϊού, καθώς και με ομάδα στη Νότια Αφρική.

Το επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας θερμικής σταθεροποίησης πάνω στο υποψήφιο εμβόλιο, ώστε να μπορεί να αντέχει σε δύσκολες συνθήκες μεταφοράς χωρίς να αλλοιώνεται.

Οι επιστήμονες θεωρούν πως αυτή η εξέλιξη μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα εποχή στη διανομή εμβολίων, ακόμη και μέσω drones, σε περιοχές όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη ή δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές ψύξης.

Ο κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μπαθ, καθηγητής Ντάνκαν Κρεγκ, χαρακτήρισε την έρευνα «πρωτοποριακή», σημειώνοντας ότι η διεθνής αναγνώριση της ομάδας βασίζεται ακριβώς στη ριζικά διαφορετική προσέγγιση που ακολουθεί στην ανάπτυξη και μεταφορά των εμβολίων.

Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

Το θρίλερ στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου τρία άτομα έχασαν τις ζωές τους από χανταϊό έφερε ξανά στο προσκήνιο την ασθένεια.

Το υπό ολλανδική σημαία πλοίο, το οποίο αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής στις 20 Μαρτίου για ένα εβδομαδιαίο ταξίδι στην Ανταρκτική και τον Ατλαντικό, είναι τώρα αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθώς οι υγειονομικές αρχές ερευνούν την υπόθεση.

Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ υπάρχουν υπόνοιες για άλλα πέντε. Ενώ το ποσοστό θνησιμότητας έχει ανησυχήσει τους ταξιδιώτες, οι ειδικοί λένε ότι η κατάσταση είναι θεμελιωδώς διαφορετική από μια έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού.

Τι είναι ο χανταϊός και πώς μεταδίδεται

Ο χανταϊός, ο οποίος απαντάται σε όλο τον κόσμο, μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με τα ούρα ή τα κόπρανα μολυσμένων τρωκτικών, όπως αρουραίοι και ποντίκια, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι άνθρωποι μολύνονται συνήθως όταν σωματίδια του ιού από περιττώματα, σάλιο ή ούρα τρωκτικών αιωρούνται στον αέρα, κυρίως όταν καθαρίζονται χώροι όπου βρίσκονται αρουραίοι και ποντίκια.

Σύμφωνα με το ιατρικό περιοδικό The Lancet, το όνομά του προέρχεται από την περιοχή του ποταμού Χαντάν στη Νότια Κορέα, όπου ταυτοποιήθηκε ο ιός τη δεκαετία του 1970.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Ο χανταϊός ανήκει σε μια οικογένεια ιών που μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρές νόσους: το Πνευμονικό Σύνδρομο Χανταϊού (HPS), μια σοβαρή ασθένεια που προσβάλλει τους πνεύμονες, και τον Αιμορραγικό Πυρετό με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS), μια σοβαρή ασθένεια που προσβάλλει τα νεφρά.

Η πρώτη νόσος θεωρείται πιο επικίνδυνη, καθώς έχει ποσοστό θνησιμότητας περίπου 40%, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας για τον αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο κυμαίνεται από το 1% έως το 15%.

Η ασθένεια ξεκινά με συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης. Ειδικοί αναφέρουν ο χανταϊός ότι μπορεί να ξεκινήσει με απλά συμπτώματα όπως ο πυρετός, η ρίγη, οι μυϊκοί πόνοι και, ενδεχομένως, με πονοκέφαλο.

«Στα αρχικά στάδια της ασθένειας, μπορεί να μην είναι δυνατό να διακρίνει κανείς τη διαφορά μεταξύ του χανταϊού και της γρίπης», δήλωσε η Dr. Σόνια Μπαρτολόμε του Ιατρικού Κέντρου UT Southwestern στο Ντάλας.

Τα συμπτώματα του Πνευμονικού Σύνδρομο Χανταϊού εμφανίζονται συνήθως μία έως οκτώ εβδομάδες μετά την επαφή με μολυσμένο τρωκτικό. Καθώς η λοίμωξη εξελίσσεται, οι ασθενείς ενδέχεται να αισθανθούν σφίξιμο στο στήθος, καθώς οι πνεύμονες γεμίζουν με υγρό.

Το Πνευμονικό Σύνδρομο Χανταϊού, εμφανίζεται συχνότερα στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική.

Τα συμπτώματα του Αιμορραγικού Πυρετού με Νεφρικό Σύνδρομο συνήθως εμφανίζονται εντός μίας ή δύο εβδομάδων μετά την έκθεση.

Ποια είναι η θεραπεία

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή φάρμακο για τον χανταϊό, αλλά η έγκαιρη ιατρική φροντίδα μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Παρά πολλά χρόνια έρευνας, η Μισέλ Χάρκινς, πνευμονολόγος στο Κέντρο Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού, είπε ότι πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, συμπεριλαμβανομένου του γιατί μπορεί η συγκεκριμένη νόσος να είναι ήπια για μερικούς ανθρώπους και πολύ σοβαρή για άλλους και πώς αναπτύσσονται τα αντισώματα. Αυτή και άλλοι ερευνητές παρακολουθούν ασθενείς για μεγάλες χρονικές περιόδους με την ελπίδα να βρουν μια θεραπεία.

Ειδικοί προτείνουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε να προβληθείτε από χανταϊό είναι να ελαχιστοποιήσετε την επαφή σας με τρωκτικά και τα περιττώματά τους. Να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια και χλωρίνη για τον καθαρισμό των περιττωμάτων τρωκτικών.

Επίσης, προειδοποιούν να μην σκουπίζετε ή να μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τη διάδοση του ιού στον αέρα.

