Χανταϊός: Πρώτο ύποπτο κρούσμα στην Ισπανία-Συνεπιβάτιδα στο αεροπλάνο με μολυσμένο επιβάτη

Οι ισπανικές υγειονομικές αρχές έχουν επίσης έρθει σε επαφή στη Νότια Αφρική με ένα άτομο από τη χώρα αυτή που είναι ύποπτο ότι έχει προσβληθεί από τον ιό

Μια 32χρονη γυναίκα που βρισκόταν στο αεροπλάνο με έναν μολυσμένο επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, ο οποίος πέθανε, νοσηλεύτηκε και απομονώθηκε στο Αλικάντε ως ύποπτο κρούσμα χανταϊού.

Πρόκειται για το πρώτο ύποπτο κρούσμα ιού hantavirus στην Ισπανία.

Ο υπουργός Υγείας, Javier Padilla, ανέφερε σήμερα ότι ένα άτομο με συμπτώματα συμβατά με ιό hantavirus εντοπίστηκε στο Αλικάντε. Το άτομο είναι μια 32χρονη γυναίκα που εμφανίζει ήπια αναπνευστικά συμπτώματα, τα οποία αργότερα προσδιορίστηκαν από τους υγειονομικούς υπαλλήλους ως βήχας. Έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο στο Αλικάντε και βρίσκεται σε απομόνωση εν αναμονή των αποτελεσμάτων του τεστ της.

Και δεύτερο άτομο υπό έρευνα

Οι ισπανικές υγειονομικές αρχές έχουν επίσης έρθει σε επαφή στη Νότια Αφρική με ένα άτομο από τη χώρα αυτή που είναι ύποπτο ότι έχει προσβληθεί από τον ιό, επίσης λόγω επαφής με τον ίδιο αποθανόντα ασθενή του οποίου η μόλυνση έχει επιβεβαιωθεί. Αυτό το άτομο, με νοτιοαφρικανικό διαβατήριο, πέρασε μια εβδομάδα στη Βαρκελώνη και επέστρεψε στη χώρα του. Τόσο η γυναίκα που είχε απομονωθεί στο Αλικάντε όσο και το άτομο που εντοπίστηκε στη Νότια Αφρική επέβαιναν σε αεροπλάνο κοντά στην Ολλανδή επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου -του οποίου η μόλυνση έχει επιβεβαιωθεί- η οποία αρχικά επιβιβάστηκε αλλά αποβιβάστηκε όταν η κατάστασή της επιδεινώθηκε και αργότερα πέθανε σε νοσοκομείο.

Εν τω μεταξύ, το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius , από όπου ξεκίνησε η επιδημία του ιού hantavirus που έχει προκαλέσει τρεις θανάτους , έχει ήδη ολοκληρώσει το μισό του ταξίδι προς την Τενερίφη. Η άφιξή του έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή. Οι 14 Ισπανοί παραμένουν ασυμπτωματικοί και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Gómez Ulla στη Μαδρίτη, όπου θα τεθούν σε καραντίνα, στην οποία κανένας από αυτούς δεν έχει αντιταχθεί.

Νέα ενημέρωση από τον ΠΟΥ

Αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

