Χανταϊός: Ξεκινά η ανάπτυξη εμβολίου - Τι είναι η τεχνολογία «ensilication» που θα χρησιμοποιεί

Στο ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχουν ειδικοί από τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Αφρική

Δημήτρης Δρίζος

Χανταϊός: Ξεκινά η ανάπτυξη εμβολίου - Τι είναι η τεχνολογία «ensilication» που θα χρησιμοποιεί
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μιαθνής ομάδα επιστημόνων αναπτύσσει νέο εμβόλιο κατά του χανταϊού με στόχο την αποτελεσματικότητα και εύκολη μεταφορά.
  • Η τεχνολογία «ensilication» προστατεύει το εμβόλιο από υψηλές θερμοκρασίες και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες χωρίς ανάγκη βαθιάς κατάψυξης.
  • Η συνεργασία περιλαμβάνει το Πανεπιστήμιο του Μπαθ, ερευνητές στο Τέξας και ομάδα στη Νότια Αφρική για την ανάπτυξη και σταθεροποίηση του υποψηφίου εμβολίου.
  • Η θερμική σταθεροποίηση του εμβολίου θα επιτρέψει τη διανομή του σε απομακρυσμένες περιοχές, πιθανώς και μέσω drones.
  • Η έρευνα χαρακτηρίζεται πρωτοποριακή λόγω της καινοτόμου προσέγγισης στην ανάπτυξη και μεταφορά εμβολίων.
Snapshot powered by AI

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων εργάζεται πυρετωδώς για την ανάπτυξη ενός νέου εμβολίου κατά του χανταϊού, του επικίνδυνου ιού που βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο λόγω των κρουσμάτων σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.

Στο ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχουν ειδικοί από τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Αφρική, με βασικό στόχο όχι μόνο τη δημιουργία αποτελεσματικού εμβολίου αλλά και τη δυνατότητα εύκολης μεταφοράς του ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς ανάγκη βαθιάς κατάψυξης.

Κεντρικό ρόλο στην έρευνα έχει η καθηγήτρια Χημείας Άσελ Σαρτμπάεβα από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναπτύσσει μια καινοτόμο τεχνολογία που ονομάζεται «ensilication». Πρόκειται για μια μέθοδο κατά την οποία το εμβόλιο καλύπτεται από εξαιρετικά λεπτά στρώματα ανόργανου υλικού, τα οποία το προστατεύουν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τις απότομες μεταβολές του περιβάλλοντος.

Όπως εξηγεί η ίδια, σήμερα πολλά εμβόλια απαιτούν αυστηρές συνθήκες ψύξης για να διατηρηθούν αποτελεσματικά, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τη διανομή τους σε φτωχές ή απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου. Η νέα τεχνολογία φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το δεδομένο.

«Η ανάπτυξη ενός εμβολίου θα ήταν τεράστιο επίτευγμα, γιατί θα μπορούσαμε να προλαμβάνουμε τα περιστατικά της νόσου ή τουλάχιστον να περιορίζουμε τις σοβαρές επιπτώσεις της λοίμωξης», ανέφερε η καθηγήτρια Σαρτμπάεβα.

Σύμφωνα με την ίδια, η ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ συνεργάζεται με ερευνητές στο Τέξας, οι οποίοι έχουν ήδη αναπτύξει το αντιγόνο κατά του χανταϊού, καθώς και με ομάδα στη Νότια Αφρική.

Το επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας θερμικής σταθεροποίησης πάνω στο υποψήφιο εμβόλιο, ώστε να μπορεί να αντέχει σε δύσκολες συνθήκες μεταφοράς χωρίς να αλλοιώνεται.

Οι επιστήμονες θεωρούν πως αυτή η εξέλιξη μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα εποχή στη διανομή εμβολίων, ακόμη και μέσω drones, σε περιοχές όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη ή δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές ψύξης.

Ο κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μπαθ, καθηγητής Ντάνκαν Κρεγκ, χαρακτήρισε την έρευνα «πρωτοποριακή», σημειώνοντας ότι η διεθνής αναγνώριση της ομάδας βασίζεται ακριβώς στη ριζικά διαφορετική προσέγγιση που ακολουθεί στην ανάπτυξη και μεταφορά των εμβολίων.

*Με πληροφορίες από το BBC

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:07ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Διαχείριση κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων σε κρουαζιερόπλοια - Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Μποτσουάνα, Φέστους Μογκάε, σε ηλικία 86 ετών - Έδωσε την πρώτη μάχη για τον περιορισμό του HIV/AIDS στην Αφρική

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για 4ημερη εργασία: Όπου εφαρμόστηκε έφερε αύξηση παραγωγικότητας και καλύτερες συνθήκες εργασίας

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν

14:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Όμιλος AKTOR στρέφεται δυναμικά στο LNG και επενδύει στον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο

14:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Βατούτιν υπέρ Γιαννακόπουλου: «Η Euroleague το παράκανε, δυσανάλογη τιμωρία με το περιστατικό»

14:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ντρέπομαι»: Προφυλακιστέος ο 25χρονος που γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού σε πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια

14:28ANNOUNCEMENTS

Η Πλαίσιο στην κορυφή των Best Workplaces στην Ελλάδα

14:24ΥΓΕΙΑ

«Ένιωθα σαν να έβλεπα τη ζωή μου στην τηλεόραση»: Ανηδονία και κατάθλιψη - Το μονοπάτι για την χαρά

14:19LIFESTYLE

Metallica: Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά όταν άκουσε το «Master of Puppets» - «Αυτά θα ακούμε στη συναυλία;» 

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ελλάδα ποντάρει πολλά στο κίνημα MAGA, ενώ η υπόλοιπη ΕΕ απομακρύνεται από τον Τραμπ

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στου Ζωγράφου: Νεκρός άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Γκιώνη

14:13ANNOUNCEMENTS

Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time

14:05ΥΓΕΙΑ

Εγκεφαλικό: 50% χαμηλότερος κίνδυνος για όσες γέννησαν τουλάχιστον 3 παιδιά - Έρευνα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Στρατός Ξηράς: Πρόσκληση για κατάταξη στρατεύσιμων με την Β’ ΕΣΣΟ 2026

14:05LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η ανακοίνωση του Σκάι για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους

14:02LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: «Θα πω απόψε το τελευταίο δελτίο» - Ο αποχαιρετισμός στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ

13:58LIFESTYLE

Eurovision: Το βίντεο του Akyla σαρώνει σε views και η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται για την κρίσιμη πρόβα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Είχε εκρηκτικά και πυροκροτητές - Στις Ένοπλες Δυνάμεις περνά η υπόθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Είχε εκρηκτικά και πυροκροτητές - Στις Ένοπλες Δυνάμεις περνά η υπόθεση

14:05LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η ανακοίνωση του Σκάι για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στου Ζωγράφου: Νεκρός άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αμετανόητος ο Παρασύρης για τη δολοφονία του Νικήτα - «Αν είχα 1.000 σφαίρες θα τις έριχνα»

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Γύριζε βίντεο για το OnlyFans ενώ δίπλα της πέθαινε 55χρονος με σακούλα στο κεφάλι

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

12:34ΕΛΛΑΔΑ

«Έχω σοκαριστεί με την Κρήτη - Κανένας πόνος δεν δικαιολογεί να δολοφονήσεις κάποιον που ευθύνεται για θανατηφόρο τροχαίο»: Η εξομολόγηση Πλεύρη και η άγνωστη τραγωδία της μητέρας του

12:06ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πόσο πιθανή είναι μια πανδημία στην Ελλάδα - Τι λένε Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης

06:47ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τα συμπτώματα

14:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ντρέπομαι»: Προφυλακιστέος ο 25χρονος που γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού σε πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια

13:58LIFESTYLE

Eurovision: Το βίντεο του Akyla σαρώνει σε views και η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται για την κρίσιμη πρόβα

14:02LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: «Θα πω απόψε το τελευταίο δελτίο» - Ο αποχαιρετισμός στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ

14:24ΥΓΕΙΑ

«Ένιωθα σαν να έβλεπα τη ζωή μου στην τηλεόραση»: Ανηδονία και κατάθλιψη - Το μονοπάτι για την χαρά

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή έξω από υποκατάστημα τράπεζας και κρατούν ομήρους

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ελλάδα ποντάρει πολλά στο κίνημα MAGA, ενώ η υπόλοιπη ΕΕ απομακρύνεται από τον Τραμπ

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Metallica: Η πρόβα στο ΟΑΚΑ που ακούστηκε σε όλη την Αθήνα - Τα τραγούδια που έπαιξαν

13:54LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η ανάρτηση-υπονοούμενο λίγο πριν το αποψινό δελτίο - «Last dance»

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν νέα εκκαθαριστικά στην ΑΑΔΕ - Ποιοι γλιτώνουν φόρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ