Χανταϊός: Ξεκινά η ανάπτυξη εμβολίου - Τι είναι η τεχνολογία «ensilication» που θα χρησιμοποιεί

Snapshot Μιαθνής ομάδα επιστημόνων αναπτύσσει νέο εμβόλιο κατά του χανταϊού με στόχο την αποτελεσματικότητα και εύκολη μεταφορά.

Η τεχνολογία «ensilication» προστατεύει το εμβόλιο από υψηλές θερμοκρασίες και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες χωρίς ανάγκη βαθιάς κατάψυξης.

Η συνεργασία περιλαμβάνει το Πανεπιστήμιο του Μπαθ, ερευνητές στο Τέξας και ομάδα στη Νότια Αφρική για την ανάπτυξη και σταθεροποίηση του υποψηφίου εμβολίου.

Η θερμική σταθεροποίηση του εμβολίου θα επιτρέψει τη διανομή του σε απομακρυσμένες περιοχές, πιθανώς και μέσω drones.

Η έρευνα χαρακτηρίζεται πρωτοποριακή λόγω της καινοτόμου προσέγγισης στην ανάπτυξη και μεταφορά εμβολίων.

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων εργάζεται πυρετωδώς για την ανάπτυξη ενός νέου εμβολίου κατά του χανταϊού, του επικίνδυνου ιού που βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο λόγω των κρουσμάτων σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.

Στο ερευνητικό πρόγραμμα συμμετέχουν ειδικοί από τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Αφρική, με βασικό στόχο όχι μόνο τη δημιουργία αποτελεσματικού εμβολίου αλλά και τη δυνατότητα εύκολης μεταφοράς του ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς ανάγκη βαθιάς κατάψυξης.

Κεντρικό ρόλο στην έρευνα έχει η καθηγήτρια Χημείας Άσελ Σαρτμπάεβα από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναπτύσσει μια καινοτόμο τεχνολογία που ονομάζεται «ensilication». Πρόκειται για μια μέθοδο κατά την οποία το εμβόλιο καλύπτεται από εξαιρετικά λεπτά στρώματα ανόργανου υλικού, τα οποία το προστατεύουν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τις απότομες μεταβολές του περιβάλλοντος.

Όπως εξηγεί η ίδια, σήμερα πολλά εμβόλια απαιτούν αυστηρές συνθήκες ψύξης για να διατηρηθούν αποτελεσματικά, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τη διανομή τους σε φτωχές ή απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου. Η νέα τεχνολογία φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το δεδομένο.

«Η ανάπτυξη ενός εμβολίου θα ήταν τεράστιο επίτευγμα, γιατί θα μπορούσαμε να προλαμβάνουμε τα περιστατικά της νόσου ή τουλάχιστον να περιορίζουμε τις σοβαρές επιπτώσεις της λοίμωξης», ανέφερε η καθηγήτρια Σαρτμπάεβα.

Σύμφωνα με την ίδια, η ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ συνεργάζεται με ερευνητές στο Τέξας, οι οποίοι έχουν ήδη αναπτύξει το αντιγόνο κατά του χανταϊού, καθώς και με ομάδα στη Νότια Αφρική.

Το επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας θερμικής σταθεροποίησης πάνω στο υποψήφιο εμβόλιο, ώστε να μπορεί να αντέχει σε δύσκολες συνθήκες μεταφοράς χωρίς να αλλοιώνεται.

Οι επιστήμονες θεωρούν πως αυτή η εξέλιξη μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα εποχή στη διανομή εμβολίων, ακόμη και μέσω drones, σε περιοχές όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη ή δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές ψύξης.

Ο κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μπαθ, καθηγητής Ντάνκαν Κρεγκ, χαρακτήρισε την έρευνα «πρωτοποριακή», σημειώνοντας ότι η διεθνής αναγνώριση της ομάδας βασίζεται ακριβώς στη ριζικά διαφορετική προσέγγιση που ακολουθεί στην ανάπτυξη και μεταφορά των εμβολίων.

*Με πληροφορίες από το BBC

