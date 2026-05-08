Χανταϊός: Μπάρμπεκιου στο κατάστρωμα κάνουν οι επιβάτες του Hodius - «Κάνουμε ότι θέλουμε στο πλοίο»

Snapshot Στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius έχουν καταγραφεί οκτώ κρούσματα χανταϊού και τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους.

Οι επιβάτες συνεχίζουν να συγκεντρώνονται και να οργανώνουν εκδηλώσεις, όπως μπάρμπεκιου, παρά τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού.

Το πλοίο κατευθύνεται προς τα Κανάρια Νησιά και αναμένεται να δέσει το Σαββατοκύριακο, με την εταιρεία να συνεργάζεται με τις υγειονομικές αρχές για τα μέτρα καραντίνας και ελέγχου.

Δεκάδες επιβάτες που αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη βρίσκονται υπό παρακολούθηση, καθώς έχουν εντοπιστεί κρούσματα μετά από θάνατο επιβάτη εν πλω.

Υπάρχει παρακολούθηση άνδρα που παρουσίασε συμπτώματα χανταϊού χωρίς να έχει επιβιβαστεί στο πλοίο, μετά από κοινή πτήση με μολυσμένη επιβάτιδα. Snapshot powered by AI

Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα φαίνεται πως συνέχιζαν τη ζωή τους οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχει σημάνει συναγερμός μετά από κρούσματα του θανατηφόρου χανταϊού. Σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτιδας, στο πλοίο διοργανώθηκε ακόμη και μεγάλο μπάρμπεκιου, παρά τον φόβο για εξάπλωση του ιού.

Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο κατευθύνεται πλέον προς τα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να δέσει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γαλλίδα επιβάτιδα μιλώντας στο BFM TV περιέγραψε κλίμα ανησυχίας που εντείνεται καθημερινά, καθώς οι επιβάτες δεν παραμένουν απομονωμένοι στις καμπίνες τους, αν και η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

«Ο κόσμος δεν πανικοβάλλεται, αλλά αισθάνεσαι ότι αρχίζει να βαραίνει η κατάσταση, ειδικά επειδή δεν ξέρουμε πού πηγαίνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, οι επιβάτες συνεχίζουν να τρώνε όλοι μαζί στο εστιατόριο του πλοίου, με μέτρα αποστάσεων που εφαρμόζονται μόλις τις τελευταίες τρεις ημέρες.

«Έγινε ένα μεγάλο μπάρμπεκιου πάνω στο πλοίο, λες και δεν είχε συμβεί τίποτα. Μετά από αυτό, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει πάνω στο πλοίο», πρόσθεσε.

Τρεις νεκροί και φόβοι για περισσότερα κρούσματα

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί οκτώ επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού, ενώ τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένας Βρετανός νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική, όπου βρέθηκε θετικός στον ιό. Ένας ακόμη Βρετανός, ο 56χρονος πρώην αστυνομικός Martin Anstee, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο της Ολλανδίας.

Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν δεκάδες επιβάτες που αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης στον Νότιο Ατλαντικό. Ανάμεσά τους βρίσκονται επτά τουρίστες που αποχώρησαν από το πλοίο αφού ένας Ολλανδός επιβάτης πέθανε εν πλω. Η σύζυγός του βρέθηκε αργότερα θετική στον χανταϊό και επίσης κατέληξε.

Το πλοίο απέπλευσε από το Πράσινο Ακρωτήριο

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία Oceanwide Expeditions γνωστοποίησε ότι το MV Hondius απέπλευσε από το Πράσινο Ακρωτήριο το βράδυ της Τετάρτης και βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Γκραναντίγια της Τενερίφης.

«Το ταξίδι αναμένεται να διαρκέσει τρεις έως τέσσερις ημέρες. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή άτομα με συμπτώματα πάνω στο πλοίο. Η Oceanwide Expeditions βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές σχετικά με το σημείο άφιξης, τα πρωτόκολλα καραντίνας και ελέγχου για όλους τους επιβάτες, καθώς και το ακριβές χρονοδιάγραμμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι 114 επιβάτες είχαν επιβιβαστεί στο πλοίο στην Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου, ενώ 30 άτομα αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου.

«Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού καταγράφηκε στις 4 Μαΐου 2026. Όλοι οι επιβάτες που αποβιβάστηκαν έχουν ενημερωθεί από την Oceanwide Expeditions. Εργαζόμαστε ώστε να καταγραφούν όλα τα στοιχεία επιβατών και πληρώματος που επιβιβάστηκαν ή αποβιβάστηκαν από το MV Hondius από τις 20 Μαρτίου και μετά», τόνισε η εταιρεία.

Υπό παρακολούθηση και επιβάτης αεροπλάνου

Την ίδια ώρα, οι αρχές παρακολουθούν στενά έναν άνδρα από τη Γαλλία, ο οποίος φέρεται να παρουσίασε συμπτώματα της ασθένειας χωρίς να έχει επιβιβαστεί ποτέ στο κρουαζιερόπλοιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ταξίδεψε με την ίδια πτήση μαζί με Ολλανδή επιβάτιδα του MV Hondius, η οποία είχε αποχωρήσει από το πλοίο λόγω στομαχικών προβλημάτων, χωρίς να γνωρίζει τότε ότι είχε μολυνθεί από τον ιό.

Διαβάστε επίσης