Συναγερμός στην Αργεντινή: Φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά το «σημείο μηδέν» του χανταϊού

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει ελέγχους σε τρωκτικά για τον χανταϊό, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για το θανατηφόρο ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius  

Νατάσα Παυλοπούλου

  • Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ξεκινά ελέγχους σε τρωκτικά στην πόλη Ουσουάια, που θεωρείται το σημείο μηδέν του θανατηφόρου ξέσπασματος χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.
  • Δύο Ολλανδοί τουρίστες κόλλησαν τον σπάνιο ιό από σκουπίδια στην Ουσουάια πριν επιβιβαστούν στο πλοίο, όπου προκλήθηκαν τρεις θάνατοι.
  • Ο ιός των Άνδεων, με θνησιμότητα 40%, μεταδίδεται από τρωκτικά και ανθρώπους και η Αργεντινή κατέγραψε αύξηση 86% στα κρούσματα πέρυσι.
  • Η περιοχή της Γης του Πυρός δεν είχε προηγούμενα κρούσματα, γεγονός που καθιστά το ξέσπασμα πρωτόγνωρο για την Ουσουάια.
  • Η περίοδος επώασης του ιού είναι μεταξύ μίας και οκτώ εβδομάδων, δυσχεραίνοντας τον ακριβή προσδιορισμό της μόλυνσης των επιβατών.
Το σημείο όπου εμφανίστηκε ο χανταϊός που μαστίζει ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο και άφησε πίσω του τρεις νεκρούς, φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά. Το βουνό από σκουπίδια σε μια πόλη της Αργεντινής, που έχει χαρακτηριστεί ως «το τέλος του κόσμου», πιστεύεται ότι είναι το σημείο μηδέν για την θανατηφόρα ασθένεια, αφού δύο Ολλανδοί τουρίστες επισκέφθηκαν το σημείο για παρατήρηση πουλιών.

Ο σωρός σκουπιδιών στην Ουσουάια φιλοξενεί σπάνια είδη πουλιών της Παταγονίας, όπως η λευκόγαστρη μπεκάτσα (white-bellied seedsnipe) προσελκύοντας τουρίστες στο σημείο. Αργεντίνοι αξιωματούχοι πιστεύουν τώρα ότι αυτός μπορεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο το ολλανδικό ζευγάρι κόλλησε για πρώτη φορά χανταϊό πριν τον μεταφέρει στο πλοίο MV Hondius.

Ένας 70χρονος παρατηρητής πουλιών ήταν ο πρώτος θάνατος στο κρουαζιερόπλοιο στις 11 Απριλίου, ενώ η 69χρονη σύζυγός του πέθανε δύο εβδομάδες αργότερα, στις 26 Απριλίου. Οι συνταξιούχοι που αγαπούν τα πουλιά είχαν ταξιδέψει σε άλλες πόλεις της Αργεντινής και σε όλη τη Χιλή πριν επιβιβαστούν στο πλοίο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η Ουσουάια στη Γη του Πυρός είναι ένα δημοφιλές σημείο αναχώρησης για ταξίδια στην Ανταρκτική και για κρουαζιέρες κατά μήκος σημείων ενδιαφέροντος άγριας ζωής στο κανάλι Μπίγκλ. Το μολυσμένο σκάφος είχε αγκυροβολήσει στο σημείο για αρκετές εβδομάδες πριν από τον απόπλου. Οι ερευνητές προσπαθούν να εντοπίσουν κάθε τοποθεσία την οποία μπορεί να έχει μολύνει ο ιός - και να έχει εξαπλωθεί πέρα ​​από το μοιραίο σκάφος. Η περίοδος επώασης του χανταϊού είναι μεταξύ μίας και οκτώ εβδομάδων.

Συνεπώς είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πότε ακριβώς οι επιβάτες προσβλήθηκαν από τη θανατηφόρα ασθένεια, είτε στην ξηρά στην Αργεντινή είτε μόνο αφού επιβιβάστηκαν στο πλοίο. Η Αργεντινή έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά του ιού που μεταδίδεται από αρουραίους στον κόσμο. Αλλά η πόλη της Ουσουάια δεν είχε ξαναδεί ποτέ τέτοια περίπτωση – μέχρι τώρα.

Έλεγχοι σε τρωκτικά

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει ελέγχους σε τρωκτικά για τον χανταϊό, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για το θανατηφόρο ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με τους ειδικούς να αναφέρουν ότι τα κρούσματα του σπάνιου στελέχους αυξήθηκαν πέρυσι στη χώρα κατά 86%. Το υπουργείο δήλωσε ότι οι έλεγχοι για παράσιτα θα πραγματοποιηθούν στη νότια πόλη Ουσουάια που είναι γνωστή ως το «τέλος του κόσμου», όπου οι υγειονομικοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι μπορεί να ξεκίνησε η επιδημία.

Αργεντίνοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών που έφυγε από τη ζωή, κόλλησε ένα σπάνιο στέλεχος του ιού από τρωκτικά ενώ επισκέφθηκε έναν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής παρατήρησης πουλιών στην πόλη Ουσουάια - λίγες μέρες πριν επιβιβαστούν στην κρουαζιέρα στις 20 Μαρτίου.

Cape Verde Hantavirus Ship

Υγειονομικό προσωπικό στο Πράσινο Ακρωτήρι, παραλαμβάνει ασθενή με χανταϊό από το MV Hondius

AP

Το στέλεχος, που ονομάζεται «ιός των Άνδεων» μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων και έχει ποσοστό θνησιμότητας 40%. «Πριν από την επιβίβαση στο πλοίο, τα δύο πρώτα κρούσματα είχαν ταξιδέψει μέσω Αργεντινής, Χιλής και Ουρουγουάης σε ένα ταξίδι παρατήρησης πουλιών , το οποίο περιελάμβανε επισκέψεις σε τοποθεσίες όπου υπήρχε το είδος αρουραίου που είναι γνωστό ότι μεταφέρει τον ιό των Άνδεων», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη.

Οι αρχές είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι η περιοχή και η γύρω επαρχία της Γης του Πυρός δεν είχαν καταγράψει ποτέ κρούσμα του ιού hantavirus . Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι πέρυσι σημειώθηκαν 28 θάνατοι στη χώρα από τον ιό, από το μέσο ποσοστό θνησιμότητας των 15 την προηγούμενη πενταετία. Σχεδόν το ένα τρίτο των συνολικά 86 κρουσμάτων πέρυσι ήταν θανατηφόρα, ανέφερε.

