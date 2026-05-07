Χανταϊός: Ολλανδή αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται στο Άμστερνταμ με συμπτώματα

Μια αεροσυνοδός από την Ολλανδία εισήχθη σε νοσοκομείο στο Άμστερνταμ αφού εμφάνισε πιθανά συμπτώματα λοίμωξης από χανταϊό, ανακοίνωσε σήμερα το ολλανδικό υπουργείο Υγείας. Το ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTL μετέδωσε ότι η γυναίκα ήταν αεροσυνοδός στην ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM και είχε έρθει σε επαφή με μια γυναίκα που πέθανε από τη λοίμωξη χανταϊού στο Γιοχάνεσμπουργκ, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου σημειωτέον, ο οποίος είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε λίγο αργότερα, επιβιβάστηκε «για λίγο» σε πτήση της KLM από το Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό την Ολλανδία, ωστόσο αποβιβάστηκε πριν από την απογείωση, ανακοίνωσε η ολλανδική αεροπορική εταιρεία.

Οι ολλανδικές υπηρεσίες υγείας προσπαθούν τώρα να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους που ταξίδεψαν με τη συγκεκριμένη πτήση «για προληπτικούς λόγους», σύμφωνα πάντα με την KLM.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού ξεκίνησε εν τω μεταξύ το ταξίδι του προς την Τενερίφη, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Κανάριων Νησιών, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο (9/5), με την απομάκρυνση των επιβαινόντων να είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα.

"Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη” των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών.

Το πλοίο βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς υγειονομικής κρίσης από το Σάββατο, όταν η υπηρεσία υγείας του ΟΗΕ ενημερώθηκε ότι τρεις από τους επιβάτες του είχαν πεθάνει και η πιθανολογούμενη αιτία ήταν ο χανταϊός. Ερωτηθείς εάν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θεωρεί την κατάσταση παρόμοια με την υγειονομική κρίση στην αρχή της κρίσης Covid-19, ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, απάντησε: «Όχι, δεν νομίζω».

