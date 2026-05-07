Ημερολόγιο καταστρώματος του «MV Hondius»: Aπό την Ουσουάια στα Κανάρια Νησιά

Snapshot Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ξεκίνησε ταξίδι από την Ουσουάια με 149 επιβαίνοντες, πραγματοποιώντας στάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές του Νότιου Ατλαντικού.

Ένας 70χρονος Ολλανδός επιβάτης αρρώστησε σοβαρά και πέθανε στο πλοίο, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ξέσπασμα χανταϊού μεταξύ των επιβατών.

Το πλοίο αρνήθηκε την πρόσβαση στο Πράσινο Ακρωτήριο λόγω της επιδημίας και παρέμεινε αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του λιμανιού της Πράια.

Μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΟΥ και Ισπανίας, επιτράπηκε στο MV Hondius να συνεχίσει το ταξίδι προς τις Κανάριες Νήσους, όπου αναμένεται να φτάσει σε λίγες ημέρες.

Η Ισπανία ανέλαβε την ευθύνη να βοηθήσει τους επιβάτες, μεταξύ των οποίων και Ισπανοί πολίτες, παρά την σοβαρή κατάσταση κάποιων ασθενών.

Επιστημονικά σκάφη, παγοθραυστικά και κρουαζιερόπλοια όπως το Grand Princess , ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, συγκεντρώνονται στο λιμάνι της Ουσουάια. Σε αυτό το πλαίσιο, το MV Hondius δεν θα ξεχώριζε. Είναι ένα σκάφος σχεδιασμένο να πλοηγείται με ασφάλεια σε πολικές περιοχές , μήκους 107 μέτρων, με χωρητικότητα περίπου 170 ατόμων.

Στις 20 Μαρτίου, επιβιβάστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο 149 άτομα: 88 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος από 23 εθνικότητες, ανάμεσά τους 14 Ισπανοί και μία γυναίκα από τη Βαλένθια. Η τελευταία, η ωκεανογράφος Aitana Forcén-Vázquez, είναι επίσης μέλος του πληρώματος, λειτουργώντας ως οδηγός για τους τουρίστες. Υπάρχει επίσης ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Ολλανδών που ταξίδεψε σε διάφορες τοποθεσίες στη Χιλή και την Αργεντινή πριν φτάσει εδώ, στο νοτιότερο σημείο της ηπείρου.

Το MV Hondius διαφημίζει πολλές παροχές και μια πολυτελή ατμόσφαιρα στην ιστοσελίδα του. Οι τιμές για αυτό το ταξίδι κυμαίνονται από 17.600 έως 29.400 δολάρια. Υπάρχουν προγραμματισμένες στάσεις σε μερικά από τα πιο απομακρυσμένα νησιά του πλανήτη, με επίσκεψη σε ποικίλα οικοσυστήματα και τερματισμό στο Πράσινο Ακρωτήριο, γνωστό ως «Αφρικανική Καραϊβική». Αυτό είναι το ημερολόγιο του ταξιδιού.

Στις 20 Μαρτίου, η κρουαζιέρα αναχωρεί από τη Γη του Πυρός, στην Παταγονία της Αργεντινής . Πραγματοποιεί αρκετές εκδρομές στην περιοχή της Ανταρκτικής. Στη συνέχεια, επιστρέφει στην Ουσουάια, από όπου σαλπάρει ξανά την 1η Απριλίου, αυτή τη φορά κατευθυνόμενη βόρεια. Ακολουθεί ένα δρομολόγιο μέσω του Νότιου Ατλαντικού, με στάσεις σε απομακρυσμένες και οικολογικά ποικιλόμορφες περιοχές.

H νήσος Αγία Ελένη

Στις 6 Απριλίου, ένας 70χρονος Ολλανδός άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία. Είχε πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιακό άλγος και διάρροια. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε προοδευτικά, εμφάνισε οξεία αναπνευστική δυσχέρεια και πέθανε στις 11 Απριλίου. Η αιτία θανάτου δεν μπορούσε να προσδιοριστεί εκείνη τη στιγμή. Οι επιβάτες ταξίδεψαν με τη σορό του στο πλοίο για σχεδόν δύο εβδομάδες.

Στις 24 Απριλίου, το πλοίο έδεσε στην Αγία Ελένη, ένα απομακρυσμένο νησί στον Ατλαντικό Ωκεανό, σχεδόν 1.250 μίλια ανοικτά των ακτών της Αγκόλας. Εκεί, η σορός του εκλιπόντος αποβιβάστηκε, συνοδευόμενη από την 69χρονη σύζυγό του, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει τη διαδικασία επαναπατρισμού στην Ολλανδία. Άρχισε να αντιμετωπίζει ωστόσο γαστρεντερικές διαταραχές. Εν τω μεταξύ, στο κρουαζιερόπλοιο, ένας Βρετανός υπήκοος ζήτησε βοήθεια από τον γιατρό λόγω πυρετού, δυσκολίας στην αναπνοή και συμπτωμάτων πνευμονίας.

Ύποπτο κρούσμα χανταϊού ανασύρεται από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φορώντας προστατευτικό εξοπλισμό σε ένα φορείο.

Στις 25 Απριλίου, η Ολλανδέζα ταξίδεψε αεροπορικώς στη Νότια Αφρική με τη σορό του συζύγου της. Άρχισε να αισθάνεται χειρότερα κατά τη διάρκεια της πτήσης και λιποθύμησε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Or Tambo στο Γιοχάνεσμπουργκ . Μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο, όπου και πέθανε την επόμενη μέρα.

Στις 26 Απριλίου, η κατάσταση του Βρετανού επιδεινώθηκε. Το πλοίο βρισκόταν ήδη στο Νησί της Αναλήψεως. Από εκεί, ο ασθενής μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Νότια Αφρική στις 27 Απριλίου, όπου νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Στις 28 Απριλίου, μια γυναίκα γερμανικής υπηκοότητας ανέφερε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία. Άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα πνευμονίας και η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία.

Στις 2 Μαΐου, η γυναίκα πέθανε. Η αιτία θανάτου είναι άγνωστη. Αλλά την ίδια ημέρα, εργαστηριακές εξετάσεις που διεξήχθησαν στη Νότια Αφρική επιβεβαίωσαν τη μόλυνση από χανταϊό στον Βρετανό άνδρα στη ΜΕΘ. Στις 4 Μαΐου, ο ίδιος ιός εντοπίστηκε στην πρώτη γυναίκα που είχε πεθάνει. Ήταν πλέον σαφές: υπήρχε ένα ξέσπασμα χανταϊού στο πλοίο.

Στις 3 Μαΐου, το MV Hondius έφτασε κοντά στο Πράσινο Ακρωτήριο. Τρεις επιβάτες παρουσίασαν υψηλό πυρετό ή/και γαστρεντερικά συμπτώματα. Ιατρικές ομάδες στο Πράσινο Ακρωτήριο αξιολόγησαν τους ασθενείς και συνέλεξαν επιπλέον δείγματα για ανάλυση. Δεν έδωσαν άδεια στο πλοίο να δέσει ή στους άρρωστους επιβάτες να αποβιβαστούν. Ένας από τους μολυσμένους, σε σοβαρή κατάσταση, ήταν ο γιατρός του κρουαζιερόπλοιου.

Στις 4 Μαΐου, όταν το MV Hondius επρόκειτο να δέσει στο Πράσινο Ακρωτήριο, έγινε γνωστή η είδηση. Έκτοτε, παρέμεινε αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του λιμανιού της Πράια, περιμένοντας μια λύση. Οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν την αρχική πηγή της μόλυνσης. Η ατμόσφαιρα στο πλοίο είναι σχετικά ήρεμη και οι επιβάτες είναι «γενικά, ψύχραιμοι», σύμφωνα με την ναυτιλιακή εταιρεία.

Στις 5 Μαΐου, μετά από μακρές διαπραγματεύσεις μεταξύ του ΠΟΥ και της ισπανικής κυβέρνησης , το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι είχε συμφωνήσει να επιτρέψει στο πλοίο να ταξιδέψει προς τις Κανάριες Νήσους, χωρίς να διευκρινίσει τον ακριβή προορισμό του. Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν και ο Ολλανδός γιατρός, η κατάσταση του οποίου ήταν πολύ σοβαρή για να επιτρέψει την εκκένωσή του προς την Ολλανδία. «Η Ισπανία έχει ηθική και νομική υποχρέωση να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και αρκετοί Ισπανοί πολίτες», δήλωσε το Υπουργείο Υγείας σε δελτίο τύπου. Αναμένεται να φτάσουν στον προορισμό τους σε τρεις ή τέσσερις ημέρες.

