Στην Αργεντινή τα πρώτα ίχνη του χανταϊού: Τι είναι ο «ιός των Άνδεων»

Tο 2018, οι υγειονομικές αρχές στη νότια Αργεντινή αγωνίζονταν να κατανοήσουν τι είχε προκαλέσει την σοβαρή ασθένεια δεκάδων ανθρώπων στο μικροσκοπικό χωριό Επουγιέν. Μέχρι το τέλος της επιδημίας, 11 από αυτούς είχαν πεθάνει. Η ασθένειά τους, η οποία οδήγησε πολλούς σε μονάδα εντατικής θεραπείας για πνευμονία και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, προκλήθηκε από τον ιό των Άνδεων, ένα στέλεχος του χανταϊού που μεταφέρεται από τρωκτικά και μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι ο ίδιος ιός που πιστεύεται ότι έχει αρρωστήσει οκτώ επιβάτες που ταξίδευαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο πλέει προς ένα λιμάνι στις Κανάριες Νήσους.

Αξιωματούχοι και ειδικοί στην Αργεντινή προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν η χώρα τους είναι η πηγή του θανατηφόρου ξεσπάσματος του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, εν μέσω αναφορών ότι αρκετοί επιβάτες έχουν ήδη επιστρέψει στις χώρες καταγωγής τους.

Η Αργεντινή, από όπου αναχώρησε η κρουαζιέρα για την Ανταρκτική, κατατάσσεται σταθερά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως η χώρα με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης της σπάνιας, μεταδιδόμενης από τρωκτικά ασθένειας στη Λατινική Αμερική. Οι ερευνητές εκεί εργάζονται για να εντοπίσουν την πηγή της μόλυνσης.

Το κρουαζιερόπλοιο Hondius της Oceanwide Expeditions

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανέφερε την Τρίτη 101 κρούσματα χανταϊού από τον Ιούνιο του 2025, περίπου διπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο ιός των Άνδεων, μπορεί να προκαλέσει μια σοβαρή και συχνά θανατηφόρα πνευμονοπάθεια που ονομάζεται πνευμονικό σύνδρομο από χανταϊό. Η ασθένεια οδήγησε σε θάνατο σχεδόν στο ένα τρίτο των περιπτώσεων τον τελευταίο χρόνο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες διευρύνουν το εύρος του ιού επειδή, εν μέρει, καθώς θερμαίνεται o καιρός και αλλάζουν τα οικοσυστήματα, τα τρωκτικά που φέρουν τον χανταϊό μπορούν να ευδοκιμήσουν σε περισσότερα μέρη, λένε οι ειδικοί. Οι άνθρωποι συνήθως προσβάλλονται από τον ιό μέσω της έκθεσης σε περιττώματα τρωκτικών, ούρα ή σάλιο.

Ειδικοί δημόσιας υγείας στην Αργεντινή επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή επιταχύνει τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού. «Η Αργεντινή έχει γίνει πιο τροπική λόγω της κλιματικής αλλαγής, και αυτό έχει φέρει διαταραχές, όπως ο δάγκειος πυρετός και ο κίτρινος πυρετός, αλλά και νέα τροπικά φυτά που παράγουν σπόρους για να πολλαπλασιάζονται τα ποντίκια», δήλωσε ο Χιούγκο Πίτσι, Αργεντινός ειδικός σε λοιμώδη νοσήματα. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με την πάροδο του χρόνου, ο χανταϊός εξαπλώνεται όλο και περισσότερο».

Η Αργεντινή δήλωσε την Τετάρτη ότι στέλνει γενετικό υλικό από τον ιό των Άνδεων και εξοπλισμό δοκιμών για να βοηθήσει την Ισπανία, τη Σενεγάλη, τη Νότια Αφρική, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο να τον ανιχνεύσουν.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι επιβάτες του πλοίου MV Hondius βρέθηκαν θετικοί στον ιό των Άνδεων. Τρεις επιβάτες πέθαναν, ένας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής και τρεις άλλοι εκκενώθηκαν από το πλοίο την Τετάρτη. Ένας άλλος άνδρας που έφυγε από το πλοίο νωρίτερα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, βρέθηκε θετικός στον ιό στην Ελβετία.

To «θρίλερ» με τους 23 επιβάτες

Ανησυχία έχει επίσης προκύψει σχετικά με τους 23 επιβάτες που φέρεται να αποβιβάστηκαν από το MV Hondius στο νησί της Αγίας Ελένης στις 23 Απριλίου, όπως ανέφερε η ισπανική εφημερίδα El País .«Υπάρχουν 23 άτομα που περιφέρονται εκεί τριγύρω και μέχρι πριν από τρεις ημέρες κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους», φέρεται να δήλωσε στην εφημερίδα σε τηλεφωνική συνέντευξη ένας επιβάτης, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα επέστρεψε στις αντίστοιχες χώρες της, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανοί επιβάτες παρακολουθούνταν στην Τζόρτζια, την Καλιφόρνια και την Αριζόνα, αν και κανένας από αυτούς δεν είχε δείξει σημάδια ασθένειας .

Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι ο πρώτος θάνατος στο κρουαζιερόπλοιο, ενός 70χρονου Ολλανδού, σημειώθηκε στις 11 Απριλίου. Η σορός του απομακρύνθηκε από το πλοίο σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, στην Αγία Ελένη. Η 69χρονη σύζυγός του ταξίδεψε αεροπορικώς από την Αγία Ελένη στη Νότια Αφρική. Κατέρρευσε στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ και πέθανε σε νοσοκομείο στις 26 Απριλίου. Η τρίτη επιβάτης, μια Γερμανίδα, πέθανε στις 2 Μαΐου.

Αργεντινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι προσπαθούν να εντοπίσουν πού ταξίδεψαν οι μολυσμένοι επιβάτες στη χώρα πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο με ολλανδική σημαία στην Ουσουάια, μια πόλη στη νότια Αργεντινή γνωστή ως το «τέλος του κόσμου». Μόλις μάθουν τα δρομολόγια, σχεδιάζουν να εντοπίσουν τις επαφές, να απομονώσουν τις στενές επαφές και να παρακολουθήσουν ενεργά για να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωση. Πριν από την επιβίβαση, το ζευγάρι των Ολλανδών επισκέφθηκε την Ουσουάια και ταξίδεψε στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη και τη Χιλή, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Αργεντινής.

Ο ιός μπορεί να επωαστεί για μία έως οκτώ εβδομάδες, γεγονός που καθιστά δύσκολο να γνωρίζουμε εάν οι επιβάτες προσβλήθηκαν από τον ιό πριν από την αναχώρηση από την Αργεντινή για την Ανταρκτική την 1η Απριλίου, κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης στάσης σε ένα απομακρυσμένο νησί του Νότιου Ατλαντικού ή επί του πλοίου.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, δήλωσε νωρίτερα στο X ότι «ο ΠΟΥ συνεχίζει να συνεργάζεται με τους χειριστές του πλοίου για να παρακολουθεί στενά την υγεία των επιβατών και του πληρώματος, συνεργαζόμενος με χώρες για να υποστηρίξει την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση και εκκένωση όπου χρειάζεται».

«Η παρακολούθηση των επιβατών επί του πλοίου και όσων έχουν ήδη αποβιβαστεί έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με τους φορείς εκμετάλλευσης του πλοίου και τις εθνικές υγειονομικές αρχές», πρόσθεσε. «Σε αυτό το στάδιο, ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός».

Η εκκένωση τριών επιβατών από το πλοίο, με σχεδόν 150 άτομα επί του σκάφους, σημαίνει ότι μπορεί πλέον να συνεχίσει το τριήμερο ταξίδι του προς τα Κανάρια Νησιά, αφού οι ισπανικές αρχές έδωσαν άδεια στο πλοίο να δέσει. Ωστόσο, έχει ξεσπάσει διαμάχη, με τον πρόεδρο των Καναρίων Νήσων να εκφράζει ανησυχία για τον ελλιμενισμό του πλοίου στην Τενερίφη. Το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου , ενώ λαμβάνονταν μέτρα για την εκκένωση των μελών του πληρώματος, αλλά το βράδυ της Τετάρτης το πλοίο βρισκόταν καθ' οδόν προς τα Κανάρια Νησιά.

Μεταξύ των ατόμων που εκκενώθηκαν την Τετάρτη περιλαμβάνεται ένας Βρετανός, ο Μάρτιν Άνστι, 56 ετών, ο οποίος ήταν οδηγός αποστολής στο πλοίο. Απομακρύνθηκε από το πλοίο μαζί με έναν Ολλανδό συνάδελφό του, 41 ετών, ο οποίος ήταν ο γιατρός του πλοίου, και έναν 65χρονο Γερμανό επιβάτη, ανέφερε η Telegraph .