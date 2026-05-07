Στην Αργεντινή τα πρώτα ίχνη του χανταϊού: Τι είναι ο «ιός των Άνδεων»

Η Αργεντινή, από όπου αναχώρησε το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, κατατάσσεται σταθερά από τον ΠΟΥ ως η χώρα με τα υψηλότερα κρούσματα χανταϊού στην περιοχή.

Νατάσα Παυλοπούλου

Στην Αργεντινή τα πρώτα ίχνη του χανταϊού: Τι είναι ο «ιός των Άνδεων»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ιός των Άνδεων, στέλεχος του χανταϊού που μεταδίδεται από τρωκτικά και άνθρωπο σε άνθρωπο, έχει προκαλέσει σοβαρή επιδημία στην Αργεντινή με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.
  • Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius παρουσίασε κρούσματα του ιού, με τρεις θανάτους επιβατών και πολλούς μολυσμένους που έχουν επιστρέψει σε διάφορες χώρες.
  • Η Αργεντινή καταγράφει αύξηση κρουσμάτων χανταϊού, με 101 περιστατικά από τον Ιούνιο του 2025, και συνδέει την εξάπλωση με την κλιματική αλλαγή και τη διεύρυνση του οικοσυστήματος των τρωκτικών.
  • Οι αρχές της Αργεντινής συνεργάζονται με διεθνείς φορείς για την παρακολούθηση, ανίχνευση και απομόνωση κρουσμάτων, ενώ στέλνουν γενετικό υλικό και εξοπλισμό για τεστ σε άλλες χώρες.
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί στενά την κατάσταση, χαρακτηρίζοντας τον συνολικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ως χαμηλό, ενώ το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του προς τα Κανάρια Νησιά μετά την εκκένωση τριών επιβατών.
Snapshot powered by AI

Tο 2018, οι υγειονομικές αρχές στη νότια Αργεντινή αγωνίζονταν να κατανοήσουν τι είχε προκαλέσει την σοβαρή ασθένεια δεκάδων ανθρώπων στο μικροσκοπικό χωριό Επουγιέν. Μέχρι το τέλος της επιδημίας, 11 από αυτούς είχαν πεθάνει. Η ασθένειά τους, η οποία οδήγησε πολλούς σε μονάδα εντατικής θεραπείας για πνευμονία και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, προκλήθηκε από τον ιό των Άνδεων, ένα στέλεχος του χανταϊού που μεταφέρεται από τρωκτικά και μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι ο ίδιος ιός που πιστεύεται ότι έχει αρρωστήσει οκτώ επιβάτες που ταξίδευαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο πλέει προς ένα λιμάνι στις Κανάριες Νήσους.

Αξιωματούχοι και ειδικοί στην Αργεντινή προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν η χώρα τους είναι η πηγή του θανατηφόρου ξεσπάσματος του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, εν μέσω αναφορών ότι αρκετοί επιβάτες έχουν ήδη επιστρέψει στις χώρες καταγωγής τους.

Η Αργεντινή, από όπου αναχώρησε η κρουαζιέρα για την Ανταρκτική, κατατάσσεται σταθερά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως η χώρα με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης της σπάνιας, μεταδιδόμενης από τρωκτικά ασθένειας στη Λατινική Αμερική. Οι ερευνητές εκεί εργάζονται για να εντοπίσουν την πηγή της μόλυνσης.

South Africa Hantavirus

Το κρουαζιερόπλοιο Hondius της Oceanwide Expeditions

Oceanwide Expeditions

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανέφερε την Τρίτη 101 κρούσματα χανταϊού από τον Ιούνιο του 2025, περίπου διπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο ιός των Άνδεων, μπορεί να προκαλέσει μια σοβαρή και συχνά θανατηφόρα πνευμονοπάθεια που ονομάζεται πνευμονικό σύνδρομο από χανταϊό. Η ασθένεια οδήγησε σε θάνατο σχεδόν στο ένα τρίτο των περιπτώσεων τον τελευταίο χρόνο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες διευρύνουν το εύρος του ιού επειδή, εν μέρει, καθώς θερμαίνεται o καιρός και αλλάζουν τα οικοσυστήματα, τα τρωκτικά που φέρουν τον χανταϊό μπορούν να ευδοκιμήσουν σε περισσότερα μέρη, λένε οι ειδικοί. Οι άνθρωποι συνήθως προσβάλλονται από τον ιό μέσω της έκθεσης σε περιττώματα τρωκτικών, ούρα ή σάλιο.

Ειδικοί δημόσιας υγείας στην Αργεντινή επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή επιταχύνει τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού. «Η Αργεντινή έχει γίνει πιο τροπική λόγω της κλιματικής αλλαγής, και αυτό έχει φέρει διαταραχές, όπως ο δάγκειος πυρετός και ο κίτρινος πυρετός, αλλά και νέα τροπικά φυτά που παράγουν σπόρους για να πολλαπλασιάζονται τα ποντίκια», δήλωσε ο Χιούγκο Πίτσι, Αργεντινός ειδικός σε λοιμώδη νοσήματα. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με την πάροδο του χρόνου, ο χανταϊός εξαπλώνεται όλο και περισσότερο».

Η Αργεντινή δήλωσε την Τετάρτη ότι στέλνει γενετικό υλικό από τον ιό των Άνδεων και εξοπλισμό δοκιμών για να βοηθήσει την Ισπανία, τη Σενεγάλη, τη Νότια Αφρική, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο να τον ανιχνεύσουν.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι επιβάτες του πλοίου MV Hondius βρέθηκαν θετικοί στον ιό των Άνδεων. Τρεις επιβάτες πέθαναν, ένας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής και τρεις άλλοι εκκενώθηκαν από το πλοίο την Τετάρτη. Ένας άλλος άνδρας που έφυγε από το πλοίο νωρίτερα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, βρέθηκε θετικός στον ιό στην Ελβετία.

To «θρίλερ» με τους 23 επιβάτες

Ανησυχία έχει επίσης προκύψει σχετικά με τους 23 επιβάτες που φέρεται να αποβιβάστηκαν από το MV Hondius στο νησί της Αγίας Ελένης στις 23 Απριλίου, όπως ανέφερε η ισπανική εφημερίδα El País .«Υπάρχουν 23 άτομα που περιφέρονται εκεί τριγύρω και μέχρι πριν από τρεις ημέρες κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους», φέρεται να δήλωσε στην εφημερίδα σε τηλεφωνική συνέντευξη ένας επιβάτης, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα επέστρεψε στις αντίστοιχες χώρες της, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανοί επιβάτες παρακολουθούνταν στην Τζόρτζια, την Καλιφόρνια και την Αριζόνα, αν και κανένας από αυτούς δεν είχε δείξει σημάδια ασθένειας .

Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι ο πρώτος θάνατος στο κρουαζιερόπλοιο, ενός 70χρονου Ολλανδού, σημειώθηκε στις 11 Απριλίου. Η σορός του απομακρύνθηκε από το πλοίο σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, στην Αγία Ελένη. Η 69χρονη σύζυγός του ταξίδεψε αεροπορικώς από την Αγία Ελένη στη Νότια Αφρική. Κατέρρευσε στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ και πέθανε σε νοσοκομείο στις 26 Απριλίου. Η τρίτη επιβάτης, μια Γερμανίδα, πέθανε στις 2 Μαΐου.

Αργεντινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι προσπαθούν να εντοπίσουν πού ταξίδεψαν οι μολυσμένοι επιβάτες στη χώρα πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο με ολλανδική σημαία στην Ουσουάια, μια πόλη στη νότια Αργεντινή γνωστή ως το «τέλος του κόσμου». Μόλις μάθουν τα δρομολόγια, σχεδιάζουν να εντοπίσουν τις επαφές, να απομονώσουν τις στενές επαφές και να παρακολουθήσουν ενεργά για να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωση. Πριν από την επιβίβαση, το ζευγάρι των Ολλανδών επισκέφθηκε την Ουσουάια και ταξίδεψε στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη και τη Χιλή, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Αργεντινής.

Ο ιός μπορεί να επωαστεί για μία έως οκτώ εβδομάδες, γεγονός που καθιστά δύσκολο να γνωρίζουμε εάν οι επιβάτες προσβλήθηκαν από τον ιό πριν από την αναχώρηση από την Αργεντινή για την Ανταρκτική την 1η Απριλίου, κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης στάσης σε ένα απομακρυσμένο νησί του Νότιου Ατλαντικού ή επί του πλοίου.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, δήλωσε νωρίτερα στο X ότι «ο ΠΟΥ συνεχίζει να συνεργάζεται με τους χειριστές του πλοίου για να παρακολουθεί στενά την υγεία των επιβατών και του πληρώματος, συνεργαζόμενος με χώρες για να υποστηρίξει την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση και εκκένωση όπου χρειάζεται».

«Η παρακολούθηση των επιβατών επί του πλοίου και όσων έχουν ήδη αποβιβαστεί έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με τους φορείς εκμετάλλευσης του πλοίου και τις εθνικές υγειονομικές αρχές», πρόσθεσε. «Σε αυτό το στάδιο, ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός».

Η εκκένωση τριών επιβατών από το πλοίο, με σχεδόν 150 άτομα επί του σκάφους, σημαίνει ότι μπορεί πλέον να συνεχίσει το τριήμερο ταξίδι του προς τα Κανάρια Νησιά, αφού οι ισπανικές αρχές έδωσαν άδεια στο πλοίο να δέσει. Ωστόσο, έχει ξεσπάσει διαμάχη, με τον πρόεδρο των Καναρίων Νήσων να εκφράζει ανησυχία για τον ελλιμενισμό του πλοίου στην Τενερίφη. Το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου , ενώ λαμβάνονταν μέτρα για την εκκένωση των μελών του πληρώματος, αλλά το βράδυ της Τετάρτης το πλοίο βρισκόταν καθ' οδόν προς τα Κανάρια Νησιά.

Μεταξύ των ατόμων που εκκενώθηκαν την Τετάρτη περιλαμβάνεται ένας Βρετανός, ο Μάρτιν Άνστι, 56 ετών, ο οποίος ήταν οδηγός αποστολής στο πλοίο. Απομακρύνθηκε από το πλοίο μαζί με έναν Ολλανδό συνάδελφό του, 41 ετών, ο οποίος ήταν ο γιατρός του πλοίου, και έναν 65χρονο Γερμανό επιβάτη, ανέφερε η Telegraph .

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:24ΚΟΣΜΟΣ

Απάτη βγαλμένη από ταινία: Γάλλος ακαδημαϊκός απένειμε στον εαυτό του διεθνές βραβείο «μαϊμού»

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Φωτιά σε φούρνο στη Νέα Χώρα

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (7/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία - Κρήτη: Καταγγελίες, απειλές, ξυλοδαρμοί και το προαίσθημα για το ματωμένο τέλος

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι «ανακαλύψαμε» τον χανταϊό: Όταν η ασθένεια σκότωσε τη σύζυγο του ηθοποιού Τζιν Χάκμαν

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Μπέος: Να σβηστούν τα ονόματα των Τεμπών από το Σύνταγμα – Μητσοτάκη δώσε μου εμένα εντολή και πάω και τα σβήνω

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σενάριο Μαΐου για Τσίπρα: Τι «ζυγίζουν» στην Αμαλίας

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλκοτέστ με ένα άγγιγμα: Νέα τεχνολογία μπλοκάρει την εκκίνηση αν έχεις πιει

07:52LIFESTYLE

Eurovision: Οι πρόβες δίνουν τον παλμό και φέρνουν εκπλήξεις - Ο Akylas και τα υπόλοιπα φαβορί 

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Αργεντινή αναζητά τα πρώτα ίχνη του χανταϊού: Τι είναι ο «ιός των Άνδεων» και πώς τον επηρεάζει η κλιματική αλλαγή

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφιαλτική πρόβλεψη στα… ακίνητα - Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται μόλις στο 27% από τα ιστορικά υψηλά του 2008!

07:44LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Οι τραγικές απώλειες που τον «τσάκισαν» και το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ανυπόφορη η κατάσταση στον Κηφισό - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας περπατάει με ένα τεράστιο μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Έζησε 11 χρόνια στη φυλακή για μια δολοφονία που δεν διέπραξε: Η ανατροπή με το DNA που συγκλονίζει την Ιταλία

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: Ερευνούν πώς βρέθηκε στο νερό η 15χρονη – Η πρόσφατη τραγωδία με τη 17χρονη κόρη γιατρού

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Ληστές έστησαν καρτέρι, φίμωσαν 77χρονο και του άρπαξαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην ΚΟ της ΝΔ: Σήμα εκκίνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (7/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Αναζητείται ακόμη ο «ασθενής μηδέν» – Πώς ο ιός κυκλοφορούσε για εβδομάδες στο πλοίο χωρίς να το αντιληφθεί κανείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: Ερευνούν πώς βρέθηκε στο νερό η 15χρονη – Η πρόσφατη τραγωδία με τη 17χρονη κόρη γιατρού

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πρωτιά: Ρομπότ επικράτησαν σε μάχη και κατέλαβαν περιοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Βίντεο με την στιγμή παράδοσης Ρώσων στρατιωτών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Έζησε 11 χρόνια στη φυλακή για μια δολοφονία που δεν διέπραξε: Η ανατροπή με το DNA που συγκλονίζει την Ιταλία

06:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας περπατάει με ένα τεράστιο μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Τον εκτέλεσε ανήμερα των γενεθλίων του - Σήμερα η κηδεία του Νικήστρατου

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Μπέος: Να σβηστούν τα ονόματα των Τεμπών από το Σύνταγμα – Μητσοτάκη δώσε μου εμένα εντολή και πάω και τα σβήνω

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Αναζητείται ακόμη ο «ασθενής μηδέν» – Πώς ο ιός κυκλοφορούσε για εβδομάδες στο πλοίο χωρίς να το αντιληφθεί κανείς

23:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 87-91: Του «έκλεψαν» την ευκαιρία αλλά έχει έναν ακόμα... τελικό

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφιαλτική πρόβλεψη στα… ακίνητα - Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται μόλις στο 27% από τα ιστορικά υψηλά του 2008!

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι «ανακαλύψαμε» τον χανταϊό: Όταν η ασθένεια σκότωσε τη σύζυγο του ηθοποιού Τζιν Χάκμαν

09:04WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος - «Παιδί μου δεν σε γλύτωσα», φώναζε ο πατέρας

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 32χρονη μητέρα: Πέθανε από ανεύρυσμα πέντε μήνες μετά την γέννηση της κόρης της

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ανυπόφορη η κατάσταση στον Κηφισό - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία στο Ηράκλειο: Η στιγμή που 21χρονος καταρρέει μετά τους πυροβολισμούς

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Αργεντινή αναζητά τα πρώτα ίχνη του χανταϊού: Τι είναι ο «ιός των Άνδεων» και πώς τον επηρεάζει η κλιματική αλλαγή

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ