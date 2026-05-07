Έτσι «ανακαλύψαμε» τον χανταϊό: Όταν η ασθένεια σκότωσε τη σύζυγο του ηθοποιού Τζιν Χάκμαν

Νατάσα Παυλοπούλου

  • Η Μπέτσι Αρακάουα, σύζυγος του Τζιν Χάκμαν, πέθανε από πνευμονικό σύνδρομο που προκλήθηκε από τον χανταϊό πριν από ένα χρόνο.
  • Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω εισπνοής μολυσμένων σωματιδίων από τρωκτικά σε κλειστούς ή κακώς αεριζόμενους χώρους.
  • Στην κατοικία τους βρέθηκαν ενδείξεις παρουσίας τρωκτικών, που συνδέονται με τη μετάδοση του ιού.
  • Στην ίδια υπόθεση, ο Τζιν Χάκμαν πέθανε από σοβαρή καρδιακή νόσο, ανεξάρτητη από τον χανταϊό.
  • Σε κρουαζιερόπλοιο με περίπου 150 άτομα, επτά έχουν προσβληθεί από τον χανταϊό, με τρεις θανάτους και έναν ασθενή σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο χανταΐός επέστρεψε στην επικαιρότητα μετά τον εντοπισμό αρκετών κρουσμάτων σε μια κρουαζιέρα που ταξίδευε από την Αργεντινή προς τα Κανάρια Νησιά , ενεργοποιώντας ξανά τους συναγερμούς για την παγκόσμια υγεία σχετικά με αυτή τη σπάνια αλλά δυνητικά θανατηφόρα λοίμωξη. Ο εν λόγω ιός συνδέθηκε επίσης με ένα πολύ γνωστό κρούσμα μόλις πριν από ένα χρόνο, τον θάνατο της Μπέτσι Αρακάουα συζύγου του ηθοποιού Τζιν Χάκμαν.

Και οι δύο βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Νέο Μεξικό υπό αρχικά ασαφείς συνθήκες, καθώς τα πτώματα βρίσκονταν σε ξεχωριστά δωμάτια και δεν υπήρχαν σημάδια παράνομης εισόδου. Αυτό οδήγησε τις αρχές να διενεργήσουν ενδελεχή έρευνα και νεκροψίες για να προσδιορίσουν τα αίτια του θανάτου τους.

Τα ιατροδικαστικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η Μπέτσι Αρακάουα πέθανε από πνευμονικό σύνδρομο που προκλήθηκε από τον χανταϊό , μια ασθένεια που στα αρχικά της στάδια μπορεί να εκληφθεί εσφαλμένα ως μια κοινή αναπνευστική λοίμωξη, όπως η γρίπη. Η ταχεία εξέλιξη σε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια εξηγεί γιατί η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει εάν δεν υπάρχει υποψία για την ασθένεια.

Μετά την ανακάλυψη, ομάδες δημόσιας υγείας επιθεώρησαν την κατοικία και βρήκαν σαφείς ενδείξεις παρουσίας τρωκτικών : φωλιές, περιττώματα και υπολείμματα σε διαφορετικά σημεία του ακινήτου. Αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά επειδή ο ιός συνήθως δεν μεταδίδεται απευθείας μεταξύ ανθρώπων, αλλά μέσω σωματιδίων από μολυσμένα τρωκτικά, ειδικά όταν εισπνέεται σε κλειστούς ή κακώς αεριζόμενους χώρους.

Στο ίδιο περιστατικό, η νεκροψία του Τζιν Χάκμαν διαπίστωσε ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε σοβαρή καρδιακή νόσο , άσχετη με τον χανταϊό. Ωστόσο, το γεγονός ότι και τα δύο κρούσματα σημειώθηκαν στο ίδιο ακίνητο, προσέλκυσε σημαντική προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης, δεδομένης και της σπάνιας αλλά δυνητικά θανατηφόρας φύσης της λοίμωξης.

Αυτό το επεισόδιο συνέβαλε στην επανεμφάνιση του χανταϊού στην επικαιρότητα, υπενθυμίζοντας ότι μπορεί να περάσει απαρατήρητος για ημέρες ή εβδομάδες λόγω της περιόδου επώασης και των μη ειδικών αρχικών συμπτωμάτων.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επτά άτομα στο κρουαζιερόπλοιο έχουν προσβληθεί, με τρεις θανάτους, έναν ασθενή σε κρίσιμη κατάσταση και άλλους με ήπια συμπτώματα. Στο πλοίο επιβαίνουν περίπου 150 άτομα, με τις υγειονομικές αρχές να θεωρούν, ως κύρια υπόθεση, ότι η μετάδοση μπορεί να συνέβη πριν από την επιβίβαση λόγω της περιόδου επώασης του ιού.

Ο χανταϊός είναι μια ασθένεια που προκαλείται από διαφορετικούς τύπους ιών που σχετίζονται με τρωκτικά. Η μετάδοση γίνεται κυρίως με την εισπνοή μολυσμένων σωματιδίων από τα ούρα, τα κόπρανα ή το σάλιο αυτών των ζώων, ειδικά σε κλειστούς ή κακώς αεριζόμενους χώρους. Μπορεί επίσης να συμβεί μέσω άμεσης επαφής ή, λιγότερο συχνά, μέσω δαγκωμάτων. Η μετάδοση από άτομο σε άτομο είναι εξαιρετικά σπάνια.

