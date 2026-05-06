Χανταϊός: Πώς ζουν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου – Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του πλοίου

Μάσκες, τήρηση των αποστάσεων και απαγόρευση των συγκεντρώσεων

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius λαμβάνονται μέτρα όπως υποχρεωτική χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων και απαγόρευση εσωτερικών συγκεντρώσεων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του χανταϊού.
  • Οι επιβάτες επιτρέπεται να συγκεντρώνονται μόνο στα εξωτερικά καταστρώματα και μπορούν να ζητήσουν να τρώνε στις καμπίνες τους για μεγαλύτερη ασφάλεια.
  • Η εταιρεία Oceanwide Expeditions εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα καθαριότητας και ασφάλειας, καθώς το πλοίο λειτουργεί ως πλοίο εξερεύνησης σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές.
  • Μετά την εμφάνιση κρουσμάτων και θανάτου επιβάτη, το πλοίο συνέχισε το ταξίδι παρά τις δυσκολίες, ενώ οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου αρνήθηκαν την προσέγγιση για παροχή ιατρικής βοήθειας.
  • Οι περισσότεροι επιβάτες αντέδρασαν με ηρεμία και θεωρούν ότι ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού είναι χαμηλός, επισημαίνοντας ότι ο ιός δεν είναι νέος και δεν έχει προκαλέσει πανδημία στο παρελθόν.
Δύσκολες ώρες περνούν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius μετά τα κρούσματα χανταϊού τα οποία προκάλεσαν παγκόσμιο συναγερμό.

Ο Τζέικ Ρόσμαριν, επιβάτης του πλοίου, είπε ότι λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να μην αυξηθούν τα κρούσματα του ιού. Πλέον απαγορευόταν οι συγκεντρώσεις των επιβατών στο εσωτερικό του πλοίου αλλά επιτρέπεται στα εξωτερικά καταστρώματα.

Τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας και όλοι φορούν μάσκες υποχρεωτικά. Επίσης οι επιβάτες μπορούν να ζητήσουν να τους προσφέρεται το φαγητό στην καμπίνα τους.

«Είμαστε καλά και παραμένουμε σε καλή διάθεση», είπε στο BBC ο Ρόσμαριν. Ανέφερε ότι η πλοιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions «έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ασφάλεια, την ενημέρωση και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη άνεση των επιβατών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για ένα παραδοσιακό κρουαζιερόπλοιο, αλλά για ένα πλοίο εξερεύνησης. Αυτά τα πλοία λειτουργούν με αυστηρά πρωτόκολλα και δίνουν μεγάλη έμφαση στην καθαριότητα, ειδικά δεδομένων των απομακρυσμένων και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών που επισκέπτονται, οι οποίες απαιτούν υψηλά επίπεδα βιοασφάλειας. Το πλοίο συντηρείται σύμφωνα με πολύ υψηλά πρότυπα και οι ισχυρισμοί ότι είναι ακάθαρτο δεν είναι ακριβείς», εξήγησε ο Ρόσμαριν.

Ταυτόχρονα το BBC έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο που τράβηξε επιβάτης από το εσωτερικό του πλοίου και δείχνει τις καμπίνες και τα εσωτερικά σαλόνια.

«Οι περισσότεροι αντέδρασαν με μεγάλη ηρεμία»

Την Τρίτη ο επιβάτης του πλοίου, Κασέμ Χάτο δημοσίευσε ένα βίντεο στο διαδίκτυο, στο οποίο εξηγούσε πώς είναι η ζωή των επιβατών μετά από τα κρούσματα χανταϊού και πώς αντέδρασαν όταν άρχισαν άνθρωποι να αρρωσταίνουν.

«Το ταξίδι μας με το πλοίο ξεκίνησε από το νότιο τμήμα της Αργεντινής και το σχέδιο ήταν να διασχίσουμε τον Ατλαντικό, περνώντας από μερικά απομονωμένα νησιά για να δούμε τη φύση και την άγρια ζωή και να ολοκληρώσουμε το ταξίδι μας στο Πράσινο Ακρωτήριο», είπε ο Χάτο.

Ωστόσο, ανέφερε ότι μετά την άφιξή τους στο πρώτο νησί, η υγεία ενός επιβάτη επιδεινώθηκε και πέθανε. Εξήγησε ότι συνέχισαν το ταξίδι, αλλά κάποιος άλλος άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα του ιού, και σταμάτησαν στο νησί της Αναλήψεως προκειμένου ο άνθρωπος να λάβει ιατρική βοήθεια.

Το πλοίο συνέχισε προς το Πράσινο Ακρωτήριο, όταν άλλα δύο άτομα άρχισαν να αισθάνονται αδιαθεσία. Ωστόσο οι αρχές στο Πράσινο Ακρωτήριο αρνήθηκαν να περιθάλψουν τους ασθενείς ή να δεχθούν το πλοίο στα χωρικά ύδατα τους. Όσον αφορά τους υπόλοιπους περίπου 150 επιβάτες, ο Χάτο τόνισε ότι «οι περισσότεροι άνθρωποι στο πλοίο αντέδρασαν στο θέμα με μεγάλη ηρεμία».

«Πιστεύουν ότι η πιθανότητα να μολυνθούν από αυτόν τον ιό είναι πολύ μικρή... Πιστεύεται ότι το πρώτο άτομο που πέθανε στο πλοίο είναι αυτό που έφερε τον ιό στο πλοίο και, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μετέδωσε τη μόλυνση σε μερικούς από τους άλλους επιβάτες. Τελικά, αυτός ο ιός δεν είναι νέος για τον κόσμο. Αν επρόκειτο να γίνει πανδημία, θα είχε ήδη συμβεί πριν από πολύ καιρό», ανέφερε.

