Χανταϊός: Όταν φιαλίδια με τον ιό «χάθηκαν» στην Αυστραλία

Η παραβίαση αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε από τη διεύθυνση του εργαστηρίου ως «σημαντική αστοχία», εντοπίστηκε αρχικά τον Αύγουστο του 2023

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Χανταϊός: Όταν φιαλίδια με τον ιό «χάθηκαν» στην Αυστραλία
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί τις τελευταίες ώρες ο κόσμος να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την υπόθεση του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο αλλά και την πτήση στην οποία ήταν ο επιβάτης του, όμως ο συγκεκριμένος ιός βρίσκεται εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο των οργανισμών υγείας. Συγκεκριμένα από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν οι αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν ότι 323 δείγματα ιών, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα επικίνδυνων στελεχών, είχαν χαθεί από το Εργαστήριο Ιολογίας Δημόσιας Υγείας του Κουίνσλαντ.

Η παραβίαση αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε από τη διεύθυνση του εργαστηρίου ως «σημαντική αστοχία», εντοπίστηκε αρχικά τον Αύγουστο του 2023. Μεταξύ των χαμένων δειγμάτων περιλαμβάνονταν περίπου 100 δείγματα του ιού Χέντρα, καθώς και δείγματα του ιού της λύσσας αλλά και Χανταϊού.

Παρά το ότι η τοπική κυβέρνηση προχώρησε στη διεξαγωγή έρευνας, προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια της αστοχίας και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς, ποτέ δεν δόθηκε στην δημοσιότητα σαφής απάντηση για το τι συνέβη.
Σύμφωνα με τους επίσημους ισχυρισμούς, σε κάποιο σημείο της διαχείρισης των δειγμάτων, μετά την βλάβη σε ένα καταψύκτη, τα δείγματα ίσως καταστράφηκαν, χωρίς όμως να τηρηθούν τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης κι έτσι δεν καταγράφηκαν.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που εκδόθηκαν αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2025, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο τα δείγματα να κλάπηκαν, αποδίδοντας την απώλεια αποκλειστικά σε ελλιπή τήρηση αρχείων.
Παρά όμως τις επίσημες διαβεβαιώσεις, ακόμη και τότε και υπήρξαν σοβαρότατα ερωτήματα σχετικά με την βιοασφάλεια και την διαχείριση παθογόνων ουσιών.

Τα είδη Χανταϊού

Ο χανταϊός αναφέρεται σε ένα στέλεχος ιών που μεταφέρεται από τρωκτικά και μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών. Οι λοιμώξεις - σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) - συμβαίνουν συνήθως όταν ο ιός αιωρείται στον αέρα προερχόμενος από τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο ενός τρωκτικού. Αν και σπάνια, μπορεί επίσης να εξαπλωθεί μέσω δαγκωμάτων ή γρατζουνιών από τρωκτικά. Στη Βόρεια Αμερική, τα ποντίκια του είδους deer mice αποτελούν τους πιο συνηθισμένους φορείς, σύμφωνα με την κλινική Mayo.

Οι δύο σοβαρές ασθένειες που προκαλεί ο ιός

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρές ασθένειες. Η πρώτη, το Πνευμονικό Σύνδρομο από Χανταϊό. Τα συμπτώματα ξεκινούν συχνά με κόπωση, πυρετό και μυϊκούς πόνους, ενώ ακολουθούν πονοκέφαλοι, ζάλη, ρίγη και γαστρεντερικά προβλήματα. Εάν εμφανιστούν αναπνευστικά συμπτώματα, το ποσοστό θνησιμότητας ανέρχεται περίπου στο 38%, σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC.

Την ίδια ώρα, η δεύτερη ασθένεια, ο Αιμορραγικός Πυρετός με Νεφρικό Σύνδρομο, κρίνεται ως πιο σοβαρή και προσβάλλει κατά κύριο λόγο τους νεφρούς. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από την επιστημονική κοινότητα, η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε λοίμωξης προέρχεται από τα συγκεκριμένα παθογόνα, καθώς η εξέλιξη της νόσου μπορεί να είναι ραγδαία και απειλητική για τη ζωή του ασθενούς.

Μετάδοση απο άνθρωπο σε άνθρωπο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι υποπτεύεται πως, στην εκδήλωση των κρουσμάτων χανταϊού στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, με αποτέλεσμα 3 θανάτους, υπήρξε «μεταδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο»
«Λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της περιόδου επώασης των χανταϊών, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από μία έως έξι εβδομάδες, υποθέτουμε ότι μολύνθηκαν εκτός του πλοίου», και «πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ ατόμων που βρέθηκαν σε πολύ στενή επαφή», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Μαρία Βαν Κέρκοβ, αναπληρώτρια διευθύντρια του τμήματος πρόληψης και ετοιμότητας για επιδημίες και πανδημίες του ΠΟΥ.

«Ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι χαμηλός. Δεν πρόκειται για έναν ιό που μεταδίδεται όπως η γρίπη ή η Covid-19. Είναι πολύ διαφορετικό», πρόσθεσε ωστόσο.

Μόνο ο ιός των Άνδεων (που παρατηρείται αποκλειστικά στη Χιλή και την Αργεντινή), μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, σύμφωνα με τα γνωστά δεδομένα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Η αποτυχία της κυβέρνησης της ΝΔ είναι πια κοινωνική εμπειρία

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εάν το Ιράν συμφωνήσει τότε θα τελειώσει ο πόλεμος και ο αποκλεισμός στο Ορμούζ

17:03ANNOUNCEMENTS

Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026: η νέα γενιά σχεδιάζει το μέλλον με σύμμαχο το ΑΙ

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή

16:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 6,9 δισ. ευρώ χρέους τον Ιούνιο

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απαράδεκτοι κάποιοι όροι της πρότασης των ΗΠΑ - Δεν «βλέπουν» συμφωνία

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Παράξενη υπόθεση στην Ισπανία: 71χρονη ηθοποιός... αποκτά παιδί με το σπέρμα του νεκρού γιου της

16:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Αποκλείστηκε η Εθνική γυναικών από την τελική φάση του World Cup

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ εξαφάνισης Κολομβιανού μεγιστάνα καφέ στην Αγία Πετρούπολη - Τελευταία επαφή 6 Απριλίου

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ: Κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα – Ποια είναι η αποστολή του

16:23ΚΟΣΜΟΣ

«Λέει ψέματα» ούρλιαξε για τον πατέρα της η 4χρονη κόρη της δολοφονημένης φιναλίστ Μις Ελβετία

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Όταν φιαλίδια με τον ιό «χάθηκαν» στην Αυστραλία

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μυτιλήνη: Έξι χρόνια κάθειρξη στον άνδρα που πυροβόλησε αδέσποτο γατάκι

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή

16:03ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Οι κανόνες του Π.Ο.Υ. για συμβάντα Δημόσιας Υγείας στη θάλασσα

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρέντη: Συνελήφθη 49χρονος οδηγός μετά από επεισοδιακή καταδίωξη

15:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

15:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Συνελήφθησαν σεσημασμένοι ανήλικοι για διάρρηξη σε κατάστημα

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης για την υποδοχή επειγόντων στο Αττικόν: «Η κατάσταση είναι, δεν περιγράφω άλλο...»

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για τον χανταϊό: Φόβοι για νέα πανδημία - Οι επικίνδυνες περιοχές εξάπλωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:29ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ηράκλειο: Ο Παρασύρης πυροβόλησε 6 φορές τον Νικήτα και τον κλωτσούσε ενώ ξεψυχούσε

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για τον χανταϊό: Φόβοι για νέα πανδημία - Οι επικίνδυνες περιοχές εξάπλωσης

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός και στη Γαλλία: Βρέθηκε κρούσμα χανταϊού - Ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του Hondius

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

16:23ΚΟΣΜΟΣ

«Λέει ψέματα» ούρλιαξε για τον πατέρα της η 4χρονη κόρη της δολοφονημένης φιναλίστ Μις Ελβετία

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία - Ηράκλειο: «Φύγε από την Κρήτη να γλιτώσεις» προέτρεπαν τον Νικήτα οι συγγενείς του - Δεν ήθελε να αποχωριστεί τα αδέρφια του

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος δόκιμος μοναχός – Άνοιξε την πόρτα ασθενοφόρου και πήδηξε στην άσφαλτο

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αίγινα με νεκρό μωρό 18 μηνών - Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μυτιλήνη: Έξι χρόνια κάθειρξη στον άνδρα που πυροβόλησε αδέσποτο γατάκι

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σημειώθηκε το ναυτικό ατύχημα στην Άνδρο: Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ο καπετάνιος - 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας έπεσαν το Αιγαίο

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Mελόνι... με τα εσώρουχα: Η deepfake φωτογραφία της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγινε viral - «Σκέψου πριν κοινοποιήσεις»

09:04WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

14:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι «λογιστές» που εξαπατούσαν πολίτες – Πάνω από 120.000 ευρώ η λεία τους

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Όταν φιαλίδια με τον ιό «χάθηκαν» στην Αυστραλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ