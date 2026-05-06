Χανταϊός: Όταν φιαλίδια με τον ιό «χάθηκαν» στην Αυστραλία

Μπορεί τις τελευταίες ώρες ο κόσμος να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την υπόθεση του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο αλλά και την πτήση στην οποία ήταν ο επιβάτης του, όμως ο συγκεκριμένος ιός βρίσκεται εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο των οργανισμών υγείας. Συγκεκριμένα από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν οι αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν ότι 323 δείγματα ιών, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα επικίνδυνων στελεχών, είχαν χαθεί από το Εργαστήριο Ιολογίας Δημόσιας Υγείας του Κουίνσλαντ.

Η παραβίαση αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε από τη διεύθυνση του εργαστηρίου ως «σημαντική αστοχία», εντοπίστηκε αρχικά τον Αύγουστο του 2023. Μεταξύ των χαμένων δειγμάτων περιλαμβάνονταν περίπου 100 δείγματα του ιού Χέντρα, καθώς και δείγματα του ιού της λύσσας αλλά και Χανταϊού.

Παρά το ότι η τοπική κυβέρνηση προχώρησε στη διεξαγωγή έρευνας, προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια της αστοχίας και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς, ποτέ δεν δόθηκε στην δημοσιότητα σαφής απάντηση για το τι συνέβη.

Σύμφωνα με τους επίσημους ισχυρισμούς, σε κάποιο σημείο της διαχείρισης των δειγμάτων, μετά την βλάβη σε ένα καταψύκτη, τα δείγματα ίσως καταστράφηκαν, χωρίς όμως να τηρηθούν τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης κι έτσι δεν καταγράφηκαν.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που εκδόθηκαν αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2025, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο τα δείγματα να κλάπηκαν, αποδίδοντας την απώλεια αποκλειστικά σε ελλιπή τήρηση αρχείων.

Παρά όμως τις επίσημες διαβεβαιώσεις, ακόμη και τότε και υπήρξαν σοβαρότατα ερωτήματα σχετικά με την βιοασφάλεια και την διαχείριση παθογόνων ουσιών.

Τα είδη Χανταϊού

Ο χανταϊός αναφέρεται σε ένα στέλεχος ιών που μεταφέρεται από τρωκτικά και μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών. Οι λοιμώξεις - σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) - συμβαίνουν συνήθως όταν ο ιός αιωρείται στον αέρα προερχόμενος από τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο ενός τρωκτικού. Αν και σπάνια, μπορεί επίσης να εξαπλωθεί μέσω δαγκωμάτων ή γρατζουνιών από τρωκτικά. Στη Βόρεια Αμερική, τα ποντίκια του είδους deer mice αποτελούν τους πιο συνηθισμένους φορείς, σύμφωνα με την κλινική Mayo.

Οι δύο σοβαρές ασθένειες που προκαλεί ο ιός

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρές ασθένειες. Η πρώτη, το Πνευμονικό Σύνδρομο από Χανταϊό. Τα συμπτώματα ξεκινούν συχνά με κόπωση, πυρετό και μυϊκούς πόνους, ενώ ακολουθούν πονοκέφαλοι, ζάλη, ρίγη και γαστρεντερικά προβλήματα. Εάν εμφανιστούν αναπνευστικά συμπτώματα, το ποσοστό θνησιμότητας ανέρχεται περίπου στο 38%, σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC.

Την ίδια ώρα, η δεύτερη ασθένεια, ο Αιμορραγικός Πυρετός με Νεφρικό Σύνδρομο, κρίνεται ως πιο σοβαρή και προσβάλλει κατά κύριο λόγο τους νεφρούς. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από την επιστημονική κοινότητα, η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε λοίμωξης προέρχεται από τα συγκεκριμένα παθογόνα, καθώς η εξέλιξη της νόσου μπορεί να είναι ραγδαία και απειλητική για τη ζωή του ασθενούς.

Μετάδοση απο άνθρωπο σε άνθρωπο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι υποπτεύεται πως, στην εκδήλωση των κρουσμάτων χανταϊού στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, με αποτέλεσμα 3 θανάτους, υπήρξε «μεταδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο»

«Λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της περιόδου επώασης των χανταϊών, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από μία έως έξι εβδομάδες, υποθέτουμε ότι μολύνθηκαν εκτός του πλοίου», και «πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ ατόμων που βρέθηκαν σε πολύ στενή επαφή», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Μαρία Βαν Κέρκοβ, αναπληρώτρια διευθύντρια του τμήματος πρόληψης και ετοιμότητας για επιδημίες και πανδημίες του ΠΟΥ.

«Ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι χαμηλός. Δεν πρόκειται για έναν ιό που μεταδίδεται όπως η γρίπη ή η Covid-19. Είναι πολύ διαφορετικό», πρόσθεσε ωστόσο.

Μόνο ο ιός των Άνδεων (που παρατηρείται αποκλειστικά στη Χιλή και την Αργεντινή), μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, σύμφωνα με τα γνωστά δεδομένα.

