Συναγερμός και στη Γαλλία: Βρέθηκε κρούσμα χανταϊού - Ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του Hondius

Snapshot Βρέθηκε κρούσμα χανταϊού στη Γαλλία που ταξίδεψε στην ίδια πτήση με επιβάτη του πλοίου MV Hondius, το οποίο βρίσκεται σε καραντίνα λόγω επιδημίας.

Έχει ξεκινήσει η ιχνηλάτηση των επαφών του κρούσματος και των συνεπιβατών της πτήσης για τον περιορισμό της εξάπλωσης.

Το πλοίο MV Hondius δεν επιτρέπεται να δέσει στα Κανάρια Νησιά μετά από αντίδραση των τοπικών αρχών λόγω ανησυχιών για τη δημόσια υγεία.

Η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια, αλλά έχει καταγραφεί ειδικά με τον τύπο Andes, ο οποίος εντοπίστηκε σε κρούσμα στην Ελβετία.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον χανταϊό, και η πρόληψη βασίζεται στην αποφυγή επαφής με μολυσμένα τρωκτικά και τα περιττώματά τους.

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η αύξηση των κρουσμάτων χανταϊού καθώς οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν πως εντοπίστηκε ασθενής ο οποίος δεν ήταν στο πλοίο MV Hondius, το οποίο είναι σε καραντίνα, αλλά ήταν στην ίδια πτήση με έναν εκ των επιβατών!

Όπως ανακοίνωσε το γαλλικό Υπουργείο Υγείας, το κρούσμα έχει ήδη μπει σε καραντίνα και πλέον έχει ξεκινήσει η ιχνηλάτηση των επαφών του. Ωστόσο, το πλέον ανησυχητικό είναι πως το εν λόγω κρούσμα συνταξίδευε με άτομο που νοσούσε (χωρίς να το ξέρει) και βρέθηκε στο Hodius!

Πλέον έχει ξεκινήσει ένας πραγματικός αγώνας με το χρόνο ώστε να εντοπιστούν και οι άλλοι συνεπιβάτες της πτήσης.

«Η ιχνηλάτηση επαφών βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, τόσο πάνω στο πλοίο [MV Hondius] όσο και στη Νότια Αφρική», ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Διευκρίνισε ότι ένας Γάλλος υπήκοος «έχει εντοπιστεί μεταξύ των επιβατών μιας πτήσης που είχε λάβει ένας από τους ασθενείς πριν από τη νοσηλεία του».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ξεκινήσει διαδικασίες για τον εντοπισμό «επαφών» και την ανεύρεση των επιβατών της πτήσης με την οποία ένας Ολλανδός επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, που είχε μολυνθεί, μεταφέρθηκε από το νησί της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική, πριν καταλήξει στο νοσοκομείο.

«Ενδέχεται να τεθούν σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα παρακολούθησης κατά την επιστροφή των Γάλλων υπηκόων», πρόσθεσε το υπουργείο, εάν αποδειχθεί ότι πρόκειται για τον ιό Andes hantavirus, ο οποίος μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων, όπως επιβεβαίωσε την Τετάρτη ο υπουργός Υγείας της Νότιας Αφρικής ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Η ολλανδική εταιρεία κρουαζιέρας, που διαχειρίζεται το πλοίο MH Hondius, ανέφερε τη Δευτέρα ότι πέντε Γάλλοι υπήκοοι ήταν καταγεγραμμένοι μεταξύ των επιβατών.

Τα Κανάρια Νησιά δεν δέχονται το Hondius

Ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο, απέρριψε την απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να επιτρέψει στο ολλανδικό πλοίο MV Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, να δέσει στα νησιά.

«Δεν μπορώ να επιτρέψω [στο πλοίο] να εισέλθει στα Κανάρια», δήλωσε ο Κλαβίχο στον ραδιοφωνικό σταθμό Onda Cero σε συνέντευξή του.

Πρόσθεσε: «Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε μας έχει δοθεί επαρκής πληροφόρηση».

Ο Κλαβίχο, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, είπε ότι θέλει να συναντηθεί επειγόντως με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στη Μαδρίτη, προκειμένου να συζητήσουν το ζήτημα.

Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια Νησιά μέσα στις επόμενες ημέρες.

Στην Ολλανδία οι τρείς ασθενείς

Οι τρεις ασθενείς με χανταϊό που απομακρύνθηκαν από το MV Hondius βρίσκονται καθ’ οδόν προς την Ολλανδία για ιατρική περίθαλψη, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Γκεμπρεγέσους, ανέφερε ότι ο οργανισμός συνεχίζει να συνεργάζεται με την εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο, καθώς και με τις κυβερνήσεις του Πράσινου Ακρωτηρίου, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ολλανδίας.

«Ο ΠΟΥ ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν», πρόσθεσε σε δήλωσή του στο X. «Σε αυτό το στάδιο, ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός».

Χαμηλή μεταδοτικότητα

Παράλληλα, η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια και ο κίνδυνος για τον ελβετικό πληθυσμό είναι χαμηλός, αναφέρει το υπουργείο.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ασθενή στην Ελβετία που λαμβάνει θεραπεία αφού είχε προηγουμένως ταξιδέψει με το Hondius.

Το ελβετικό υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι ο άνδρας έχει τον νοτιοαμερικανικό «τύπο Andes» του χανταϊού. Επισημαίνει ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια, αλλά έχει καταγραφεί.

Το ελβετικό υπουργείο αναφέρει ότι ο άνδρας επικοινώνησε με τον οικογενειακό του γιατρό μετά την επιστροφή του από το ταξίδι του στα τέλη Απριλίου, πριν μεταβεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ζυρίχης.

Στη συνέχεια τέθηκε «αμέσως σε απομόνωση», ενώ έπειτα από εξέταση επιβεβαιώθηκε ότι είχε χανταϊό, συγκεκριμένα τον τύπο Andes.

Το υπουργείο Υγείας προσθέτει ότι «η μετάδοση συμβαίνει μόνο μέσω στενής επαφής» και έτσι θεωρεί απίθανα περαιτέρω κρούσματα στην Ελβετία.

«Ο κίνδυνος για το κοινό στην Ελβετία είναι χαμηλός», αναφέρει.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης, που πραγματοποίησε την εξέταση του ασθενούς στη Ζυρίχη, προσθέτει ότι το στέλεχος Andes έχει περίοδο επώασης δύο έως οκτώ εβδομάδων.

Χανταϊός: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε - Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

Το θρίλερ στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου τρία άτομα έχασαν τις ζωές τους από χανταϊό έφερε ξανά στο προσκήνιο την ασθένεια.

Το υπό ολλανδική σημαία πλοίο, το οποίο αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής στις 20 Μαρτίου για ένα εβδομαδιαίο ταξίδι στην Ανταρκτική και τον Ατλαντικό, είναι τώρα αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθώς οι υγειονομικές αρχές ερευνούν την υπόθεση.

Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ υπάρχουν υπόνοιες για άλλα πέντε. Ενώ το ποσοστό θνησιμότητας έχει ανησυχήσει τους ταξιδιώτες, οι ειδικοί λένε ότι η κατάσταση είναι θεμελιωδώς διαφορετική από μια έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού.

Τι είναι ο χανταϊός και πώς μεταδίδεται

Ο χανταϊός, ο οποίος απαντάται σε όλο τον κόσμο, μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με τα ούρα ή τα κόπρανα μολυσμένων τρωκτικών, όπως αρουραίοι και ποντίκια, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι άνθρωποι μολύνονται συνήθως όταν σωματίδια του ιού από περιττώματα, σάλιο ή ούρα τρωκτικών αιωρούνται στον αέρα, κυρίως όταν καθαρίζονται χώροι όπου βρίσκονται αρουραίοι και ποντίκια.

Σύμφωνα με το ιατρικό περιοδικό The Lancet, το όνομά του προέρχεται από την περιοχή του ποταμού Χαντάν στη Νότια Κορέα, όπου ταυτοποιήθηκε ο ιός τη δεκαετία του 1970.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Ο χανταϊός ανήκει σε μια οικογένεια ιών που μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρές νόσους: το Πνευμονικό Σύνδρομο Χανταϊού (HPS), μια σοβαρή ασθένεια που προσβάλλει τους πνεύμονες, και τον Αιμορραγικό Πυρετό με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS), μια σοβαρή ασθένεια που προσβάλλει τα νεφρά.

Η πρώτη νόσος θεωρείται πιο επικίνδυνη, καθώς έχει ποσοστό θνησιμότητας περίπου 40%, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας για τον αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο κυμαίνεται από το 1% έως το 15%.

Η ασθένεια ξεκινά με συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης. Ειδικοί αναφέρουν ο χανταϊός ότι μπορεί να ξεκινήσει με απλά συμπτώματα όπως ο πυρετός, η ρίγη, οι μυϊκοί πόνοι και, ενδεχομένως, με πονοκέφαλο.

«Στα αρχικά στάδια της ασθένειας, μπορεί να μην είναι δυνατό να διακρίνει κανείς τη διαφορά μεταξύ του χανταϊού και της γρίπης», δήλωσε η Dr. Σόνια Μπαρτολόμε του Ιατρικού Κέντρου UT Southwestern στο Ντάλας.

Τα συμπτώματα του Πνευμονικού Σύνδρομο Χανταϊού εμφανίζονται συνήθως μία έως οκτώ εβδομάδες μετά την επαφή με μολυσμένο τρωκτικό. Καθώς η λοίμωξη εξελίσσεται, οι ασθενείς ενδέχεται να αισθανθούν σφίξιμο στο στήθος, καθώς οι πνεύμονες γεμίζουν με υγρό.

Το Πνευμονικό Σύνδρομο Χανταϊού, εμφανίζεται συχνότερα στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική.

Τα συμπτώματα του Αιμορραγικού Πυρετού με Νεφρικό Σύνδρομο συνήθως εμφανίζονται εντός μίας ή δύο εβδομάδων μετά την έκθεση.

Ποια είναι η θεραπεία

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή φάρμακο για τον χανταϊό, αλλά η έγκαιρη ιατρική φροντίδα μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Παρά πολλά χρόνια έρευνας, η Μισέλ Χάρκινς, πνευμονολόγος στο Κέντρο Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού, είπε ότι πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, συμπεριλαμβανομένου του γιατί μπορεί η συγκεκριμένη νόσος να είναι ήπια για μερικούς ανθρώπους και πολύ σοβαρή για άλλους και πώς αναπτύσσονται τα αντισώματα. Αυτή και άλλοι ερευνητές παρακολουθούν ασθενείς για μεγάλες χρονικές περιόδους με την ελπίδα να βρουν μια θεραπεία.

Ειδικοί προτείνουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε να προβληθείτε από χανταϊό είναι να ελαχιστοποιήσετε την επαφή σας με τρωκτικά και τα περιττώματά τους. Να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια και χλωρίνη για τον καθαρισμό των περιττωμάτων τρωκτικών.

Επίσης, προειδοποιούν να μην σκουπίζετε ή να μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τη διάδοση του ιού στον αέρα.

