Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Εικόνες μέσα από το κρουαζιερόπλοιο του φόβου - Πώς μεταδόθηκε ο χανταϊός στο MV Hondius
  • Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius με κρούσματα χανταϊού και τρεις νεκρούς πλέει προς τις Κανάριες Νήσους, όπου θα φτάσει σε τρεις με τέσσερις ημέρες για ιατρικό έλεγχο επιβατών και πληρώματος.
  • Το ισπανικό υπουργείο Υγείας ανέλαβε την ευθύνη να υποδεχθεί το πλοίο για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς τα Κανάρια Νησιά διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές.
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει πιθανή μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο στο πλοίο, αν και αυτή η μετάδοση θεωρείται σπάνια και ο κίνδυνος για το κοινό χαμηλός.
  • Ο ιός χανταϊού μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά, αλλά στην περίπτωση του MV Hondius υπάρχει υποψία περιορισμένης μετάδοσης μεταξύ επιβατών.
  • Ο ΠΟΥ παρακολουθεί την κατάσταση και εκτιμά ότι ο παγκόσμιος κίνδυνος παραμένει χαμηλός, παρά τα σοβαρά περιστατικά και θανάτους στο πλοίο.
Προς τις Κανάριες νήσους πλέει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα χανταϊού και αναμένεται να φτάσει εκεί σε τρεις με τέσσερις μέρες.

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες βράδυ ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, θα καταπλεύσει στα Κανάρια Νησιά «με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους».

Όταν φτάσει το πλοίο, σε τρεις με τέσσερις ημέρες, θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξήγησε ότι το Πράσινο Ακρωτήριο δεν είναι σε θέση να εκτελέσει αυτήν την επιχείρηση» πρόσθεσε. «Τα Κανάρια Νησιά είναι ο κοντινότερος προορισμός με τις απαραίτητες δυνατότητες. Η Ισπανία έχει ηθικό και νομικό χρέος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί Ισπανοί πολίτες», σημείωσε το υπουργείο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι πιστεύει ότι ενδέχεται να έχει σημειωθεί μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες. Ο ιός μεταδίδεται συνήθως από τρωκτικά, αλλά ο ΠΟΥ ανέφερε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να έχει μεταδοθεί μεταξύ «πολύ στενών επαφών» επί του πλοίου MV Hondius, προτού τονίσει ότι μια τέτοια μετάδοση είναι σπάνια και ότι ο κίνδυνος για το κοινό είναι χαμηλός.

Στο μεταξύ το BBC δημοσίευσε πλάνα μέσα από το κρουαζιερόπλοιο

Η λοίμωξη από Χανταϊό

Επιβεβαιώθηκαν δύο κρούσματα χανταϊού, μετά τον θάνατο τριών ατόμων και τη σοβαρή νοσηλεία ενός Βρετανού υπηκόου, σε συνέχεια μιας υποψίας επιδημίας στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ο ΠΟΥ διευκρίνισε ότι η λοίμωξη στον άνθρωπο μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με ούρα, περιττώματα ή σάλιο μολυσμένων τρωκτικών. Πρόκειται για σπάνια αλλά σοβαρή νόσο, δυνητικά θανατηφόρα. Αν και ασυνήθιστο, σε προηγούμενες επιδημίες του ιού Andes (υποτύπου του Χανταϊού) έχουν καταγραφεί περιορισμένα περιστατικά μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ΠΟΥ εκτιμά προς το παρόν ότι ο κίνδυνος για τον παγκόσμιο πληθυσμό παραμένει χαμηλός, ενώ συνεχίζει την παρακολούθηση της κατάστασης.

