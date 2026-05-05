Χανταϊός: Γιατροί στο κρουαζιερόπλοιο μετά το ξέσπασμα της ασθένειας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέδωσε ενημέρωση σχετικά με την επιδημία του χανταϊού, αναφέροντας ότι ιατρικό προσωπικό επιβιβάστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius με σκοπό να εκκενώσει με ασφάλεια δύο από τα μολυσμένα άτομα. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε επίσης ότι ο ΠΟΥ πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει κάποια μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ στενών επαφών στο σκάφος. Η βασική υπόθεση των ειδικών μέχρι στιγμής είναι ότι τα άτομα μολύνθηκαν εκτός σκάφους και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στην κρουαζιέρα.

Η βασική αποστολή του ΠΟΥ είναι τώρα η απομάκρυνση των δύο μολυσμένων επιβατών από το πλοίο, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος αγκυροβολημένο στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου και εκτός απροόπτου θα συνεχίσει τη διαδρομή του προς τα Κανάρια Νησιά.

Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός επιβάτης πέθαναν, με την Ολλανδέζα να έχει βγει θετική στον ιό, δήλωσε η εταιρεία Oceanwide Expeditions, διαχειρίστρια του πλοίου MV Hondius. Ο σπάνιος ιός επιβεβαιώθηκε επίσης σε έναν 69χρονο Βρετανό υπήκοο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη Νότια Αφρική για εντατική θεραπεία.

Δύο μέλη του πληρώματος -ένας Βρετανός και ένας Ολλανδός- πρόκειται να εκκενωθούν από το πλοίο, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος αγκυροβολημένο κοντά στο Πράσινο Ακρωτήριο, στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Αφρικής. Το πλοίο επρόκειτο να δέσει στο Πράσινο Ακρωτήριο την Τρίτη, αλλά οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν την αποβίβαση των επιβατών για λόγους ασφαλείας.

Περίπου 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν στο MV Hondius υπό «αυστηρά προληπτικά μέτρα», συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων απομόνωσης και υγιεινής, ανέφερε η Oceanwide Expeditions. Έχουν ταξιδέψει περισσότερα από 6.000 μίλια στη θάλασσα αφότου απέπλευσαν από την Αργεντινή τον Μάρτιο.

Ο χανταϊός είναι μια λοίμωξη που συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά, αλλά ο ΠΟΥ δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί ότι δεν υπάρχουν αρουραίοι στο πλοίο. Πρόσθεσε ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό παραμένει χαμηλός.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επιβεβαίωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ξέσπασμα του ιού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. «Έχουν εντοπιστεί επτά κρούσματα (δύο εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και πέντε ύποπτα κρούσματα), συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων, ενός ασθενούς σε κρίσιμη κατάσταση και τριών ατόμων που ανέφεραν ήπια συμπτώματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του

Ανέφερε ότι η λοίμωξη είναι σπάνια και συνήθως μεταδίδεται μέσω επαφής με ούρα, κόπρανα ή σάλιο τρωκτικών. Από τα επτά άτομα που έχουν αρρωστήσει, τρία έχουν πεθάνει και τέσσερα έχουν συμπτώματα .

