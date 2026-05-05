Χανταϊός - ΠΟΥ: «Πιθανή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο σε πλοίο» - Πώς μεταδίδεται

Το κρουαζιερόπλοιο mv Hondius, με ολλανδική σημαία, στο οποίο έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, παραμένει αγκυροβολημένο ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου με κρούσματα Χανταϊού (2 επιβεβαιωμένα και 5 ύποπτα). Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι οι μολύνσεις σημειώθηκαν εκτός πλοίου και στη συνέχεια υπήρξε μετάδοση μεταξύ ανθρώπων εντός του σκάφους. Το πρωί είχε αναφερθεί ότι η Μαδρίτη «θα δεχθεί» το πλοίο για πλήρη επιδημιολογική έρευνα, όμως η ισπανική κυβέρνηση διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποψιάζεται μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο mv Hondius, που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου με αρκετά κρούσματα (2 επιβεβαιωμένα και 5 ύποπτα) και τρεις θανάτους. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το πιθανότερο είναι ότι οι λοιμώξεις που προκάλεσαν την εστία εμφανίστηκαν εκτός του πλοίου, κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Νότια Αμερική των δύο πρώτων θυμάτων, και στη συνέχεια σημειώθηκε ενδοανθρώπινη μετάδοση εντός του πλοίου. Όλα αυτά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παραμένει ασαφές πού θα επιτραπεί ο ελλιμενισμός του πλοίου με περίπου 150 άτομα επιβαίνοντες. Το πρωί ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι η Ισπανία θα «υποδεχθεί» το σκάφος για πλήρη έρευνα και αξιολόγηση κινδύνου για τους επιβάτες. Λίγο αργότερα, ωστόσο, η Μαδρίτη φρέναρε, με το υπουργείο Υγείας να διευκρινίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «στενή παρακολούθηση» και δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση. Το πλοίο φέρει ολλανδική σημαία.

ΠΟΥ: πιθανή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο

Ο ΠΟΥ εξήγησε ότι ο ιός ενδέχεται να μεταδόθηκε μεταξύ των επιβατών. «Πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ στενών επαφών», δήλωσε η Maria Van Kerkhove, διευθύντρια του ΠΟΥ για την ετοιμότητα και πρόληψη επιδημιών και πανδημιών. Με δεδομένη την περίοδο επώασης του Χανταϊού (από μία έως έξι εβδομάδες), εκτιμάται ότι τα πρώτα κρούσματα μολύνθηκαν εκτός πλοίου και στη συνέχεια υπήρξε μετάδοση μεταξύ επιβατών με στενή επαφή.

Η λοίμωξη από Χανταϊό

Ο ΠΟΥ διευκρίνισε ότι η λοίμωξη στον άνθρωπο μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με ούρα, περιττώματα ή σάλιο μολυσμένων τρωκτικών. Πρόκειται για σπάνια αλλά σοβαρή νόσο, δυνητικά θανατηφόρα. Αν και ασυνήθιστο, σε προηγούμενες επιδημίες του ιού Andes (υποτύπου του Χανταϊού) έχουν καταγραφεί περιορισμένα περιστατικά μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ΠΟΥ εκτιμά προς το παρόν ότι ο κίνδυνος για τον παγκόσμιο πληθυσμό παραμένει χαμηλός, ενώ συνεχίζει την παρακολούθηση της κατάστασης.

Απολογισμός κρουσμάτων

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, έως τις 4 Μαΐου 2026 έχουν εντοπιστεί επτά κρούσματα: δύο επιβεβαιωμένα εργαστηριακά και πέντε ύποπτα. Από αυτά, τρία άτομα έχουν καταλήξει, ένας ασθενής βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και τρεις παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα. Τρία από τα άτομα δεν βρίσκονται πλέον στο πλοίο, ενώ τέσσερα παραμένουν σε αυτό.

Αναζήτηση επιβατών πτήσης

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε επίσης ότι ξεκίνησε διαδικασία εντοπισμού των επιβατών πτήσης με την οποία μια 69χρονη Ολλανδή, μολυσμένη με Χανταϊό, μεταφέρθηκε από το νησί Αγία Ελένη στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου και κατέληξε. Η γυναίκα, της οποίας ο 70χρονος σύζυγος πέθανε στο πλοίο, αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου με γαστρεντερικά συμπτώματα και αναχώρησε την επόμενη ημέρα για τη Νότια Αφρική. Πέθανε στις 26 Απριλίου και η λοίμωξη επιβεβαιώθηκε την επόμενη ημέρα. Έχει ήδη ξεκινήσει ιχνηλάτηση των συνεπιβατών της.

Αβεβαιότητα για τον προορισμό του πλοίου

Δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί πού θα καταπλεύσει το κρουαζιερόπλοιο. Ο ΠΟΥ ανέφερε αρχικά ότι θα κατευθυνθεί προς τις Κανάριες Νήσους, όπου θα πραγματοποιηθούν πλήρης επιδημιολογική έρευνα και απολύμανση. Ωστόσο, οι ισπανικές αρχές επισημαίνουν ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο το πλοίο να κατευθυνθεί απευθείας στο λιμάνι προέλευσης στην Ολλανδία. Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας τονίζει ότι η απόφαση θα ληφθεί βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων που θα συλλεχθούν κατά τη διέλευση από το Πράσινο Ακρωτήριο και έως τότε δεν θα υπάρξει οριστική απόφαση.

Έλληνας στο «κρουαζιερόπλοιο του θανάτου» - Η εταιρεία δημοσίευσε τη λίστα επιβατών

Στο επίκεντρο διεθνούς υγειονομικού ενδιαφέροντος βρίσκεται το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου έπειτα από σειρά σοβαρών ιατρικών περιστατικών. Μεταξύ των επιβατών βρίσκεται και ένας Έλληνας, όπως γνωστό αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Η πλοιοκτήτρια Oceanwide Expeditions διαχειρίζεται μια σύνθετη κατάσταση, καθώς στο πλοίο έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, χωρίς ακόμη να έχει αποσαφηνιστεί αν συνδέονται μεταξύ τους ή με τον ιό χανταϊό (hantavirus).

Το χρονικό των εξελίξεων ξεκινά στις 11 Απριλίου, όταν επιβάτης έχασε τη ζωή του εν πλω, με την αιτία θανάτου να παραμένει αδιευκρίνιστη. Στις 24 Απριλίου, η σορός μεταφέρθηκε στην Αγία Ελένη, με τη σύζυγό του να συνοδεύει τη διαδικασία επαναπατρισμού. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Απριλίου, έγινε γνωστό ότι και η ίδια απεβίωσε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής. Και οι δύο ήταν Ολλανδοί υπήκοοι.

Την ίδια ημέρα, ένας ακόμη επιβάτης παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση της υγείας του και διακομίστηκε αεροπορικώς στη Νότια Αφρική. Νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ, σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Στον συγκεκριμένο ασθενή έχει επιβεβαιωθεί μόλυνση από παραλλαγή του hantavirus.

Στις 2 Μαΐου σημειώθηκε τρίτος θάνατος επιβάτη, γερμανικής υπηκοότητας, με τα αίτια να διερευνώνται. Παράλληλα, δύο μέλη του πληρώματος εμφανίζουν οξέα αναπνευστικά συμπτώματα και χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ότι σχετίζονται με τον ίδιο ιό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το μοναδικό επιβεβαιωμένο κρούσμα hantavirus αφορά τον ασθενή που μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική. Οι αρχές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει ακόμη τεκμηριωμένη σύνδεση του ιού με τους θανάτους που σημειώθηκαν στο πλοίο.

Στο MV Hondius επιβαίνουν συνολικά 149 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες. Οι διαδικασίες αποβίβασης, ιατρικών διακομιδών και ελέγχων πραγματοποιούνται υπό αυστηρό συντονισμό με τις τοπικές υγειονομικές αρχές του Πράσινο Ακρωτήρι, οι οποίες έχουν ήδη επιθεωρήσει το πλοίο.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς και με εθνικές αρχές και πρεσβείες, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Εξετάζονται, μεταξύ άλλων, σενάρια αποβίβασης σε λιμάνια όπως η Λας Πάλμας ή η Τενερίφη, όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω ιατρικοί έλεγχοι.

Εντός του πλοίου εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα υγειονομικής ασφάλειας, με μέτρα απομόνωσης και συνεχή ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση και λαμβάνουν υποστήριξη.

Οι εθνικότητες των επιβατών και του πληρώματος έχουν ως εξής:

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η Oceanwide Expeditions εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα σοβαρό ιατρικό πρόβλημα στο m/v Hondius, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Ένα σύντομο χρονοδιάγραμμα της ιατρικής κατάστασης στο m/v Hondius έχει ως εξής:

Στις 11 Απριλίου, ένας επιβάτης πέθανε εν πλω. Η αιτία θανάτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί εν πλω. Στις 24 Απριλίου, αυτός ο επιβάτης αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη, με τη σύζυγό του να συνοδεύει τον επαναπατρισμό.

Στις 27 Απριλίου, η Oceanwide Expeditions ενημερώθηκε ότι η σύζυγος αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής και αργότερα πέθανε. Και οι δύο επιβάτες ήταν Ολλανδοί υπήκοοι. Προς το παρόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτοί οι δύο θάνατοι συνδέονται με την τρέχουσα ιατρική κατάσταση στο πλοίο.

Στις 27 Απριλίου, ένας άλλος επιβάτης αρρώστησε σοβαρά και μεταφέρθηκε ιατρικά στη Νότια Αφρική. Το άτομο αυτό νοσηλεύεται επί του παρόντος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ και βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ο επιβάτης είναι βρετανικής υπηκοότητας. Σε αυτόν τον ασθενή έχει εντοπιστεί μια παραλλαγή του ιού hantavirus.

Στις 2 Μαΐου, ένας άλλος επιβάτης που επέβαινε στο πλοίο πέθανε. Η αιτία δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί. Αυτός ο επιβάτης ήταν γερμανικής υπηκοότητας.

Επιπλέον, επί του παρόντος υπάρχουν δύο μέλη πληρώματος με οξέα αναπνευστικά συμπτώματα, ένα ήπιο και ένα σοβαρό. Και τα δύο χρειάζονται επείγουσα ιατρική περίθαλψη. Αυτά τα μέλη του πληρώματος είναι βρετανικής και ολλανδικής υπηκοότητας. Προς το παρόν, δεν έχουν εντοπιστεί άλλα άτομα με συμπτώματα.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί προς το παρόν ο ιός Hantavirus στα δύο άτομα που εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλοίο και χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Ούτε έχει αποδειχθεί ότι ο ιός συνδέεται με τους τρεις θανάτους που σχετίζονται με αυτό το ταξίδι. Η ακριβής αιτία και οποιαδήποτε πιθανή σύνδεση διερευνώνται. Επομένως, το μόνο επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού Hantavirus είναι ο επιβάτης που εκκενώθηκε ιατρικά και τώρα νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Το πλοίο παραμένει στα ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου. Στο πλοίο επιβαίνουν 149 άτομα, που αντιπροσωπεύουν 23 διαφορετικές εθνικότητες. Η αποβίβαση των επιβατών, η ιατρική εκκένωση και οι ιατρικές εξετάσεις απαιτούν άδεια και συντονισμό από τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Οι τοπικές υγειονομικές αρχές έχουν επισκεφθεί το πλοίο και έχουν αξιολογήσει την κατάσταση. Η ιατρική μεταφορά των δύο ασθενών που επέβαιναν στο πλοίο δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Η Oceanwide Expeditions συνεργάζεται στενά με τοπικές και διεθνείς αρχές, συμπεριλαμβανομένου του ΠΟΥ, του RIVM, των αρμόδιων πρεσβειών και του Ολλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ταυτόχρονα, γίνονται προετοιμασίες για πιθανό ιατρικό επαναπατρισμό και τα επόμενα βήματα. Η επιλογή του πλου προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως η πύλη για την αποβίβαση, όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και χειρισμοί.

Στο πλοίο εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων απομόνωσης, πρωτοκόλλων υγιεινής και ιατρικής παρακολούθησης. Όλοι οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί και λαμβάνουν υποστήριξη.

Η Oceanwide Expeditions βρίσκεται σε στενή επαφή με όσους εμπλέκονται άμεσα και τις οικογένειές τους και παρέχει υποστήριξη όπου είναι δυνατόν.

Κατανοούμε το σημαντικό ενδιαφέρον και την ανησυχία και θα κοινοποιήσουμε νέες πληροφορίες μόλις επαληθευτούν.

