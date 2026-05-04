Τι είναι ο χανταϊός που ξέσπασε σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό σκοτώνοντας τρία άτομα

Snapshot Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους από ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με ούρα ή κόπρανα μολυσμένων τρωκτικών και σε σπάνιες περιπτώσεις μεταξύ ανθρώπων.

Το πλοίο MV Hondius, με περίπου 150 επιβάτες, απέπλευσε από την Αργεντινή και βρισκόταν ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου την ώρα που σημειώθηκε το ξέσπασμα του ιού.

Ο χανταϊός προκαλεί δύο σοβαρές ασθένειες, το Πνευμονικό Σύνδρομο Χανταϊού και τον Αιμορραγικό Πυρετό με Νεφρικό Σύνδρομο, με ποσοστά θνησιμότητας έως 40%.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον χανταϊό, αλλά η έγκαιρη ιατρική φροντίδα μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Τουλάχιστον τρία άτομα -μεταξύ των οποίων και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων- έχουν χάσει τη ζωή τους, έπειτα από πιθανό ξέσπασμα χανταϊού σε ένα κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπως ανακοίνωσαν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής, την Κυριακή.

Σε δήλωσή του προς το Associated Press, ο ΠΟΥ ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, και έως τώρα έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον ένα κρούσμα του χανταϊού. Ένας από τους ασθενείς βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής, ανέφερε ο οργανισμός υγείας του ΟΗΕ, ο οποίος συνεργάζεται με τις αρχές για την απομάκρυνση δύο ακόμη ατόμων που έχουν παρουσιάσει συμπτώματα από το κρουαζιερόπλοιο.

Η ολλανδική εταιρεία που διαχειρίζεται την κρουαζιέρα ανακοίνωσε ότι το πλοίο βρίσκεται πλέον ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου, ενός νησιωτικού κράτους στα δυτικά της Αφρικής, και ότι οι τοπικές αρχές παρείχαν την απαραίτητη βοήθεια στους επιβάτες, αλλά δεν επέτρεψαν σε κανέναν από αυτούς να αποβιβαστεί. Τόνισε επίσης ότι δύο ακόμη άτομα που παρουσίασαν συμπτώματα και χρειάζονται επείγουσα ιατρική περίθαλψη είναι μέλη του πληρώματος.

Η κρουαζιέρα ξεκίνησε από την Αργεντινή

Το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής ανέφερε ότι το πλοίο, το MV Hondius το οποίο πλέει υπό ολλανδική σημαία, είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή πριν από περίπου τρεις εβδομάδες για μια κρουαζιέρα που περιελάμβανε επισκέψεις στην Ανταρκτική και τις Νήσους Φώκλαντ. Τελικός προορισμός του ήταν οι Καναρίες Νήσοι της Ισπανίας, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το πρώτο θύμα ήταν ένας 70χρονος άνδρας που πέθανε στο πλοίο και η σορός του μεταφέρθηκε στο νησί της Αγίας Ελένης στον Νότιο Ατλαντικό, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής σε δήλωσή του. Η σύζυγος του άνδρα κατέρρευσε ενώ βρισκόταν σε αεροδρόμιο της Νότιας Αφρικής ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση προς την πατρίδα της, την Ολλανδία, ανέφερε το υπουργείο. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το υπουργείο ταυτοποίησε τον ασθενή που βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ ως Βρετανό υπήκοο. Ανέφερε ότι το άτομο αυτό αρρώστησε κοντά στη Νήσο Αναλήψεως, ένα άλλο απομακρυσμένο νησί στον Ατλαντικό, αφού το πλοίο έφυγε από την Αγία Ελένη και μεταφέρθηκε από εκεί στη Νότια Αφρική.

Περίπου 150 επιβάτες βρίσκονταν στο πλοίο

Περίπου 150 τουρίστες βρίσκονταν στο πλοίο τη στιγμή που εκδηλώθηκε ο ιός, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής. Διαδικτυακοί ταξιδιωτικοί πράκτορες ανέφεραν ότι το MV Hondius, το οποίο περιγράφεται ως εξειδικευμένο κρουαζιερόπλοιο για πολικές περιοχές, ταξιδεύει συνήθως με περίπου 70 μέλη πληρώματος.

Η Oceanwide Expeditions, η εταιρεία που διοργανώνει την κρουαζιέρα, ανέφερε ότι η σορός ενός τρίτου θύματος βρίσκεται ακόμη στο πλοίο στο Πράσινο Ακρωτήριο και ότι προτεραιότητά της ήταν να εξασφαλίσει ιατρική περίθαλψη για τα δύο μέλη του πληρώματος που έχουν αρρωστήσει.

«Οι τοπικές υγειονομικές αρχές επισκέφθηκαν το πλοίο για να αξιολογήσουν την κατάσταση των δύο ατόμων που παρουσίαζαν συμπτώματα», ανέφερε η εταιρεία. «Ακόμη, δεν έχουν ακόμη λάβει κάποια απόφαση σχετικά με τη μεταφορά αυτών των ατόμων σε νοσοκομείο στο Πράσινο Ακρωτήριο».

Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές και τους διαχειριστές του πλοίου για τη διεξαγωγή «πλήρους αξιολόγησης των κινδύνων για τη δημόσια υγεία» και την παροχή υποστήριξης σε όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο.

Την ίδια ώρα, το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων της Νότιας Αφρικής διεξήγαγε έρευνα στην περιοχή του Γιοχάνεσμπουργκ, προκειμένου να διαπιστώσει εάν άλλα άτομα είχαν εκτεθεί στους μολυσμένους επιβάτες.

Τι είναι ο χανταϊός και πώς μεταδίδεται

Ο χανταϊός, ο οποίος απαντάται σε όλο τον κόσμο, μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με τα ούρα ή τα κόπρανα μολυσμένων τρωκτικών, όπως αρουραίοι και ποντίκια, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι άνθρωποι μολύνονται συνήθως όταν σωματίδια του ιού από περιττώματα, σάλιο ή ούρα τρωκτικών αιωρούνται στον αέρα, κυρίως όταν καθαρίζονται χώροι όπου βρίσκονται αρουραίοι και ποντίκια.

Σύμφωνα με το ιατρικό περιοδικό The Lancet, το όνομά του προέρχεται από την περιοχή του ποταμού Χαντάν στη Νότια Κορέα, όπου ταυτοποιήθηκε ο ιός τη δεκαετία του 1970.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Ο χανταϊός ανήκει σε μια οικογένεια ιών που μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρές νόσους: το Πνευμονικό Σύνδρομο Χανταϊού (HPS), μια σοβαρή ασθένεια που προσβάλλει τους πνεύμονες, και τον Αιμορραγικό Πυρετό με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS), μια σοβαρή ασθένεια που προσβάλλει τα νεφρά.

Η πρώτη νόσος θεωρείται πιο επικίνδυνη, καθώς έχει ποσοστό θνησιμότητας περίπου 40%, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας για τον αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο κυμαίνεται από το 1% έως το 15%.

Η ασθένεια ξεκινά με συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης. Ειδικοί αναφέρουν ο χανταϊός ότι μπορεί να ξεκινήσει με απλά συμπτώματα όπως ο πυρετός, η ρίγη, οι μυϊκοί πόνοι και, ενδεχομένως, με πονοκέφαλο.

«Στα αρχικά στάδια της ασθένειας, μπορεί να μην είναι δυνατό να διακρίνει κανείς τη διαφορά μεταξύ του χανταϊού και της γρίπης», δήλωσε η Dr. Σόνια Μπαρτολόμε του Ιατρικού Κέντρου UT Southwestern στο Ντάλας.

Τα συμπτώματα του Πνευμονικού Σύνδρομο Χανταϊού εμφανίζονται συνήθως μία έως οκτώ εβδομάδες μετά την επαφή με μολυσμένο τρωκτικό. Καθώς η λοίμωξη εξελίσσεται, οι ασθενείς ενδέχεται να αισθανθούν σφίξιμο στο στήθος, καθώς οι πνεύμονες γεμίζουν με υγρό.

Το Πνευμονικό Σύνδρομο Χανταϊού, εμφανίζεται συχνότερα στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική.

Τα συμπτώματα του Αιμορραγικού Πυρετού με Νεφρικό Σύνδρομο συνήθως εμφανίζονται εντός μίας ή δύο εβδομάδων μετά την έκθεση.

Ποια είναι η θεραπεία

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή φάρμακο για τον χανταϊό, αλλά η έγκαιρη ιατρική φροντίδα μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Παρά πολλά χρόνια έρευνας, η Μισέλ Χάρκινς, πνευμονολόγος στο Κέντρο Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού, είπε ότι πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, συμπεριλαμβανομένου του γιατί μπορεί η συγκεκριμένη νόσος να είναι ήπια για μερικούς ανθρώπους και πολύ σοβαρή για άλλους και πώς αναπτύσσονται τα αντισώματα. Αυτή και άλλοι ερευνητές παρακολουθούν ασθενείς για μεγάλες χρονικές περιόδους με την ελπίδα να βρουν μια θεραπεία.

Πρόληψη

Ειδικοί προτείνουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε να προβληθείτε από χανταϊό είναι να ελαχιστοποιήσετε την επαφή σας με τρωκτικά και τα περιττώματά τους. Να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια και χλωρίνη για τον καθαρισμό των περιττωμάτων τρωκτικών.

Επίσης, προειδοποιούν να μην σκουπίζετε ή να μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τη διάδοση του ιού στον αέρα.

