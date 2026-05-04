Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, γενικός διευθυντής της Zeus+Dione

Σε ηλικία 48 ετών, πέθανε ο Γιάννης Κολοτούρας, γενικός διευθυντής και συνιδιοκτήτης του ελληνικού fashion brand Zeus+Dione, σκορπίζοντας θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και στον χώρο της μόδας.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η αδελφή του, Δήμητρα Κολοτούρα, μέσα από ανάρτηση στο Instagram. Σε ένα λιτό και συγκινητικό μήνυμα, συνόδευσε κοινή τους φωτογραφία γράφοντας:

«Τι διαδρομή… Σε ευχαριστώ για όλα. Γιάννη».

Έκκληση για δωρεά αντί στεφάνων

Σε νεότερη ανάρτησή της, το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου, η αδελφή του, Δήμητρα, απηύθυνε έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, να προχωρήσουν σε δωρεά αντί για την αποστολή στεφάνων.

Όπως αναφέρεται: «Ο Γιάννης αγάπησε βαθιά τη Σύρο, τη θάλασσα και την τέχνη της ξυλοναυπηγικής. Αντί στεφάνου, στη μνήμη του, σας καλούμε να στηρίξετε το έργο “Ναυτικές τέχνες των Κυκλάδων”. Μας παρηγορεί να γνωρίζουμε πως η γνώση και η παράδοση που τόσο τον συγκινούσαν θα συνεχίσουν να ζουν και να περνούν στις επόμενες γενιές - όπως θα το ήθελε κι εκείνος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί του Σαββάτου 2 Μαΐου, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.