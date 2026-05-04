Τι πρέπει να κάνεις αν δεις αυτή την πινακίδα σε ελληνικό δρόμο - To «τσουχτερό» πρόστιμο

Η έλλειψη διαθέσιμων δημόσιων θέσεων στάθμευσης σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των οδηγών, ενώ το παράνομο παρκάρισμα παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα που επιδεινώνουν την κατάσταση. Ένα επιπλέον πρόβλημα που σχετίζεται με την παράνομη στάθμευση είναι η ανεπαρκής γνώση των οδικών σημάτων από μεγάλο μέρος των οδηγών.

Στα αστικά κέντρα της χώρας, ιδιαίτερα στην Αθήνα, η ζήτηση για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης έχει εκτοξευθεί λόγω της αυξημένης κίνησης και του περιορισμένου δημόσιου χώρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να αναγκάζονται να παρκάρουν παράνομα, δημιουργώντας κυκλοφοριακά προβλήματα και αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Πέρα από την ανεπάρκεια χώρων, η παράνομη στάθμευση συχνά συνδέεται με την ελλιπή κατανόηση των οδικών πινακίδων από τους οδηγούς. Μία από τις πινακίδες που συχνά αγνοείται είναι αυτή που απαγορεύει το παρκάρισμα ή την προσωρινή στάση, γεγονός που συμβάλλει στην παραβίαση των κανόνων και την επιδείνωση της κυκλοφοριακής κατάστασης.

Μπορεί, λοιπόν, το σήμα που απαγορεύει τη στάθμευση ενός οχήματος να είναι γνωστό στους περισσότερους, δεν ισχύει το ίδιο για εκείνο το οποίο εμπλουτίζεται με μία ή με δύο γραμμές στο κέντρο του.

Το συγκεκριμένο σήμα εξακολουθεί να απαγορεύει τη στάθμευση ενός οχήματος, ωστόσο, η γραμμή ή οι γραμμές που διαθέτει στο κέντρο εξειδικεύουν το μέτρο, δηλώνοντας επί της ουσίας για ποιους μήνες του έτους ισχύει η απαγόρευση και για ποιους δεν ισχύει.

Σε εκείνη την περίπτωση που συναντήσετε στον δρόμο σας το σήμα της απαγόρευσης στάσης ή στάθμευσης με τη μία γραμμή στο κέντρο του, τότε αυτό σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη πλευρά του δρόμου δεν θα πρέπει να σταθμεύσετε τους μονούς μήνες του χρόνου (Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο).

Αντιθέτως, το σήμα με τις δύο γραμμές στο μέσον του απαγορεύει τη στάση και τη στάθμευση τους ζυγούς μήνες, δηλαδή τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο, του Ιούνιο, τον Αύγουστο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

Συνήθως τα δύο αυτά σήματα συνυπάρχουν, κοινώς το ένα βρίσκεται τοποθετημένο στη μία πλευρά του δρόμου και το άλλο στην άλλη πλευρά.

Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι συνήθως το γεγονός ότι το πλάτος του δρόμου είναι περιορισμένο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υποστηρίξει τη στάθμευση οχημάτων και στις δύο πλευρές του.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι μια ενδεχόμενη παράβαση τιμωρείται βάσει των διατάξεων που προβλέπονται για την παράνομη στάθμευση, ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση το πρόστιμο φτάνει τα 30 ευρώ, ενώ δεν αφαιρείται και το δίπλωμα οδήγησης για 10 ημέρες.