Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

Ένα απρόβλεπτο περιστατικό σημειώθηκε έξω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας στους Θρακομακεδόνες, την ώρα που τελούνταν γαμήλια τελετή, όταν μια αγέλη αγριογούρουνων εμφανίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο του ναού.

Οι καλεσμένοι που βρίσκονταν έξω από τον Ιερό Νεό αντέδρασαν αρχικά με αιφνιδιασμό, βλέποντας τα ζώα να κινούνται σε κοντινή απόσταση. Η εικόνα προκάλεσε αρχικά αμηχανία αλλά και γέλια, καθώς το περιστατικό ξέφευγε από οτιδήποτε θα περίμενε κανείς σε μια τέτοια περίσταση.

Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους κατέγραψαν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα, με αποτέλεσμα τα σχετικά βίντεο να αρχίσουν σύντομα να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και να συγκεντρώνουν προβολές και σχόλια.

Η εμφάνιση αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές και ιδιαίτερα στους πρόποδες της Πάρνηθας δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη παρουσία άγριας ζωής σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στον αστικό ιστό. Οι ειδικοί αποδίδουν την τάση αυτή σε παράγοντες όπως η αναζήτηση τροφής και οι μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον.

Βίντεο από @charalampidou_katerina