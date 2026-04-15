Εκάλη: Εμφανίστηκαν ξανά αγριογούρουνα - Ανησυχία για τους κατοίκους
Οι κάτοικοι της Εκάλης κάνουν λόγο για συχνό φαινόμενο στην περιοχή πλέον
Ακόμα μια εμφάνιση έκαναν αγριογούρουνα το βράδυ της Τρίτης 14 Απριλίου στην περιοχή της Εκάλης.
Όπως είναι λογικό αυξάνεται η ανησυχία των κατοίκων για τις συνεχόμενες εμφανίσεις των αγριογούρουνων το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν πως είναι μικρά και μεγάλα στο μέγεθος, είναι συχνό φαινόμενο στην περιοχή, ψάχνουν τροφή και έχουν γίνει αρκετά ατυχήματα.
