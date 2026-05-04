Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

Οι πρώτες πρόβες για τη φετινή Eurovision έχουν ξεκινήσει…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες
© Sarah Louise Bennett
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις 12 και τις 14 Μαΐου οι θαυμαστές της Eurovision θα παρακολουθήσουν τους δύο ημιτελικούς και οι εκπρόσωποι από τις 35 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή. Εκτός από τις BIG 4 και τη διοργανώτρια Αυστρία, οι υπόλοιποι θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της 16ης Μαΐου.

Από το Σάββατο έχουν ξεκινήσει οι τεχνικές πρόβες, όπου οι καλλιτέχνες δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές. Ενδιαφέρον έχουν όχι μόνο οι φωτογραφίες που δίνονται στη δημοσιότητα, αλλά και το πώς διαμορφώνονται τα προγνωστικά της φετινής Eurovision.

Ο δικός μας Akylas παραμένει στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με το eurovisionworld.com, ωστόσο πλέον το ποσοστό του για νίκη έχει ανέβει στο 16%. Η Φινλανδία, η οποία επίσης πραγματοποίησε τη πρώτη της πρόβα το Σάββατο, έχει «στρατοπεδεύσει» στην πρώτη θέση με ελαφρώς «πεσμένο» ποσοστό. Αυτή τη στιγμή, τα προγνωστικά δίνουν στη Φινλανδία 29% για νίκη.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δανία, που θα πραγματοποιήσει την πρώτη της πρόβα την Τρίτη όπως και η Κύπρος. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Αυστραλία και Γαλλία, ενώ αμέσως μετά έχει ανέβει το Ισραήλ μετά τη χθεσινή πρόβα. Στην έβδομη θέση, πλέον, βρίσκεται η Σουηδία με την εκκεντρική Felicia και το κομμάτι «My System». Στην πρώτη της πρόβα, η καλλιτέχνης εμφανίστηκε με την χαρακτηριστική μάσκα, στοιχείο που θα κρατήσει και στον Α’ ημιτελικό.

260502_Corinne Cumming_EBU00534.jpg

Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Φινλανδίας

Η Λίντα Μπράβα και ο Πιτ Πάρκονεν έχουν ξεσηκώσει ήδη το κοινό με το κομμάτι «Liekinheitin» και την εντυπωσιακή τους σκηνική παρουσία. Όπως αναφέρεται στο eurovisionfun.com, στο σκηνικό που έχει στηθεί, η Λίντα στέκεται μόνη της στην έρημη σκηνή αυτού που κάποτε ήταν ορχήστρα. Τώρα, είναι γεμάτη με τις αναποδογυρισμένες καρέκλες και τις βάσεις για παρτιτούρες. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η ξύλινη κατασκευή όπου κάθεται ο Πιτ. Στις φωτογραφίες, που δόθηκαν στη δημοσιότητα, βλέπουμε την τραγουδίστρια να παίζει βιολί σε ένα φλεγόμενο σκηνικό και το καλλιτεχνικό της ταίρι να την παρακολουθεί.

260502_Corinne Cumming_EBU00105-ESC26-Edit.jpg

Η πρώτη πρόβα του Akyla

Ο Έλληνας εκπρόσωπος της 70ής διοργάνωσης ανέβηκε στη σκηνή του Stadthalle πραγματοποιώντας την πρώτη πρόβα της ελληνικής αποστολής. Ο Akylas ερμήνευσε το «Ferto» με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού. Ο καλλιτέχνης, στη σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης). Μετά, σαν παράβαση, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης. Ντυμένος σε πορτοκαλί και μαύρο, ο Ακύλας μεταμορφώνεται σε μια «τίγρη». Όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες από την πρόβα, δεν περιορίζεται σε μια απλή σκηνική παρουσία, αλλά ενσωματώνει και ένα απρόσμενο στοιχείο κίνησης στο act του: εμφανίζεται πάνω σε πατίνι. Η δεύτερη τεχνική πρόβα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:16ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας σήμερα και αύριο από δικαστικούς υπαλλήλους της Αθήνας - Τα αιτήματά τους

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «πόλεμος» Τσίπρα με τον ΣΚΑΪ και το ντοκιμαντέρ για το 2015

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BMW ετοιμάζει iX5 με τεράστια μπαταρία και πάνω από 570 ίππους

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Οχάιο: Ο θρύλος του Βigfoot επιστρέφει - Απόκοσμα ουρλιαχτά και τεράστιες πατημασιές τρομοκρατούν τους κατοίκους - Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με drone στην καρδιά της Μόσχας λίγο μακριά από το Κρεμλίνο - Βίντεο

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Boeing 767-400 προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό - Βίντεο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (4/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πυκνώνουν» οι επιθετικές επενδυτικές κινήσεις στην… Άμυνα

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Σπάνιος κομήτης θα περάσει σαν αστραπή από τον ουρανό πριν εξαφανιστεί για 170.000 χρόνια

07:30SCENARIO

Αποτάσσομαι το ρουσφέτι του... διπλανού

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» τα ενοίκια και σε αδιέξοδο το στεγαστικό - Στον «Θεό» οι τιμές σε Καλλιθέα, Αιγάλεω και Περιστέρι

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σουβλάκι από... χρυσό - Ξεπερνά τα €5 και γίνεται είδος πολυτελείας

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης στη Χίο: Καρέ-καρέ η βάναυση κακοποίηση 84χρονης από τη γυναίκα που... τη φρόντιζε

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Η αποσυμπίεση της Κ.Ο. την Πέμπτη και το στοίχημα για συνέδριο ενότητας

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (4/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι του - Χειροπέδες στην πρώην σύντροφό του

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές, η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών και οι πιέσεις προς τον Καραμανλή

06:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

06:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι του - Χειροπέδες στην πρώην σύντροφό του

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το αμερικανικό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αποφύγει την άμεση ναυτική συνοδεία

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Φονικό ξέσπασμα του «ιού των τρωκτικών» σε κρουαζιερόπλοιο στη μέση του Ατλαντικού - Τρεις νεκροί, ένας χαροπαλεύει

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» τα ενοίκια και σε αδιέξοδο το στεγαστικό - Στον «Θεό» οι τιμές σε Καλλιθέα, Αιγάλεω και Περιστέρι

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές, η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών και οι πιέσεις προς τον Καραμανλή

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Boeing 767-400 προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό - Βίντεο

06:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταναλωτικά Δάνεια: Έρχεται πλαφόν στα πανωτόκια - Νέα δεδομένα για τα ψιλά γράμματα

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Άγρια δολοφονία 36χρονου - Συνελήφθη η σύζυγός του

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

23:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μέγκα Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ