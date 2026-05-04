Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

Στις 12 και τις 14 Μαΐου οι θαυμαστές της Eurovision θα παρακολουθήσουν τους δύο ημιτελικούς και οι εκπρόσωποι από τις 35 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή. Εκτός από τις BIG 4 και τη διοργανώτρια Αυστρία, οι υπόλοιποι θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της 16ης Μαΐου.

Από το Σάββατο έχουν ξεκινήσει οι τεχνικές πρόβες, όπου οι καλλιτέχνες δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές. Ενδιαφέρον έχουν όχι μόνο οι φωτογραφίες που δίνονται στη δημοσιότητα, αλλά και το πώς διαμορφώνονται τα προγνωστικά της φετινής Eurovision.

Ο δικός μας Akylas παραμένει στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με το eurovisionworld.com, ωστόσο πλέον το ποσοστό του για νίκη έχει ανέβει στο 16%. Η Φινλανδία, η οποία επίσης πραγματοποίησε τη πρώτη της πρόβα το Σάββατο, έχει «στρατοπεδεύσει» στην πρώτη θέση με ελαφρώς «πεσμένο» ποσοστό. Αυτή τη στιγμή, τα προγνωστικά δίνουν στη Φινλανδία 29% για νίκη.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δανία, που θα πραγματοποιήσει την πρώτη της πρόβα την Τρίτη όπως και η Κύπρος. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Αυστραλία και Γαλλία, ενώ αμέσως μετά έχει ανέβει το Ισραήλ μετά τη χθεσινή πρόβα. Στην έβδομη θέση, πλέον, βρίσκεται η Σουηδία με την εκκεντρική Felicia και το κομμάτι «My System». Στην πρώτη της πρόβα, η καλλιτέχνης εμφανίστηκε με την χαρακτηριστική μάσκα, στοιχείο που θα κρατήσει και στον Α’ ημιτελικό.

Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Φινλανδίας

Η Λίντα Μπράβα και ο Πιτ Πάρκονεν έχουν ξεσηκώσει ήδη το κοινό με το κομμάτι «Liekinheitin» και την εντυπωσιακή τους σκηνική παρουσία. Όπως αναφέρεται στο eurovisionfun.com, στο σκηνικό που έχει στηθεί, η Λίντα στέκεται μόνη της στην έρημη σκηνή αυτού που κάποτε ήταν ορχήστρα. Τώρα, είναι γεμάτη με τις αναποδογυρισμένες καρέκλες και τις βάσεις για παρτιτούρες. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η ξύλινη κατασκευή όπου κάθεται ο Πιτ. Στις φωτογραφίες, που δόθηκαν στη δημοσιότητα, βλέπουμε την τραγουδίστρια να παίζει βιολί σε ένα φλεγόμενο σκηνικό και το καλλιτεχνικό της ταίρι να την παρακολουθεί.

Η πρώτη πρόβα του Akyla

Ο Έλληνας εκπρόσωπος της 70ής διοργάνωσης ανέβηκε στη σκηνή του Stadthalle πραγματοποιώντας την πρώτη πρόβα της ελληνικής αποστολής. Ο Akylas ερμήνευσε το «Ferto» με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού. Ο καλλιτέχνης, στη σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης). Μετά, σαν παράβαση, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης. Ντυμένος σε πορτοκαλί και μαύρο, ο Ακύλας μεταμορφώνεται σε μια «τίγρη». Όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες από την πρόβα, δεν περιορίζεται σε μια απλή σκηνική παρουσία, αλλά ενσωματώνει και ένα απρόσμενο στοιχείο κίνησης στο act του: εμφανίζεται πάνω σε πατίνι. Η δεύτερη τεχνική πρόβα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου.

