Eurovision: 10 πράγματα που δεν πρέπει να χάσετε στη φετινή διοργάνωση

Τα 70 της χρόνια γιορτάζει η Eurovision, φέτος, με τη διοργάνωση να απασχολεί και να συζητιέται ιδιαίτερα. 12, 14 και 16 Μαΐου 2026, στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, θα ανάψουν τα φώτα και οι παρουσιαστές Βικτόρια Σβαρόφσκι και Μίχαελ Οστρόφσκι θα υποδεχτούν τους εκπροσώπους από τις 35 χώρες που συμμετάσχουν.

Ο Akylas με το «Ferto» βρίσκεται από την Παρασκευή στην Αυστρία, με όλη την ελληνική αποστολή, και χθες πραγματοποίησε την πρώτη τεχνική πρόβα. Με αέρα νικητή και τα προγνωστικά με το μέρος του, αφού έχει κλειδώσει στη δεύτερη θέση αφήνοντας πίσω φαβορί όπως η Δανία και η Γαλλία, ετοιμάζεται πυρετωδώς για να εντυπωσιάσει τους πάντες.

Έπειτα από χρόνια, η Ελλάδα φουλάρει τις μηχανές για την πρώτη θέση και αναμένουμε με ανυπομονησία τα live σόου. Έτσι, συγκεντρώσαμε δέκα στιγμές που δεν πρέπει να χάσετε στη φετινή διοργάνωση προκειμένου να μπείτε σε ρυθμό… Eurovision και να ζήσετε το ταξίδι με τον Akyla!

Η γενική πρόβα για τον Α’ ημιτελικό θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου, μία ημέρα πριν από το live σόου της Τρίτης όπου συμμετάσχει η Ελλάδα. Το εν λόγω κομμάτι μπορεί να μην προβάλλεται, ωστόσο πάντα δίνονται στη δημοσιότητα αποσπάσματα. Είναι μεγάλης σημασίας, καθώς σε αυτό το σημείο βαθμολογούν οι κριτικές επιτροπές. Την Τρίτη 12 Μαΐου, στις 22.00 ώρα Ελλάδος, θα παρακολουθήσουμε τον Α’ ημιτελικό. Ο Akylas διαγωνίζεται με το «Ferto» στην τέταρτη θέση. Ο εκπρόσωπός μας θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τον πολυπόθητο τελικό. Το ίδιο βράδυ, στην έβδομη θέση, θα δούμε τους καλλιτέχνες της Φινλανδίας να ανεβαίνουν στο stage. Οι Λίντα Μπράβα και Πάρκονεν αναμένεται να συνεπάρουν το κοινό με το κομμάτι «Liekinheitin», ενώ θεωρούνται το μεγάλο φαβορί και ο βασικός μας αντίπαλος σύμφωνα με τα προγνωστικά.

4. Στον Α’ ημιτελικό συμμετέχει και το Ισραήλ, που έχει ξεσηκώσει τη φετινή σεζόν θύελλα αντιδράσεων. Ιρλανδία, Ισλανδία, Σλοβενία, Ολλανδία και Ισπανία, έχουν αποσύρει τη συμμετοχή τους από τη φετινή Eurovision και μποϊκοτάρουν τον θεσμό λόγω της προαναφερθείσας εξέλιξης.

5. Την Πέμπτη 14 Μαΐου, στις 22.00 ώρα Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί ο Β’ ημιτελικός με 15 χώρες να λαμβάνουν μέρος.

6. Στην όγδοη θέση θα απολαύσουμε την εκπρόσωπο της Κύπρου, Antigoni, με το κομμάτι «Jalla».

7. Στην 10η θέση θα διαγωνιστεί η Δανία με τον Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ και το κομμάτι «Før vi går hjem», που έχει βρει τους δικούς του υποστηρικτές.

8. Τα μεσάνυχτα, μετά το τέλος του ημιτελικού, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των χωρών στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

9. Ο τελικός της 70ης διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου, στις 22.00. Θα συμμετάσχουν 25 χώρες: η διοργανώτρια χώρα Αυστρία, οι «Big4» και οι δέκα συμμετοχές με την υψηλότερη κατάταξη από κάθε έναν από τους δύο ημιτελικούς.

10. Η Klavdia θα ανακοινώσει το 12άρι της χώρας μας ως η περσινή εκπρόσωπος που μάγεψε με την «Αστερομάτα».

