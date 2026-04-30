Eurovision: Ανεβαίνει κι άλλο ο Akylas στα προγνωστικά – Οι σημαντικές ημερομηνίες

Τις μηχανές έχει φουλάρει ο Akylas για τη Eurovision και φαίνεται ότι η προετοιμασία όλων αυτών των μηνών, η εξωστρέφειά του, το promo tour του στην Ευρώπη, αποφέρουν καρπούς. Αν και ο εκπρόσωπος της χώρας μας είχε μία σχετικά σταθερή πορεία στις στοιχηματικές εταιρείες και τα προγνωστικά, τα τελευταία 24ώρα ανεβαίνει επικίνδυνα με το «Ferto».

Έτσι, ενώ βρισκόταν στην τέταρτη θέση, πλέον έχει ανέβει στην τρίτη και «απειλεί» έντονα τον εκπρόσωπο της Δανίας, που είναι δεύτερος. Χαρακτηριστικά, ο Akylas με το «Ferto» σημειώνει πλέον 10% ποσοστό νίκης ενώ ο Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ και το κομμάτι «Før vi går hjem» μόλις 11%.

Στην πρώτη θέση, σταθερά, φιγουράρει η Φινλανδία με τους Λίντα Μπράβα και Πιτ Πάρκονεν να έχουν ξεσηκώσει το κοινό με το κομμάτι «Liekinheitin» και την εντυπωσιακή τους σκηνική παρουσία. Η Γαλλία «έπεσε» στην τέταρτη θέση και, όπως αποδεικνύεται εδώ και καιρό, αυτές είναι οι τέσσερις χώρες που θα «μονομαχήσουν» για την πρώτη θέση και το έπαθλο της φετινής Eurovision.

Οι πρόβες που μπορούν να ανατρέψουν την κατάταξη

Η ελληνική αποστολή αναχωρεί για τη Βιέννη αύριο, ωστόσο οι πρόβες θα ξεκινήσουν στις 2 Μαΐου. Ο Akylas θα ανέβει στο stage σε λίγα 24ώρα και ο Φωκάς Ευαγγελινός θα έχει την ευκαιρία να δει πώς αποδίδεται τηλεοπτικά η εμφάνιση προκειμένου να προχωρήσει στις πρώτες διορθώσεις.

Η δεύτερη πρόβα της Ελλάδας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Μαΐου. Κατόπιν, θα ακολουθήσουν οι πρόβες με τα κοστούμια του Α’ ημιτελικού, οι οποίες έχουν οριστεί για τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

Οι εν λόγω πρόβες παίζουν πάντα καθοριστικό ρόλο στην αναδιαμόρφωση της κατάταξης, αφού τα πλάνα που διαρρέονται δίνουν «ψωμί» στους Eurofans για σχολιασμό.

Την Τρίτη 12 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί, ακόμη, η τρίτη dress rehearsal και το ίδιο βράδυ θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Ο καλλιτέχνης της χώρας μας θα προσπαθήσει να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, με το εισιτήριο για τον τελικό να θεωρείται… εύκολη υπόθεση.

