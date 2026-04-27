Eurovision 2026: Ο Zeljko Joksimovic έδωσε στο «Ferto» του Akylas βαλκανικό χαρακτήρα

Στη δημοσιότητα δόθηκε μία εναλλακτική προσέγγιση της ελληνικής συμμετοχής για τη φετινή Eurovision, η οποία φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου Σέρβου καλλιτέχνη Zeljko Joksimovic.

Η νέα αυτή εκδοχή του «Ferto» απομακρύνεται από τον αρχικό ήχο του τραγουδιού, υιοθετώντας μια ενορχήστρωση όπου η τρομπέτα αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, προσδίδοντας στο κομμάτι βαλκανικό χαρακτήρα.

Η κυκλοφορία αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της υπόσχεσης που είχε δώσει ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής του στην ΕΡΤ. Ο Joksimovic, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με το ελληνικό κοινό, εξέφρασε με αυτόν τον τρόπο, για ακόμη μία φορά, τη στήριξή του στη συμμετοχή της Ελλάδας για τον διαγωνισμό του 2026.

https://www.instagram.com/reel/DXo_gdpD8KN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Zeljko Joksimovic δεν θεωρείται τυχαία μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία της Eurovision. Ως μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες της σερβικής μουσικής σκηνής, έχει καταφέρει να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στον θεσμό μέσα από πολλαπλούς ρόλους.

Η προσωπική του διαδρομή στη σκηνή του διαγωνισμού περιλαμβάνει δύο από τις πιο αξιοσημείωτες συμμετοχές των τελευταίων δεκαετιών. Το 2004 κατέκτησε τη δεύτερη θέση με το εμβληματικό «Lane Moje», ενώ το 2012 επέστρεψε ως ερμηνευτής με το «Nije Ljubav Stvar», τερματίζοντας στην τρίτη θέση της τελικής κατάταξης. Παράλληλα με την προσωπική του δισκογραφία, έχει υπογράψει ως συνθέτης μερικές από τις πιο επιτυχημένες μπαλάντες του διαγωνισμού, όπως το «Lejla» για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη το 2006, το «Oro» για τη Σερβία το 2008, και το «Adio», με το οποίο ο Knez εκπροσώπησε το Μαυροβούνιο στον διαγωνισμό του 2015.

Παράλληλα, το 2008, όταν ανέλαβε την συν-παρουσίαση του διαγωνισμού στο Βελιγράδι. Η εμπλοκή του με τη φετινή ελληνική συμμετοχή προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στη μακρόχρονη σχέση του με τη Eurovision, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως έναν από τους σημαντικότερους «αρχιτέκτονες» του βαλκανικού ήχου στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες του eurovisionfun.com

