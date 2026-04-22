Akylas: Το «Ferto» έγινε βιντεοπαιχνίδι - Πώς μπορείτε να παίξετε

Μία πρωτότυπη ψηφιακή διάσταση αποκτά η φετινή ελληνική παρουσία στη Eurovision 2026 αποκτά με τον Akyla και το τραγούδι «FERTO» μετατρέπονται σε ένα retro βιντεοπαιχνίδι, εμπνευσμένο από την αισθητική των arcade της δεκαετίας του ’80 και ’90.

«Shake it, Akylas»

Στην πρώτη οθόνη του παιχνιδιού εμφανίζονται σε 8-bit μορφή η Κλαυδία, ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου. Οι τρεις καλλιτέχνες, με τα δικά τους χαρακτηριστικά στιχάκια/μηνύματα, απευθύνονται στον Akyla, στέλνοντας ευχές και δίνοντας τον τόνο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, σε μια συμβολική σύνδεση παρελθόντος και παρόντος της ελληνικής συμμετοχής.

Στιγμιότυπο από το βιντεοπαιχνίδι

«Αχ αστέρι μου, Akyla», λέει η Κλαυδία, «Shake it, Akylas», ο Σάκης Ρουβάς και «You are my number one», η Έλενα Παπαρίζου.

Retro αισθητική στο σήμερα

Το παιχνίδι υιοθετεί πλήρως τη λογική των παλιών «ουφάδικων», με pixel γραφικά, 2D κίνηση και χαρακτηριστικά ηχητικά εφέ. Την εμπειρία συμπληρώνει μια 8-bit εκδοχή του τραγουδιού «FERTO», που λειτουργεί ως βασικό soundtrack, ενισχύοντας το νοσταλγικό στοιχείο.

Ήδη από το video clip, ο Akylas είχε υιοθετήσει τη συγκεκριμένη retro αισθητική και τα pixel γραφικά, ένα στοιχείο που το κοινό ξεχώρισε και αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.

Πού θα βρείτε το παιχνίδι

Το arcade game του «Ferto» είναι διαθέσιμο online, επιτρέποντας στους χρήστες να μπουν απευθείας στον κόσμο του παιχνιδιού μέσα από τον υπολογιστή ή το κινητό τους.

Δείτε και παίξτε εδώ: eurovision.ert.gr/fertothegame/

Η ελληνική συμμετοχή στη σκηνή

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα καταγράφει ισχυρή παρουσία στις στοιχηματικές προβλέψεις, όπου βρίσκεται στην 5η θέση, ενώ οι αποκαλύψεις γύρω από την εμφάνιση ανεβάζουν τον πήχη των προσδοκιών.

Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού, στις 12 Μαΐου, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό του διαγωνισμού.

