Ο Akylas στο Newsbomb.gr: «Ελπίζω ότι οι κόποι μας θα ανταμειφθούν»

Την 1η Μαϊου, ο Akylas, ο Φωκάς Ευαγγελινός και όλη η ελληνική αποστολή ξεκινούν επίσημα το ταξίδι για τη Eurovision αφού θα βρεθούν στη Βιέννη για την 70η διοργάνωση. Έχοντας δουλέψει σκληρά και όντες έτοιμοι να παρουσιάσουν κάτι εντυπωσιακό, προσδοκούν -όπως και όλοι μας άλλωστε- μία εξαιρετική θέση.

Ο εκπρόσωπός μας και ο creative director, λίγες ημέρες πριν αναχωρήσουν για τη διοργανώτρια πόλη, μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου της ΕΡΤ την Τρίτη και μοιράστηκαν σκέψεις και συναισθήματα. Ο MR. Ferto, μιλώντας στο Newsbomb.gr, αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έχει γίνει αλλά και στο τι προσδοκά: «Εγώ και όλη η ομάδα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Ξεπερνάμε τα όριά μας και ελπίζω ότι οι κόποι μας θα ανταμειφθούν».

«Γούρι είναι οι άνθρωποι που έχω δίπλα μου, με στηρίζουν τόσο καιρό! Βέβαια σκεφτόμουν και ένα μενταγιόν με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είναι η εθνική μας σταρ», δήλωσε επίσης αναφορικά με το γούρι του.

https://www.instagram.com/reel/DXZvTDCCoY9/

«Είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να μεταφέρει όμορφα συναισθήματα. Μού στέλνουν πολλά μηνύματα και με συγκινούν, αν έπρεπε όμως να ξεχωρίσω ένα θα ήταν εκείνο από ένα παιδί. Μου έστειλε και μου είπε τραγουδούσες στον δρόμο, δούλευες σε κουζίνες και τώρα είσαι στη Eurovision. “Τώρα νιώθω ότι μπορώ να το κάνω κι εγώ”, μού τόνισε. Νιώθω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που ήθελα να κάνω μέσα από το “ταξίδι” μου στον διαγωνισμό. Το να εμπνεύσω πραγματικά, παιδιά που το έχουν ανάγκη. Που μπορεί να μην είναι από μεγάλες οικογένειες, να μην προέρχονται από “λεφτά”. Ότι πραγματικά αν πιστέψεις στον εαυτό σου και αν δουλέψεις σκληρά, μπορεί να ανταμειφθείς. Μπορείς να ανταμειφθείς κάποια στιγμή. Ήμουν και εγώ ένα παιδί το οποίο είχα ανάγκη να βλέπω έναν τέτοιο άνθρωπο να κάνει αυτά που ονειρεύεται. Και πραγματικά ελπίζω να βοηθήσω έστω και στο ελάχιστο ένα παιδί να πιστέψει λίγο παραπάνω στον εαυτό του», τόνισε σε ερώτηση που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενώ σε άλλο σημείο συγκίνησε λέγοντας: «Το ότι πληρώνω το ενοίκιο μου από τη μουσική είναι για μένα επιτυχία»!

https://www.instagram.com/p/DXZoYX6lvTm/

Τα άγχη της μητέρας του

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο καλλιτέχνης, αναφερόμενος στη μητέρα του, εξήγησε: «Αυτή την στιγμή αγχώνεται για το αν το παιδί της είναι καλά, αν τρώει, αν κοιμάται… Πέρασα και μία περιπέτεια με την υγεία μου, το οποίο την τάραξε. Είχα μία πολύ δύσκολη περίπτωση αμυγδαλίτιδας, έπρεπε να κάνω ένα μικρό χειρουργείο. Ευτυχώς όμως είμαι καλά. Μην αγχώνεστε, όλα θα πάνε τέλεια. Αλλά όπως κάθε μάνα, αγχώνεται για την υγεία μου».

Οι αποκαλύψεις από τον Φωκά Ευαγγελινό

Ο creative director αποκάλυψε ότι στη σκηνή της Eurovision τον Ακύλα θα πλαισιώνουν οι ηθοποιοί Παρθένα Χοροζίδου και Χρήστος Νικολάου, αλλά και οι χορευτές Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνος Καρυπίδης. «Αυτοί είναι τέσσερις χαρακτήρες που θα συναντήσουν τον ήρωά μας στην τρίλεπτη παρουσία μας στη σκηνή. Κρατάμε πάντα τον ήρωα-τον χαρακτήρα που δημιούργησε ο Ακύλας από το video game», είπε χαρακτηριστικά.

Οι αγαπημένες του συμμετοχές

Ο τραγουδιστής αν έπρεπε να δώσει το 12άρι του θα ήταν στην Κύπρο. «To 12άρι μου θα το έδινα στην Αντιγόνη που εκπροσωπεί την Κύπρο και όχι στα παιδιά από τη Φινλανδία γιατί είναι καλά παιδιά, κάνουμε πολλή πλάκα, αλλά είναι ανταγωνιστές (γέλια)», δήλωσε.

Διαβάστε επίσης