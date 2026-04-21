Eurovision: 3 αποκαλύψεις για την εμφάνιση του Akyla στη σκηνή

Η καρδιά της Eurovision «χτύπησε» στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, την Τρίτη, καθώς οι πρωταγωνιστές της ελληνικής συμμετοχής, ο Akylas και ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός, μίλησαν στο πλαίσιο της καθιερωμένης press day που διοργάνωσε η ΕΡΤ.

Ο Akylas, που δήλωσε ενθουσιασμένος για τη συμμετοχή του, αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο μήνυμα του «Ferto», επισημαίνοντας ότι το θέμα του τραγουδιού είναι η απληστία και ο υπερκαταναλωτισμός, καθώς και η διαρκής ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας.

Πρόκειται, όπως είπε, για μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, την ευθύνη απέναντι σε όσους πίστεψαν όταν δεν υπήρχε τίποτα και μια υπενθύμιση πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.

Ωστόσο, έγιναν και κάποιες σημαντικές αποκαλύψεις για όσα θα δούμε στο stage.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός αποκάλυψε ότι στη σκηνή της Eurovision τον Akyla θα πλαισιώνουν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου, Κωνσταντίνος Καρυπίδης. «Κρατάμε πάντα τον χαρακτήρα που δημιούργησε ο Akylas μαζί με την ομάδα του, στο video game», τόνισε ο Φωκάς Ευαγγελινός για το act. Για το styling της εμφάνισης, ο τραγουδιστής αρκέστηκε να αποκαλύψει ότι θα είναι έκπληξη και πως πρόκειται για μία εξέλιξη της εικόνας που έχει ήδη παρουσιάσει.

Να σημειωθεί ότι η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους δύο ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου, καθώς και τον τελικό της Eurovision, στις 16 Μαΐου 2026, στις 22.00, απευθείας από την ΕΡΤ1. Υπενθυμίζεται ότι ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση, στον Α’ ημιτελικό της Eurovision 2026, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026. Η Klavdia θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής επιτροπής και το 12άρι.

