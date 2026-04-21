Eurovision 2026: Οι δύο γνωστοί ηθοποιοί που θα ανέβουν στη σκηνή με τον Akyla
Τι αποκάλυψε ο Akylas στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η ΕΡΤ;
Το μεσημέρι της Τρίτης, ο Akylas συναντήθηκε με δημοσιογράφους στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν αναχωρήσει για την Αυστρία.
Ευδιάθετος και χαμογελαστός, με τον Φωκά Ευαγγελινό στο πλευρό του, αποκάλυψαν ότι στη σκηνή της Eurovision θα ανέβουν μαζί του δύο γνωστοί ηθοποιοί. Πρόκειται για την Παρθένα Χοροζίδου και τον Χρήστο Νικολάου.
Όπως τόνισε ο Φωκάς Ευαγγελινός, ήθελαν δύο ηθοποιούς λόγω της εκφραστικότητας τους. Φυσικά, θα υπάρχουν και δύο χορευτές.
