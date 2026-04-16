Akylas: Έκανε guest εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ

Το φαινόμενο Akylas έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας, καθώς οι περισσότεροι περιμένουν με ανυπομονησία να τον δουν στην σκηνή της Eurovision να εκπροσωπεί το χώρα μας, με το εκρηκτικό του τραγούδι «Ferto», ωστόσο ο νεαρός τραγουδιστής φαίνεται πως διαθέτει κι άλλες αρετές.

Λίγο πριν εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, ο Akylas συμμετέχει για πρώτη φορά σε τηλεοπτική σειρά ως guest σε μια εμφάνιση που σχολιάστηκε αρκετά στα social media.

Έτσι, ο Akylas εμφανίστηκε στη σειρά «Το παιδί» της ΕΡΤ1 και έπαιξε τον εαυτό του, διατηρώντας την πραγματική του ταυτότητα.

Σε απόσπασμα του επεισοδίου που προβλήθηκε χθες την Τετάρτη (15.04.2026), ο τραγουδιστής εμφανίστηκε αρχικά να κοιμάται σε μία καντίνα, μετά από ένα ξέφρενο μπάτσελορ στο Νεοχώρι Αρκαδίας, λίγο πριν εμφανιστεί να τραγουδήσει στο γλέντι του γάμου της Τιτίκας και του Βαγγέλη.

Μάλιστα διατήρησε και το χαρακτηριστικό του στυλ αφού φορούσε μαύρα γυαλιά ηλίου, τον σκούφο του αλλά και ένα λευκό μπλουζάκι που έγραφε πάνω «αγκαλίτσα;»

