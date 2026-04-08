Ο Akylas εισβάλλει σε σειρά της ΕΡΤ1

Snapshot Ο Akylas κάνει guest εμφάνιση στη σειρά «Το Παιδί» της ΕΡΤ1 στις 15 και 16 Απριλίου.

Στο επεισόδιο, ο Akylas αγνοείται προσωρινά πριν από τον γάμο της Τιτίκας και του Βαγγέλη, προκαλώντας αναστάτωση στο Νεοχώρι.

Με τη βοήθεια των κατοίκων, ο Akylas εμφανίζεται εγκαίρως και ξεσηκώνει τους παρευρισκόμενους με το τραγούδι «Ferto».

Η εμφάνιση αυτή είναι η πρώτη τηλεοπτική συμμετοχή του Akylas σε σειρά, συνδυάζοντας την ενέργειά του με την κωμική σειρά της ΕΡΤ1. Snapshot powered by AI

Ο Akylas έχει αποκτήσει φανατικό κοινό από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στον εγχώριο τελικό της Eurovision. Ο καλλιτέχνης δεν σταματά να εκπλήσσει τους θαυμαστές του, ενώ επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη.

Με αφορμή ένα χαρμόσυνο γεγονός που ενώνει όλο το χωριό σε ένα μεγάλο γλέντι, ο Akylas κάνει μία guest εμφάνιση στη σειρά «Το Παιδί» της ΕΡΤ1, την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Απριλίου, στις 23.00.

Στο Νεοχώρι, η ώρα του πολυαναμενόμενου γάμου της Τιτίκας και του Βαγγέλη έχει φτάσει και όλο το χωριό βρίσκεται σε αναβρασμό για τις ετοιμασίες. Οι αναποδιές δεν αργούν να κάνουν την εμφάνισή τους, καθώς, μετά από ένα επεισοδιακό μπάτσελορ, ο τραγουδιστής για τον γάμο, ο Akylas, αγνοείται… Με τη βοήθεια των «ειδικών» στα μυστήρια του χωριού, του Δημήτρη και της Ανθούλας, όλα βαίνουν καλώς και ο Akylas εμφανίζεται εγκαίρως στο γλέντι, ξεσηκώνοντας τους πάντες με το «Ferto».

Λίγο πριν βρεθεί στη σκηνή της Eurovision εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ο Akylas κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά. Με την ξεχωριστή ενέργειά του, δένει απόλυτα με την παρέα του «Παιδιού», της πρωτότυπης κωμικής σειράς της ΕΡΤ1 σε σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία Στέφανου Μπλάτσου, που έχει κερδίσει το κοινό με το ιδιαίτερο ύφος και τους απολαυστικούς χαρακτήρες της.

