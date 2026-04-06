Eurovision: Ο Akylas με τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς και οι επόμενοι σταθμοί στην περιοδεία του

Ο Akylas συνεχίζει το ταξίδι του στην Ευρώπη και τις μοναδικέςσυναντήσεις…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Akyla, σε ένα διάλειμμα από τις εντατικές πρόβες του για τη Eurovision. O φετινός μας εκπρόσωπος συνάντησε τον εμβληματικό καλλιτέχνη και θρύλο της Eurovision, Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου 2026.

Ο Akylas, έχοντας ήδη γνωρίσει τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στη Σερβία τον περασμένο Φεβρουάριο, έσπευσε να υποδεχτεί τον κορυφαίο Σέρβο συνθέτη και ερμηνευτή, προσφέροντάς του ένα συμβολικό δώρο: το σκουφάκι που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του εκπροσώπου της Ελλάδας και του τραγουδιού «Ferto».

Οι δύο καλλιτέχνες συνομίλησαν σε θερμό κλίμα, με τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς να δίνει θερμές ευχές στον Akyla για καλή επιτυχία στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού στη Βιέννη, υπενθυμίζοντας με νόημα το προσωνύμιο «Akyla Fertovic» που του έχει δώσει.

Με λιγότερο από ένα μήνα να απομένει για την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής για τη Βιέννη, ο Akylas συνεχίζει δυναμικά την προετοιμασία για τη σκηνική παρουσίαση του «Ferto», καθώς και για την προώθηση της ελληνικής συμμετοχής. Το Σάββατο 4 Απριλίου ταξίδεψε στο Βέλγιο, όπου τον υποδέχτηκε η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του Akyla, ο πρόεδρος της Κοινότητας, Φίλιππος Κοτσαρίδης, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον εκπρόσωπο της Ελλάδας, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η πρέσβειρα της Ελλάδας στο Βέλγιο, Σοφία Γραμματά. Ο Akylas γνώρισε τους Έλληνες των Βρυξελλών, τραγούδησε ζωντανά το «Ferto» και τους ευχήθηκε καλό Πάσχα. Στο πλευρό του Akyla ήταν, μάλιστα, και η μητέρα του.

Επόμενος σταθμός είναι η Ολλανδία, όπου ο Akylas θα εμφανιστεί στο σόου «Eurovision In Concert 2026» στο Άμστερνταμ, το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου.

Novibet
