Κρήτη: Αντιδήμαρχος και ιδιοκτήτης ΚΥΔ εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Snapshot Η αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνελήφθησαν είκοσι άτομα, μεταξύ αυτών δύο λογιστές, τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος ορεινού δήμου.

Η επιχείρηση περιελάμβανε έφοδο σε Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων στον Άγιο Ιωάννη Ηρακλείου, με συλλήψεις του ιδιοκτήτη και της υπεύθυνης.

Το κύκλωμα απέσπασε παράνομα επιδοτήσεις αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι συλλήψεις έγιναν σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι στο πλαίσιο του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Snapshot powered by AI

Η έρευνα του Ελληνικού FBI οδήγησε στη σημερινή αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι διωκτικές αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη είκοσι ατόμων στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές καθώς και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων, οι οποίοι φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος ορεινού δήμου.

Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκε έφοδος σε Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και την υπεύθυνη του κέντρου.

Η μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Δευτέρας είχε ως στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας κατάφερναν με παράνομους τρόπους να εξασφαλίζουν επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, με οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ. Οι 20 συλλήψεις έγιναν σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου.

Διαβάστε επίσης