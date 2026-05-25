Τσουκαλάς για κόμμα Τσίπρα: Η μάχη δεν είναι Ρεάλ - Μπαρτσελόνα

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ δεν θα καταθέσει σήμερα πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να το κάνει στο μέλλον όταν κριθεί αναγκαίο.

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχίες στη διαχείριση θεσμών, οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής, επισημαίνοντας την αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει προοδευτικό και κεντροαριστερό κόμμα, υποστηρίζει τη δημοκρατία και την προστασία της πρώτης κατοικίας, και προωθεί συλλογικές συμβάσεις εργασίας με μονομερή προσφυγή στη διαιτησία.

Ο Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί το πραγματικό αντίβαρο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και απορρίπτει την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής, επισημαίνοντας τη σύγκρουση δύο κόσμων με διαφορετικές αξίες.

Σχετικά με τις παρακολουθήσεις, το ΠΑΣΟΚ αναμένει εξελίξεις και κατηγορεί την κυβέρνηση για ψεύδη και οργανωμένη παρακολούθηση μέσω ΕΥΠ και κακόβουλου λογισμικού Predator, ενώ επισημαίνει παραβιάσεις των αποφάσεων του ΣτΕ. Snapshot powered by AI

Δεν θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ σήμερα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Παράλληλα, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο το υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού για τα χρώματα του νέου πολιτικού φορέα, λέγοντας πως «η μάχη δεν είναι Ρεάλ - Μπαρτσελόνα».

Τι είπε για την πρόταση μομφής

Ο κ. Τσουκαλάς, σημείωσε πως «δεν πρόκειται να δούμε κάτι τέτοιο σήμερα. Αυτές οι ενέργειες δεν προαναγγέλλονται, αλλά γίνονται όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα πολύ χρήσιμο και κρίσιμο εργαλείο, το οποίο όμως έχει έναν περιορισμό ως προς τη συχνότητα χρήσης του. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες αποκαλύψεις που έρχονται».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι «βλέπουμε μια κυβέρνηση που δεν αποτυγχάνει μόνο στο κομμάτι της υπεράσπισης των θεσμών -όπου η ζημιά είναι ανυπολόγιστη μετά το "κουκούλωμα" δύο σκανδάλων χωρίς καμία αιτιολογία-, αλλά αποτυγχάνει και στην οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Όταν η κυβέρνηση προβλέπει με το μεσοπρόθεσμο ότι θα μειωθούν οι επενδύσεις και ο ρυθμός ανάπτυξης και όταν σε όλη την Ευρώπη συμβαίνουν εντελώς διαφορετικά πράγματα, οφείλουμε να αντιδράσουμε. Για παράδειγμα, στην Ισπανία, στις 20 Μαρτίου ανακοινώθηκε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, γεγονός που οδήγησε σε μείωση του πληθωρισμού τον Απρίλιο. Στη χώρα μας, αντίθετα, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 1,5% σε σχέση με τον Ιανουάριο. Δεν υπάρχει άλλη χώρα με τόσο μεγάλη αύξηση. Επομένως όλες οι απαραίτητες ενέργειες θα γίνουν την κατάλληλη στιγμή».

Σχολιάζοντας την κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση έχει συσσωρεύσει μεγάλα εσωτερικά ζητήματα. Δεν είναι μόνο ο κ. Σαμαράς που βρίσκεται ήδη εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Η βάση της Νέας Δημοκρατίας δεν αντέχει άλλο τη μετάλλαξη σε ένα κόμμα όμηρο της ακροδεξιάς. Δεν υπάρχει "κέντρο και Άδωνις Γεωργιάδης", δεν υπάρχει "κέντρο και τοξικότητα", δεν υπάρχει "κέντρο και πόλωση με διχασμό"».

Για τα περί «αριστερής στροφής» του ΠΑΣΟΚ

Σχετικά με την κριτική περί «αριστερής στροφής» του ΠΑΣΟΚ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως «δεν θεωρώ ότι είναι ορθή αυτή η κριτική . Το να υπερασπίζεσαι τη δημοκρατία δεν σε καθιστά "αριστερό" ή "δεξιό", είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση. Το να μην θέλουμε να κλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή το να μην επιθυμούμε τη συγκάλυψη ενός σκανδάλου όπου κάποιοι παρακολουθούσαν τις ένοπλες δυνάμεις, είναι καθήκον μας. Προφανώς, παραμένουμε ένα προοδευτικό, κεντροαριστερό κόμμα, μια αριστερά της ευθύνης και της προοπτικής. Όταν η Νέα Δημοκρατία προκρίνει τους πλειστηριασμούς και την παράδοση των πολιτών στα funds, εμείς προτάσσουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Όταν εκείνοι επιλέγουν την καθηλωμένη αγοραστική δύναμη και τους μισθούς Βουλγαρίας, εμείς λέμε ότι πρέπει να έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και πραγματικές αυξήσεις μισθών, αντίστοιχες με την κερδοφορία των επιχειρήσεων».

Στο ίδιο θέμα, πρόσθεσε ότι «όσον αφορά την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στον επισιτισμό που υπέγραψε το Υπουργείο Εργασίας, πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, η οποία άλλωστε αποτελούσε δική μας, πάγια θέση. Είναι η ίδια σύμβαση που ίσχυε και επεκτείνεται. Ωστόσο, αυτό που εμείς διεκδικούμε παράλληλα είναι η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία. Πέρυσι είχαμε λιγότερες συλλογικές συμβάσεις από ό,τι πρόπερσι, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτός ο θεσμός ισχύει και προστατεύεται. Στη χώρα μας, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμη τη μονομερή προσφυγή και ακύρωσε στο παρελθόν τους νόμους που προσπάθησαν να την καταργήσουν. Η κυβέρνηση, όμως, ήρθε εκ νέου και την κατάργησε ξανά. Φαίνεται ότι δεν αρέσει στην κυβέρνηση το ΣτΕ όταν μιλάει για τις υποκλοπές, για τις συλλογικές συμβάσεις ή τα αναδρομικά των συνταξιούχων».

Αναφορικά με τη δημιουργία των νέων κομμάτων, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «ο κόσμος επιλέγει πάντα το γνήσιο». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο κ. Τσίπρας «έχει ταυτιστεί με την πιο μεγάλη ήττα που έχει εισπράξει αντιπολίτευση στη χώρα μας. Γι’ αυτό τον λόγο, βλέπουμε και το πώς περιβάλλεται για αυτή τη "μη σύγκρουση" με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία χτυπάει αυτόν που φοβάται πραγματικά. Ο κόσμος, όμως, έχει και αισθητήριο και πολιτικό ένστικτο, και γι' αυτό θα επιλέξει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι «είναι ξεκάθαρο πλέον ότι απέναντι σε μια κυβέρνηση με καθεστωτικά χαρακτηριστικά, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης στέκονται ως το πραγματικό αντίβαρο. Όλα τα μεγάλα θέματα τα βάλαμε εμείς στο τραπέζι: το ζήτημα των τραπεζών και των δανείων το ανέδειξε ο Ανδρουλάκης, το θέμα των συλλογικών συμβάσεων και των ωρών απασχόλησης το έβαλε το ΠΑΣΟΚ, το ζήτημα της ακρίβειας και η πρόταση για μείωση του ΦΠΑ ξεκίνησε από εμάς. Είναι πολύ καθαρό ότι τα προσωποπαγή κόμματα που δημιουργούνται ερήμην των κοινωνικών διεργασιών και αναγκών δεν θα έχουν διάρκεια».

Κληθείς να σχολιάσει την επικοινωνιακή στρατηγική του κ. Τσίπρα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι δεν πιστεύει στην ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής.

«Δεν πιστεύω στην ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής. Η μάχη δεν είναι Ρεάλ-Μπαρτσελόνα. Είναι σύγκρουση δύο κόσμων. Ο κόσμος της προόδου με το ΠΑΣΟΚ, ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη ΝΔ του Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως «όταν παραδίνεσαι στο μάρκετινγκ, σημαίνει ότι υποτιμάς την πολιτική ουσία. Εμείς θεωρούμε ότι οι συγκρούσεις με τη Νέα Δημοκρατία είναι πολιτικές, ιδεολογικές και αξιακές. Εδώ συγκρούονται δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι: από τη μία, ένας κόσμος της προόδου, που θέλει διατηρήσιμη ανάπτυξη, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, πραγματικές μεταρρυθμίσεις και ένα ισχυρό, σύγχρονο κοινωνικό κράτος και από την άλλη, η βαθιά συντήρηση, οι υποκλοπές, ο αυταρχισμός, οι ανισότητες και η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων».

Τέλος, αναφορικά με την προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις παρακολουθήσεις, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «περιμένουμε τις εξελίξεις σύντομα. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει ενημερώσει και αναφέρεται αποκλειστικά στη διάταξη η οποία είναι απλά ένας αριθμός . Όμως, το ΣτΕ αναφέρει ρητά στην απόφασή του ότι απαιτείται η χορήγηση τόσο της διάταξης όσο και του αντιγράφου της αίτησης, ώστε να φαίνονται οι λόγοι της παρακολούθησης. Το πιο εξοργιστικό όμως είναι ότι από τις δηλώσεις του κ. Δεμίρη προκύπτει ότι μπορεί και οι παρακολουθήσεις των υπολοίπων, του κ. Γεωργιάδη, του κ. Χατζηδάκη, να έγιναν μετά από προφορική εντολή. Υπήρχε, δηλαδή, ένα οργανωμένο κέντρο, ένας μηχανισμός που στοχοποιούσε και παρακολουθούσε συστηματικά. Είναι αδιανόητο ο κ. Φλωρίδης, να αναρωτιέται δημόσια "τι ανάγκη είχε η κυβέρνηση να παρακολουθεί με το Predator, αφού παρακολουθούσε ήδη μέσω της ΕΥΠ;". Δεν έχει καταλάβει ο κ. Φλωρίδης ότι η ΕΥΠ παρακολουθεί μόνο τις τηλεφωνικές κλήσεις μέσω του παρόχου, ενώ το κακόβουλο λογισμικό ανοίγει την κάμερα, υποκλέπτει φωτογραφίες, αρχεία και καταγράφει ολόκληρη τη ζωή του στόχου. Επιπλέον, μας έλεγαν ψέματα ότι οι κοινοί στόχοι ΕΥΠ και Predator ήταν μόνο 11, ενώ αποδείχθηκε από τα στοιχεία της ΑΔΑΕ ότι είναι τουλάχιστον 27. Μιλάμε για μια κυβέρνηση που είναι και αδιάβαστη και λέει ψέματα».