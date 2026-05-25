Χαρδαλιάς: Το δημογραφικό απαιτεί εθνική στρατηγική με διάρκεια και αλλαγή νοοτροπίας

Τη δημογραφική κρίση ως τη μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη πρόκληση για την ελληνική κοινωνία και οικονομία χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Αττικής μιλώντας στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

  • Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς χαρακτήρισε το δημογραφικό ως τη μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη πρόκληση για την Ελλάδα λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της μείωσης των γεννήσεων.
  • Επισήμανε ότι η δημογραφική συρρίκνωση έχει σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές συνέπειες, και προειδοποίησε για μείωση του πληθυσμού κατά 35% τα επόμενα 40 χρόνια αν δεν αναστραφεί η τάση.
  • Τόνισε την ανάγκη για μια εθνική στρατηγική με διάρκεια, στόχους και συνεργασία μεταξύ Πολιτείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και κοινωνίας.
  • Παρουσίασε τις δράσεις της Περιφέρειας Αττικής που στηρίζουν την οικογένεια, όπως η παροχή 117.000 vouchers για προσχολική εκπαίδευση και η κατασκευή νέων βρεφονηπιακών σταθμών.
  • Υπογράμμισε ότι η οικονομική σταθερότητα είναι απαραίτητη για τον οικογενειακό προγραμματισμό και κάλεσε σε άμεση, συντονισμένη δράση για την υποστήριξη της νέας γενιάς.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, μιλώντας στο Συνέδριο «Δημογραφικό 2026» παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και στο πλαίσιο της πέμπτης συνεχόμενης διοργάνωσης από τις “Next is Now” και “Dome Consulting”, εστίασε στη σοβαρότητα του δημογραφικού ζητήματος και στις σύνθετες προκλήσεις που αυτό συνεπάγεται για το μέλλον της χώρας. Παράλληλα, παρουσίασε τις δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής με στόχο τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση των δημογραφικών πιέσεων.

Ο κ. Χαρδαλιάς χαρακτήρισε το δημογραφικό ως ένα κρίσιμο εθνικό θέμα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «ένα ζήτημα που δεν είναι απλώς σημαντικό, αλλά καθοριστικό για το μέλλον της πατρίδας μας». Όπως τόνισε, το δημογραφικό συνιστά «τη μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα», ενώ υπογράμμισε ότι στη χώρα μας το φαινόμενο αποκτά ιδιαίτερη ένταση, λόγω της μεταβολής της ηλικιακής δομής του πληθυσμού και της συνεχούς αύξησης του ποσοστού των ηλικιωμένων.

Αναφερόμενος στις σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις της δημογραφικής συρρίκνωσης, ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε ότι οι συνέπειες είναι πολυεπίπεδες, ενώ επεσήμανε ότι η οικονομική κρίση και η υγειονομική δοκιμασία των τελευταίων ετών δημιούργησαν ένα περιβάλλον ανασφάλειας για τους νέους ανθρώπους, οδηγώντας πολλούς στη μη δημιουργία οικογένειας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα ανησυχητικά στοιχεία των επιστημονικών μελετών για την εξέλιξη του πληθυσμού, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «αν δεν αναστραφεί αυτή η τάση, στα επόμενα 40 χρόνια ο πληθυσμός της Ελλάδας θα έχει ελαττωθεί κατά 35%». Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε την ανάγκη για «μια συνολική, συνεκτική προσέγγιση, ενταγμένη σε μια σαφή εθνική στρατηγική. Μια στρατηγική με διάρκεια, στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Μια στρατηγική που θα ενώνει δυνάμεις: την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους θεσμικούς φορείς, αλλά και την ίδια την κοινωνία».

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε αναλυτικά και στις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας προς αυτή την κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι «αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για τη στήριξη της οικογένειας, με βασικό σύμμαχο τους ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ», ενώ πρόσθεσε ότι μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» έχουν διατεθεί περίπου 336 εκατ. ευρώ σε vouchers για την ένταξη παιδιών προσχολικής ηλικίας σε εκπαιδευτικές δομές. Όπως ανέφερε, «ήδη έχουν δοθεί 117.000 vouchers, που αντιστοιχούν σε σχεδόν 132.000 παιδιά, τα οποία φιλοξενούνται σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές, καθώς και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ». Παράλληλα αναφέρθηκε στις δράσεις της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση της οικογένειας, στην κατασκευή νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, αλλά και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης με έμφαση στους νέους γονείς. «Γιατί χωρίς οικονομική σταθερότητα, δεν μπορεί να υπάρξει οικογενειακός προγραμματισμός», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε: «Η στιγμή για δράση είναι τώρα. Με σχέδιο, με συνεργασία, με συνέπεια. Για μια κοινωνία που θα δίνει χώρο στη νέα γενιά να ονειρεύεται και να δημιουργεί».

