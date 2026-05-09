Διακήρυξη για το Δημογραφικό - Μήνυμα εθνικής αφύπνισης από το Διεθνές Συνέδριο στην Ιθάκη

Η Διακήρυξη αναγνωρίζει το δημογραφικό ως μείζονα στρατηγική πρόκληση που επηρεάζει τη δημόσια υγεία, την κοινωνική συνοχή, την οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαγενεακή δικαιοσύνη

Σωτήρης Σκουλούδης

Με κεντρικό μήνυμα ότι το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στρατηγικές προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ευρώπη, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Ιθάκη το Διεθνές Συνέδριο «Η Ελλάδα σε Δημογραφική Καμπή», υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, τον Δήμο Ιθάκης, το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών και την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής.

Επιστήμονες, εκπρόσωποι της Πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και διεθνών φορέων ανέδειξαν την ανάγκη για μια συνεκτική και μακροπρόθεσμη δημογραφική στρατηγική, με αιχμή τη στήριξη της οικογένειας, της περιφέρειας και των νέων ανθρώπων. Κορυφαία στιγμή του Συνεδρίου αποτέλεσε η υπογραφή της «Διακήρυξης της Ιθάκης», η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον δημόσιο διάλογο και τις πολιτικές αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης.

Η Διακήρυξη αναγνωρίζει το δημογραφικό ως μείζονα στρατηγική πρόκληση που επηρεάζει τη δημόσια υγεία, την κοινωνική συνοχή, την οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαγενεακή δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια μακροπρόθεσμη και συνεκτική δημογραφική στρατηγική.

Τη Διακήρυξη υπέγραψαν οι συνδιοργανωτές του Συνεδρίου, ο Δήμαρχος Ιθάκης κ. Διονύσης Στανίτσας, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων κ. Γιώργος Πατούλης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών κ. Λευτέρης Κεχαγιόγλου, ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών κ. Αντώνης Πολυδώρου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής κ. Μιχάλης Κουτσιλιέρης και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής κ. Κώνος Πάντος.

Από την πλευρά της Πολιτείας, σημαντικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για τη Δημοσιονομική Πολιτική, κ. Θάνο Πετραλιά, καθώς και από την Υφυπουργό Εσωτερικών κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη, οι οποίοι ανέδειξαν κρίσιμες πτυχές της δημογραφικής πρόκλησης και των επιπτώσεών της στη δημόσια πολιτική και τη λειτουργία του κράτους. Ο κ. Πετραλιάς, κατά την τοποθέτησή του με θέμα «Ο Αντίκτυπος της Δημογραφίας στην Οικονομική Ανταγωνιστικότητα», ανέδειξε τη στενή διασύνδεση των δημογραφικών εξελίξεων με τη μακροοικονομική σταθερότητα, την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. Από την πλευρά της, η κα Χαραλαμπογιάννη, με θέμα «Δημογραφική πρόκληση και Δημόσια Διοίκηση: Το ανθρώπινο δυναμικό στο επίκεντρο», υπογράμμισε τη σημασία ενός σύγχρονου και ανθεκτικού δημόσιου τομέα, ικανού να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και δημογραφικές ανάγκες, με επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Κατά την παρέμβαση του ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Γιώργος Πατούλης, υπογράμμισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον μείζον εθνικό και ευρωπαϊκό ζήτημα που απαιτεί διαρκή θεσμική εγρήγορση, συντονισμό πολιτικών και ουσιαστικές παρεμβάσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο και την οικογένεια. Όπως σημείωσε, η ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου με την υπογραφή της Διακήρυξης της Ιθάκης σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου διαλόγου και τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής για τη δημογραφική ανθεκτικότητα της χώρας. «Η Διακήρυξη της Ιθάκης δεν αποτελεί απλώς ένα κείμενο συμπερασμάτων, αλλά ένα κάλεσμα ευθύνης και συνεργασίας. Το δημογραφικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά. Απαιτεί εθνική στρατηγική, επένδυση στη δημόσια υγεία, στήριξη της οικογένειας, ενίσχυση των νέων ανθρώπων και ουσιαστικές πολιτικές για την περιφέρεια και τα μικρά νησιά», τόνισε χαρακτηριστικά.

