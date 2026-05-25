Παρασκευάς Άντζας: Την Τρίτη η κηδεία του στη Δράμα

Σε σοκ έχει βυθίσει τον κόσμο του αθλητισμού η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος τη Δευτέρα 25 Μαϊου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49ετών. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Δράμας, ενώ τα τελευταία χρόνια πάλευε με τη νόσο ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).

Όπως έγινε γνωστό, η εξόδιος ακολουθία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή θα τελεστεί αύριο Τρίτη (26/05) στις 17:00 στο Μοναστηράκι Δράμας, σε κλίμα βαθιάς θλίψης.

Το «παρών» θα δώσουν συγγενείς, φίλοι και ασφαλώς άνθρωποι του ποδοσφαίρου, αποχαιρετώντας για τελευταία φορά τον Παρασκευά Άντζα.

Διαβάστε επίσης