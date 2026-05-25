Χανιά: Νέα δεδομένα για την 3χρονη στο ΠΑΓΝΗ – Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη μητέρα

Τα τρία παιδιά φέρουν τραύματα, αλλά η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ανησυχία.

Ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση της 3χρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, καθώς η 25χρονη μητέρα της κατηγορείται πλέον για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Η 25χρονη οδηγήθηκε στο δικαστήριο λίγο μετά τις 12:00, ενώ νωρίτερα πέρασε και από το αυτόφωρο καθώς σύμφωνα με το neakriti.gr, φέρεται να έδωσε ψευδή στοιχεία στις αρχές, παραπλανώντας αρχικά την έρευνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ψευδή στοιχεία που έδωσε η 25χρονη οδήγησαν τις αρχές στο να ζητήσουν εξέταση DNA, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συγγενικές σχέσεις των παιδιών και το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσαν.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι αρχικές αναφορές περί τραυματισμού του παιδιού σε παιδική χαρά. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το συγκεκριμένο σενάριο δεν επιβεβαιώνεται. Αντιθέτως, πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή δεν υπάρχει καν παιδική χαρά, ενώ η εικόνα των τραυμάτων του παιδιού δεν παραπέμπει σε ατύχημα.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται και ο σύντροφός της

Στα Δικαστήρια Χανίων οδηγήθηκε και ο 30χρονος σύντροφός της, υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος φέρεται να είναι πατέρας ενός από τα τέσσερα παιδιά της. Ο ίδιος αντιμετωπίζει επίσης την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ο 30χρονος έφτασε στα δικαστήρια περίπου στις 13:30 και απολογείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.

Στο μικροσκόπιο και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της οικογένειας

Σημειώνεται πως στο «μικροσκόπιο» της Ασφάλειας Χανίων έχουν τεθεί και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της οικογένειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι τα δύο παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού. Οι ισχυρισμοί της εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές, στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Επίσης, άλλα τρία παιδιά της οικογένειας, μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή στο Νοσοκομείο Χανίων και βρίσκονται υπό προστασία και ιατρική παρακολούθηση στην παιδιατρική κλινική. Σύμφωνα με πληροφορίες, και αυτά φέρουν τραύματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.