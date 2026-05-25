Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και τα πρώτα «30άρια» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Ηλιοφάνεια και ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στις κεντροδυτικές περιοχές της Ευρώπης, εξαιτίας της μεταφοράς θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική και των αντικυκλωνικών συνθηκών που ενισχύουν περαιτέρω την άνοδο της θερμοκρασίας.

Στην Ελλάδα, το επόμενο 24ωρο, δηλαδή την Τρίτη, οι καιρικές συνθήκες θα ευνοήσουν την επικράτηση βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ. Παράλληλα, η απογευματινή αστάθεια θα είναι περιορισμένη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, αγγίζοντας κατά τόπους τους 31 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλου

Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις απογευματινές ώρες στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, στη Μακεδονία και πιθανόν στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια περίπου επίπεδα.

Την Πέμπτη, οι συνθήκες θα καταστούν περισσότερο ευνοϊκές για την εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων στην ηπειρωτική χώρα κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ το βράδυ σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας θα ενισχυθούν τοπικά έως και τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως τους 32 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά έως τους 28 βαθμούς.