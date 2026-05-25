Γιατί να μην βάζετε μπανάνα στα smoothies σας

Η μπανάνα στο smoothie αποκλείει ορισμένα οφέλη των μούρων.

Newsbomb

Γιατί να μην βάζετε μπανάνα στα smoothies σας
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι μπανάνες είναι υγιεινές, αλλά μπορεί να μην είναι το καλύτερο συστατικό για smoothies όταν στόχος σας είναι να λάβετε περισσότερες ευεργετικές φυτικές ενώσεις από τα μούρα.

Έρευνες δείχνουν ότι η προσθήκη μπανάνας σε ένα smoothie με μούρα μπορεί να μειώσει απότομα την απορρόφηση φλαβανολών από τον οργανισμό, μιας ομάδας ενώσεων που συνδέονται με την καρδιακή και μεταβολική υγεία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι «οι μπανάνες είναι κακές». Αυτό που λίγοι ξέρουν είναι πως περιέχουν υψηλά επίπεδα ενός ενζύμου, που ονομάζεται πολυφαινολική οξειδάση (PPO) και το οποίο μπορεί να διασπάσει τις φλαβανόλες όταν ορισμένα τρόφιμα αναμειγνύονται ή καταναλώνονται μαζί.

Γιατί οι μπανάνες μπορεί να μειώσουν ορισμένα οφέλη των smoothies

Το PPO είναι το ίδιο ένζυμο που εμπλέκεται στο μαύρισμα του φρούτου, όταν οι μπανάνες ή τα μήλα κόβονται και εκτίθενται στον αέρα. Σε μια ελεγχόμενη μελέτη, ερευνητές συνέκριναν ένα smoothie με βάση την μπανάνα, ένα smoothie με ανάμεικτα μούρα και μια κάψουλα φλαβανόλης. Το smoothie μπανάνας οδήγησε σε 84% χαμηλότερα μέγιστα επίπεδα μεταβολιτών φλαβανολών σε σύγκριση με την κάψουλα, ενώ το smoothie μούρων με χαμηλή περιεκτικότητα σε PPO παρήγαγε επίπεδα παρόμοια με την ομάδα ελέγχου.

Αυτό έχει σημασία επειδή οι φλαβανόλες βρίσκονται σε τρόφιμα όπως μούρα, μήλα, σταφύλια, κακάο, αχλάδια και τσάι. Δεν είναι απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως οι βιταμίνες, αλλά έρευνες έχουν συνδέσει την υψηλότερη πρόσληψη φλαβαν-3-όλης με καλύτερους καρδιομεταβολικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και της ρύθμισης του σακχάρου στο αίμα.

Αυτό σημαίνει ότι τα smoothie με μπανάνα είναι ανθυγιεινά;

Όχι. Οι μπανάνες εξακολουθούν να παρέχουν κάλιο, φυτικές ίνες, βιταμίνη Β6 και φυσικούς υδατάνθρακες και μπορούν να ενταχθούν σε μια υγιεινή διατροφή. Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε κάλιο και φυτικές ίνες και μπορούν να αποτελέσουν μέρος υγιεινών διατροφικών προτύπων για την καρδιά.

Το ζήτημα είναι ο συνδυασμός. Εάν το smoothie σας βασίζεται σε μούρα, κακάο, σταφύλια ή άλλα συστατικά πλούσια σε φλαβανόλες, η μπανάνα μπορεί να μειώσει την ποσότητα αυτών των φλαβανολών, την οποία θα απορροφήσει εν τέλει το σώμα σας. Αν φτιάχνετε ένα smoothie κυρίως για γεύση, θερμίδες, υφή ή υδατάνθρακες μετά την προπόνηση, η μπανάνα μπορεί να είναι ένα λογικό συστατικό.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορείτε να φάτε μια μπανάνα ξεχωριστά από ένα smoothie μούρων;

Πιθανώς, αλλά η μελέτη διαπίστωσε μειωμένα επίπεδα φλαβανολών ακόμη και όταν οι φλαβανόλες καταναλώθηκαν με ένα ποτό μπανάνας υψηλής περιεκτικότητας σε PPO χωρίς άμεση επαφή πριν από την πρόσληψη. Εάν η πρόσληψη φλαβανολών είναι ο στόχος, ίσως είναι καλύτερο να φάτε μπανάνα σε διαφορετική χρονική στιγμή.

Είναι οι κατεψυγμένες μπανάνες καλύτερες από τις φρέσκες μπανάνες γι’ αυτό;

Η κατάψυξη μπορεί να αλλάξει την υφή, αλλά δεν καθιστά τις μπανάνες φρούτο χαμηλής περιεκτικότητας σε PPO. Εάν στόχος είναι η διατήρηση των φλαβανολών μούρων, χρησιμοποιήστε εναλλακτικές λύσεις με χαμηλότερο PPO.

Συμπέρασμα

Δεν χρειάζεται να σταματήσετε να τρώτε μπανάνες. Είναι θρεπτικές και χρήσιμες σε πολλά γεύματα. Αλλά αν το smoothie σας έχει σχεδιαστεί με βάση τα μούρα ή το κακάο λόγω της περιεκτικότητάς τους σε φλαβανόλες, η μπανάνα μπορεί να μειώσει το όφελος που προσπαθείτε να αποκομίσετε.

Για ένα smoothie πιο φιλικό προς τις φλαβανόλες, ανακατέψτε τα μούρα με μάνγκο, ανανά, πορτοκάλι, γιαούρτι ή άλλα συστατικά με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε PPO και απολαύστε τις μπανάνες ξεχωριστά.

Πηγές:
sciencedaily.com
pubs.rsc.org
nih.gov
harvard.edu

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:45ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στις ΗΠΑ: Νεκρός στη φυλακή φίλος της επιστήμονας που εργαζόταν στην αντιβαρύτητα

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρομπότ συλλέγουν τσάι σε ορεινές φυτείες της Κίνας – Δείτε βίντεο

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παντελιάδης (My Market): Η επικοινωνία μας με το υπουργείο έχει διακοπεί – Τι είπε για ενδεχόμενες αυξήσεις και το πλαφόν στις τιμές

07:32ΜΑΝΤΕΙΟ

Ένας Τσίπρας αλλιώτικος από τ’ άλλα, Σημάδια άγχους σε ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

07:30LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός - Η επιθυμία της οικογένειάς της

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 31 νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές - Ανάμεσά τους παιδιά

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

21:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τουμασάτου και Χειλάκης παρουσίασαν την εκδήλωση για το νέο κόμμα

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

22:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αντίδραση Μαξίμου για το νέο κόμμα Τσίπρα: Θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ