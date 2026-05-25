Γεωλόγοι ισχυρίζονται ότι οι σεισμοί ίσως «δημιουργούν» ψήγματα χρυσού μέσα στον χαλαζία

Snapshot Οι σεισμικές δονήσεις μπορεί να συμβάλλουν στη συγκέντρωση ψηγμάτων χρυσού μέσα σε φλέβες χαλαζία, χωρίς να δημιουργούν νέο χρυσό από το τίποτα.

Ο χαλαζίας υπό πίεση παράγει ηλεκτρικό φορτίο που βοηθά στην εναπόθεση και συσσώρευση χρυσού από θερμά υπόγεια υγρά.

Πειράματα έδειξαν ότι η επαναλαμβανόμενη πίεση στον χαλαζία προκαλεί τη δημιουργία μικροσκοπικών και νανοσωματιδίων χρυσού στις επιφάνειές του.

Η διαδικασία απαιτεί πολλαπλούς κύκλους σεισμικών δονήσεων για να σχηματιστούν μεγαλύτερα ψήγματα χρυσού, εξηγώντας γιατί ορισμένες φλέβες είναι πλουσιότερες.

Η μελέτη συνδέει τους σεισμούς, τον ηλεκτρισμό, τα υπόγεια υγρά και τη χημεία, βελτιώνοντας την κατανόηση των σχηματισμών χρυσού σε φλέβες χαλαζία. Snapshot powered by AI

Οι σεισμικές δονήσεις ενδέχεται να συμβάλλουν στη δημιουργία ψηγμάτων χρυσού μέσα σε φλέβες χαλαζία, προσφέροντας στους γεωλόγους μια πιο σαφή εξήγηση για ένα από τα πιο παράξενα αινίγματα της εξόρυξης.

Η ιδέα δεν είναι ότι οι σεισμοί δημιουργούν χρυσό από το τίποτα. Το μέταλλο είναι ήδη διαλυμένο σε θερμά υπόγεια υγρά, αλλά ο χαλαζίας μπορεί να βοηθήσει στην εξαγωγή του από αυτά τα υγρά και στη συγκέντρωσή του σε μικρές συσσωματώσεις που μπορούν να μεγαλώσουν μετά από πολλές σεισμικές δονήσεις.

Αυτό μετατρέπει μια κρυφή ρωγμή στον φλοιό της γης σε κάτι που μοιάζει περισσότερο με ένα αργό, φυσικό σύστημα επιμετάλλωσης.

Ο ρόλος του χαλαζία

Ο χαλαζίας είναι ένα από τα πιο κοινά ορυκτά στον φλοιό της Γης και συχνά φιλοξενεί φλέβες χρυσού που έχουν τροφοδοτήσει τις «χρυσές φρενίτιδες» και τα σύγχρονα ορυχεία. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι μπορεί να παράγει ηλεκτρικό φορτίο όταν συμπιέζεται ή υποβάλλεται σε τάση.

Ζεστά υγρά κινούνται μέσα από ρωγμές στον φλοιό, κρυώνουν, υφίστανται χημικές αλλαγές και αφήνουν χρυσό πίσω τους σε φλέβες χαλαζία.

Αυτά τα υγρά συνήθως μεταφέρουν πολύ λίγο χρυσό, οπότε είναι δύσκολο να εξηγηθεί γιατί ορισμένες φλέβες καταλήγουν με χοντρά ψήγματα ή πυκνά δίκτυα χρυσού αντί για απλά λεπτά, διάσπαρτα ίχνη. Εκεί προσπαθεί να καλύψει το κενό η νέα μελέτη.



Ο Δρ. Chris Voisey και οι συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο Monash της Αυστραλίας δοκίμασαν την ιδέα τοποθετώντας κρυστάλλους χαλαζία σε ένα υγρό που περιείχε χρυσό. Στη συνέχεια, άσκησαν γρήγορη πίεση στον χαλαζία για να μιμηθούν τη δόνηση και τη συμπίεση που μπορεί να υποστούν τα πετρώματα κατά τη διάρκεια σεισμών.

Μετά το πείραμα, η ομάδα εξέτασε τα δείγματα και βρήκε χρυσό που είχε εναποτεθεί στην επιφάνεια του χαλαζία ως μικροσκοπικά σωματίδια.

Ο καθηγητής Andy Tomkins, συν-συγγραφέας, είπε ότι ο χαλαζίας υπό πίεση εναπόθεσε χρυσό και σχημάτισε επίσης νανοσωματίδια χρυσού, ενώ ο Voisey περιέγραψε τη διαδικασία ως τον χαλαζία να λειτουργεί «σαν μια φυσική μπαταρία, με τον χρυσό ως ηλεκτρόδιο».

Αυτή η λεπτομέρεια έχει σημασία επειδή ο χαλαζίας είναι μονωτής, ενώ ο χρυσός αγωγεί ηλεκτρικό ρεύμα. Μόλις σχηματιστεί ένα ψήγμα χρυσού, μπορεί να γίνει το προτιμώμενο σημείο προσγείωσης για περισσότερο χρυσό, λίγο σαν ένα μικροσκοπικό μεταλλικό σπόρο που συλλέγει στρώση - στρώση.



Με απλά λόγια, ο βράχος παρέχει το φορτίο και ο χρυσός γίνεται η επιφάνεια όπου μπορεί να προσκολληθεί περισσότερος χρυσός. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η μικρή αρχή μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο.



Ο κύκλος των σεισμών

Ένας μεμονωμένος σεισμός δεν θα εξηγούσε ένα κομμάτι χρυσού μεγέθους μουσείου.

Η πιο ρεαλιστική εικόνα είναι ένας μακρύς κύκλος, με ρωγμές που ανοίγουν, υγρά που κινούνται, χαλαζία που υφίσταται πίεση και μικροσκοπικές ποσότητες χρυσού που προσκολλώνται στα ίδια σημεία ξανά και ξανά.

Η μελέτη αναφέρει ότι ο χαλαζίας μπορεί να παράγει αρκετή τάση για να εναποθέσει διαλυμένο χρυσό από το διάλυμα και να συσσωρεύσει νανοσωματίδια χρυσού, ενώ οι υπάρχοντες κόκκοι χρυσού γίνονται το επίκεντρο για συνεχή ανάπτυξη.

Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται για αλχημεία. Η διαδικασία δεν δημιουργεί νέο χρυσό και δεν προσφέρει ένα απλό εργαλείο για την εύρεση θησαυρού κάτω από την αυλή σας.

Στην καλύτερη περίπτωση, η ανακάλυψη βοηθά να εξηγηθεί γιατί ορισμένες φλέβες χαλαζία γίνονται πλουσιότερες από άλλες. Η ανίχνευση χαλαζία ή ηλεκτρικών φαινομένων από μόνη της δεν θα αποδείκνυε την παρουσία χρυσού, επειδή το μέταλλο πρέπει να βρίσκεται ήδη στο κυκλοφορούν υγρό για να αρχίσουν να αναπτύσσονται οι ψήγματα.



Η μελέτη ταιριάζει επίσης με άλλες έρευνες που δείχνουν ότι οι αλλαγές πίεσης διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται οι φλέβες χαλαζία και ο χρυσός.

Για τους γεωλόγους, η ανακάλυψη συνδέει τους σεισμούς, τον ηλεκτρισμό, τα υγρά και τη χημεία με έναν τρόπο που θα μπορούσε να κάνει τις παλιές χρυσωρυχίες πιο κατανοητές.



Η επίσημη μελέτη έχει δημοσιευτεί στο Nature Geoscience.