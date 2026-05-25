Τροχαίο ατύχημα στον Πειραιά: Ανετράπη Ι.Χ - Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει ελαφρά τραύματα
Τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Μαϊου στην Καλλίπολη του Πειραιά.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ζαΐμη, και στο σημείο κλήθηκαν πυροσβέστες για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.
Ο άνδρας φορούσε ζώνη και φέρει ελαφρά τραύματα, εκδορές και μώλωπες.
