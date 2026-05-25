Κικίλιας: Τα ελληνικά ναυπηγεία επιστρέφουν στο επίκεντρο της ανάπτυξης

Μήνυμα στήριξης προς την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία έστειλε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας που έκανε εκτενή αναφορά στις προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργούνται γύρω από το λιμάνι της Ελευσίνας.

Μιλώντας στο συνέδριο της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων «Blue Strategy Summit 2026», ανέφερε ότι «το θέμα των ναυπηγείων μέχρι πρότινος ήταν μια πικραμένη ιστορία», σημειώνοντας ωστόσο ότι σήμερα υπάρχουν ελληνικά ναυπηγεία που αναπτύσσονται, πραγματοποιούν νέες προσλήψεις και δημιουργούν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της περιφέρειας και των νησιωτικών περιοχών.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της ναυπηγικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές πολιτικές και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, μπορεί να δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία και τη βιομηχανική παραγωγή της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει θεσμικά τον κλάδο, δίνοντας τη δυνατότητα στα ελληνικά ναυπηγεία να συμμετέχουν «επί ίσοις όροις» σε εξοπλιστικά προγράμματα εθνικής άμυνας, αλλά και σε διαγωνισμούς που αφορούν ανάγκες σωμάτων ασφαλείας και κρατικών υπηρεσιών, με ειδική αναφορά στα νέα σκάφη του Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που δρομολογούνται για το λιμάνι της Ελευσίνας, επισημαίνοντας ότι η εντολή προς το ΤΑΙΠΕΔ για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη σύγχρονης μαρίνας και νέων λιμενικών υποδομών, συνδέεται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική της δυτικής Αττικής.

Όπως τόνισε, η αξιοποίηση της περιοχής μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, ενισχύοντας τόσο την τοπική οικονομία όσο και τον συνολικό γεωοικονομικό ρόλο της χώρας στη Μεσόγειο.