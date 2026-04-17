Klavdia: Μιλά για την υπόθεση με τα ιδιωτικά της βίντεο - «Το άσχημο είναι πως συνέδεσαν τον Oge»

Σε δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση των δημοσιευμάτων που αφορούσαν την προσωπική της ζωή και τη δημοσιοποίηση ιδιωτικών της βίντεο προχώρησε η Klavdia, λέγοντας πως για εκείνη το θέμα έχει λήξει.

Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» του Star και τόνισε πως «δικαστικά η υπόθεση είναι υπέρ της και γι’ αυτό έχει λήξει».

«Άδικα συνδέθηκε ο Oge»

Ωστόσο, αυτό που την ενόχλησε αρκετά ήταν η εμπλοκή του πρώην συντρόφου της, Oge, ο οποίος, όπως ανέφερε, «άδικα συνδέθηκε με την υπόθεση, ήταν άσχημο», προσθέτοντας πως όλο αυτό ήταν μια κακόβουλη πράξη εναντίον της.

Η δήλωση για τον Akyla

Η τραγουδίστρια δεν θέλησε να κάνει περαιτέρω δηλώσεις για το θέμα, γι’ αυτό και σχολίασε τη Eurovision ως πρώην εκπρόσωπος της χώρας. Για τον Akyla είπε ότι «θα σκίσει γιατί είναι καταπληκτικός», ενώ ανυπομονεί να βρεθούν επί σκηνής σε κάποιο Eurovision party.

Η συνεργασία με την Τζέρι Χέιλ

Αναφορές έκανε και για τη συνεργασία της με την γνωστή Ουκρανή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και YouTuber, Τζέρι Χέιλ, που έγινε viral στο διαδίκτυο, σημειώνοντας πως ήταν κάτι που ήθελε πολύ και ότι είναι χαρούμενη με τη συνεργασία.

Διαβάστε επίσης