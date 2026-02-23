Klavdia: Ξεσπά σε κλάματα η μητέρα της στο πρώτο άκουσμα του νέου της τραγουδιού - Βίντεο

Στιγμές έντονης συγκίνησης μοιράστηκε η Klavdia με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok όπου καταγράφεται η αντίδραση της μητέρας της στο νέο της τραγούδι.

Στο απόσπασμα, η τραγουδίστρια βάζει για πρώτη φορά στη μητέρα της να ακούσει τους στίχους του κομματιού. Καθώς η μουσική παίζει, εκείνη δεν καταφέρνει να συγκρατήσει τα δάκρυά της και αποτυπώνεται εμφανώς συγκινημένη από τα λόγια της κόρης της.

«Η μαμά μου αντιδρά στο νέο μου τραγούδι», έγραψε η Klavdia πάνω στο βίντεο, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε πλήθος σχολίων.

Οι στίχοι που ακούγονται στο απόσπασμα φαίνονται να είναι ιδιαίτερα προσωπικοί και φορτισμένοι συναισθηματικά:

«Φταίω κι εγώ που από παιδί είχα τελείως τρελαθεί

και πίστευα ότι στον έρωτα κερδίζεις.

Φταίω κι εγώ που ύστερα μεγάλωσα, δεν έμαθα,

και στ’ όνειρό μου θέλω πίσω να γυρίζεις»

Το τραγούδι δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα, ωστόσο η ανάρτηση έχει ήδη δημιουργήσει προσμονή, με τους θαυμαστές της να περιμένουν την επίσημη δημοσίευσή του.

Διαβάστε επίσης